Почему я не уверен, что замороженные российские активы отдадут Украине 14 апреля, 14:11 NV Премиум

Меня спрашивают, будут ли российские капиталы, замороженные на Западе, в конце концов работать на восстановление Украины? Откровенно скажу, не знаю

Раздаются мнения, что крайне важно привлечь частный капитал для восстановления Украины, мол, это значительно большие деньги, чем которыми оперируют правительственные фонды. Насколько реально привлечение частного капитала в Украину, учитывая все существующие у нас риски. Скажу, что все зависит от того, как нам захочется жить и как нам захочется выжить. Если нам хочется действительно жить и выжить, тогда у нас реально нет другого выхода, как обеспечивать безопасность, экономическую свободу, привлекать украинский и иностранный капитал, привлекать инвестиции и добиваться экономического прорыва. Это именно то, что нам нужно после падения экономики на 30%.

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По поводу масштабов нынешней поддержки Украины, нужно понимать, что страны — бенефициары плана Маршала в 1948–52 годах в среднем получили 2,6% от их ВВП в среднем. А такие страны как Германия и Британия — 1,5% — по разным причинам. Страны, которым немного больше повезло, к которым было немного больше симпатии, например Австрия и Греция — 8–9%. Украина за последние 12 месяцев получила около 80% своего ВВП в виде финансовой, военной и гуманитарной помощи. Если принимать только финансовую помощь и только от США, то это составляет около 28%. То есть это 10 раз больше, чем по плану Маршала. Поэтому я думаю, что нам нужно отстранить полемику о плане Маршала, потому что мы получим в 10–20 раз больше помощи, чем этот план Маршала. Это просто беспрецедентная помощь для Украины.

Безусловно, в эти 80% ВВП входит помощь на войну, но это прямое финансирование бюджета, в первую очередь, социальные расходы на которые Украине после финансирования оборонных расходов не хватает своих средств. Партнеры понимают, что необходимо немедленное финансирование во время войны и очевидно, что ситуация изменится и по характеру помощи и по характеру потребностей после достижения мира.

Ожидает ли мир от Украины такого же героического обновления

Украинцы остаются примером устойчивости для мира. Хотя конечно, что разговоров об этом больше после наших побед, это абсолютно понятно. Как сначала в Киевской, Черниговской областях, потом в Харьковской и Херсонской, сейчас обычно после долгосрочных многомесячных боев в Донецкой области, когда фронт не двигается ни в одну сторону, то восхищение Украиной остается на том уровне, который был. Эти наши операции, которые были в Киевской и Херсонской областях, в мире некоторые аналитики называют просто гениальными военными операциями. Ожидает ли мир от Украины такого же героического обновления и такого же победоносного роста после достижения победы, как Украина это делает за время войны — не знаю. Об этом пока меньше речи. Мир все-таки больше сосредоточен на войне, это первое. Ну и второе, мир наверняка беспокоится, что будет даже если Украина выиграет войну или выиграет мир (потому что 30 лет до войны или там 22 года до войны — зависит, какой год считать началом, нужно говорить о 23 годах мира, Украина достигла гораздо меньше, чем наши балтийские и центрально-восточные соседи). Поэтому, честно говоря, нам еще нужно доказывать и самим себе, в первую очередь, и миру, что мы можем восстанавливать и строить настолько же превосходно и доблестно, как мы можем защищаться и воевать.

Меня спрашивают, будут ли российские капиталы, замороженные в банковских институтах, в конце концов работать на восстановление Украины? Откровенно скажу, не знаю. Мир волнуется по поводу как минимум двух вопросов.

Первый вопрос — это то, что это все-таки есть деньги другого государства или других людей и в цивилизованном мире — Западная Европа, Северная Америка — даже если эти государства и люди являются агрессорами, это все равно государственная собственность или частная собственность. И есть уважение к факту, что это другая собственность. Собственно, это вековой принцип, который есть в западном праве, который в данном случае работает против того, чтобы эти капиталы были использованы для Украины. Там требуется определенный сложный юридический процесс.

Второй вопрос и волнение — те капиталы, российские активы, которые есть в долларах, если США, в первую очередь, прибегнут к таким агрессивным действиям, то это может повредить позиции доллара в мире, которая, честно говоря, уже шатается. Я не говорю, что есть очень серьезная угроза, что возникла какая-то другая альтернативная мировая валюта. Юань пока, несмотря на все договоренности Китая с Россией или, между прочим, даже Индии с Россией, Африки с Россией или Африки с Китаем о переходе на расчет с долларов на юань, пока для доллара не критично. Но тем не менее эти тенденции наверняка сейчас самые угрожающие за всю историю доминирования доллара. И потому, если Соединенные Штаты прибегнут к благоприятным для нас, но к агрессивным действиям — к конфискации этих активов, которые есть в долларах, понятно, что другие страны, имеющие свои мощные валютные резервы, будут много раз думать или держать эти активы, эти резервы в долларах. И могут переключиться на тот же юань, и тогда, конечно, что Соединенные Штаты потеряют большую часть валютного доминирования в мире. Это может повредить и существующему сейчас мировому финансовому порядку, да и уменьшить влияние США на мировую экономику. Поэтому здесь нужно действовать достаточно просчитанно и думать, скажем, какие могут быть выгоды, а какие могут быть потери от таких действий на мировом уровне, а не только для Украины. Как минимум, это логика Соединенных Штатов и других стран цивилизованного мира.

Полную версию интервью с Павлом Шереметой слушайте на Radio NV: