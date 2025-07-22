Об укрупнении министерства обороны и его новом главе Шмыгале

Если говорить о смене министра обороны, я не знаю, какими именно резонами и мотивами руководствовался президент, но, на мой взгляд, это нужно было сделать. И, по крайней мере, по стартовым базовым навыкам, Денис Шмыгаль выглядит более убедительно, чем Рустем Умеров на этой должности. Почему? Давайте начнем с базовых вещей. Для того, чтобы возглавлять такое сложное, тяжелое, большое и очень важное министерство, как Министерство обороны, особенно во время полноценной и полномасштабной войны, человек, который туда приходит, с моей точки зрения, должен быть вовлечен или по крайней мере причастен к решению проблем безопасности, оборонно-промышленных, военных проблем. Он должен быть человеком с опытом работы в системе. Он должен знать, как работает система. Он должен иметь навыки планирования, координации. Всего этого у Рустема Умерова (я сейчас не перехожу на какие-то нюансы) не было, по объективным причинам.

Здесь вопрос на самом деле не столько к нему, сколько к главковерху, к президенту, который по неизвестным мне причинам на такую сложную должность назначил именно этого человека, который банально не имел базовых скиллов для того, чтобы безболезненно, быстро возглавить это министерство. И поэтому всего того, что необходимо Министерству обороны, на самом деле не хватало в Министерстве обороны. Я имею в виду планирование, исполнительную дисциплину, координацию действий внутри министерства и коммуникацию — как внутри министерства, так и с другими структурами Сектора безопасности и обороны. Прежде всего с Вооруженными силами, с Генеральным штабом и с Министратегпромом, но не только. И это отражалось, к сожалению, на работе министерства.

Там были и до сих пор остаются люди, которые добросовестно выполняют свои обязанности, есть люди, которые, на мой взгляд, являются абсолютно случайными. Надлежащей коммуникаций внутри Министерства, коммуникации с другими составляющими Сектора безопасности и обороны, коммуникаций внешних с обществом в Министерстве обороны не было. Все это привело к многочисленным проблемам, пробелам. И поэтому, в принципе, логично, что надо было заменить министра, который по тем или иным причинам не смог наладить необходимую работу.

Теоретически у Шмыгаля шансов больше

В чем преимущество Дениса Шмыгаля?