Шесть сюрпризов войны России против Украины, которые удивили больше всего 29 августа, 10:08 Эксклюзив НВ

Полгода назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину

С тех пор РФ оккупировала еще 13% территории страны, убила тысячи украинцев, сравняла с землей крупные города вместе с бесчисленным количеством поселков и сел, задушила экономику Украины, взяла в заложники крупнейшую в Европе атомную электростанцию ​​и нанесла ущерб на сотни миллиардов долларов. Российские солдаты совершили неописуемые военные преступления, и тысячи украинских детей были насильственно переселены в Россию. Треть украинцев покинули свои дома, что спровоцировало крупнейший кризис беженцев со времен Второй мировой войны.

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Еще в феврале я была одной из немногих аналитиков, совершенно не сомневающихся во вторжении Москвы и ожидавших его. Большинство оставалось скептически настроенным, несмотря на то, что Вашингтон упорно настаивал на том, что надвигается вторжение. Первые шесть месяцев войны продолжают оспаривать все предположения.

Вот шесть сюрпризов этой войны, которые удивили меня больше всего:

1. Полная неспособность международной системы сдержать Россию

Дипломатия потерпела неудачу, угрозы США провалились (президент США Джо Байден даже отправил президенту России Владимиру Путину письмо с изложением реакции США на вторжение), а усиленное присутствие НАТО в Восточной Европе перед вторжением ничего не дало. Международная система теперь терпит неудачу и в том, чтобы помочь Украине и в поисках правосудия за военные преступления и в возмещении ущерба в миллиарды долларов. Даже после полугода войны Западу нечего реально предложить Украине в плане постоянных гарантий безопасности.

2. Явная жестокость российской армии по отношению к «братьям» - украинцам

Российская армия имеет долгую историю жестокого насилия, но казалось немыслимым, чтобы солдаты участвовали в массовых изнасилованиях, пытках и убийствах мирных жителей, которых российский режим официально считает своими братьями-славянами. А ведь именно так и поступали российские солдаты в городах и селах на окраинах Киева. Преднамеренную бомбардировку Россией театра в Мариуполе, который, как известно, укрывал женщин и детей, просто невероятно представить.

Действия России на юго-востоке Украины разоблачают миф о славянском братстве

Как недавно напомнил мне Андрей Осадчук, украинский депутат от партии «Голос», раньше казалось немыслимым, что российская армия будет уничтожать русскоязычные села одно за другим на юго-востоке Украины, разрушая тем самым свой политический оплот в стране. Одни только действия России на юго-востоке Украины разоблачают миф о славянском братстве.

3. Неспособность администрации США объяснить, из-за чего на самом деле идет война

Президент Байден не просил американскую общественность делать что-либо, кроме как платить более высокие цены на заправке. Он сделал очень много для Украины, и он и его команда заслуживают огромной похвалы за многие вещи, но обращение к публике не входит в их число.

Недостаточно написать статью для элиты в The New York Times, объясняющую, что США будут и чего не будут делать в Украине. Это, конечно, не так плохо, как тогда, когда президент Джордж Буш-младший посоветовал американской публике идти за покупками после 11 сентября, и тем не менее невнимательное отношение Байдена к коммуницированию с американской публикой не заслуживает высоких оценок.

Война России в Украине будет долгой и затяжной. Исход войны зависит от того, как долго Запад будет поддерживать усилия Украины с помощью оружия и финансовой помощи. В конечном итоге все зависит от общественного мнения. Отсутствие публичных сообщений в течение первых шести месяцев войны — позор, потому что Байден обладает исключительным даром общаться с обычными людьми и горячо верит в дело свободы.

4. Рост Зеленского от шоумена до государственного деятеля

Менее года назад в Вашингтон с визитом приезжал президент Украины Владимир Зеленский. Я не могла понять, почему он старается не показывать никаких реальных достижений. Он пытался увеличить инвестиции в Украину, не участвуя в реальной реформаторской работе. В первые два года своего пребывания в должности (2019−2021 годы) он мало интересовался часто скучными и сложными деталями политики, предпочитая вместо этого быстрые решения. Вместо того чтобы реформировать суды, он заигрывал с идеей инвестиционных нянек, которые помогали бы западным предприятиям, если бы у них возникали проблемы с пресловутой правоохранительной и правовой системами Украины.

Перенесемся в сегодняшний день, и мы увидим, что Зеленский стал Черчиллем нашего времени. Он начал войну, отвергнув предложения покинуть Киев и управлять из Западной Украины или Польши. С тех пор он вдохновлял мир своим личным героизмом и отвагой, заставляя западные правительства делать больше и объясняя миру цену свободы.

Как военачальник Зеленский имеет репутацию человека, уважающего своих генералов и оставляющего на их усмотрение важные стратегические решения. Он также стал стойким защитником Украины. Во время его президентской избирательной кампании 2019 года многие люди ставили под сомнение патриотизм Зеленского и его приверженность Украине. Вплоть до 24 февраля он демонстрировал готовность к компромиссу и переговорам о прекращении войны. С тех пор — никогда.

5. Как мало Москва понимает современную Украину

Кремль так и не понял, насколько кардинально изменилась Украина после революции Евромайдана 2014 года. В Москве так и не поняли, что реформы, проводившиеся последние восемь лет, были подлинными, как бы неуверенно они не осуществлялись. Особенно это касалось военных реформ.

Как указывает Даниэль Шелиговский из Польского института международных отношений, россияне полностью неверно истолковали данные опросов в Украине, показывающие, что украинцы не любят свою политическую власть, но доверяют вооруженным силам страны. Это привело Москву к роковому выводу о том, что, если Россия сможет уничтожить украинскую армию, украинцы будут рады принять новых лидеров. Как же они ошибались.

6. Украинские слабые государственные институты выжили

Украина не является несостоявшимся государством. Через полгода после начала российского вторжения банковская система Украины продолжает работать. Украина вовремя платит бюджетникам. Больницы и школы продолжают функционировать. Государственная железная дорога смогла увезти от опасности миллионы украинцев. Центральные данные о выборах были закрыты и перемещены за границу, чтобы защитить их от российских хакеров. Правительственные министерства сотрудничали с волонтерами для доставки гуманитарных товаров и лекарств по всей стране. Слабые государственные институты Украины оказались удивительно живучими во время войны.

Что из этого удивило вас больше? Мы хотели бы знать.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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