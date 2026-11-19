По итогам этого китайского форума больше всего поводов для беспокойства пока у Тайваня. Трамп подтвердил, что США не поддерживают независимость острова. Формально в этом заявлении нет ничего нового — подобное уже звучало. Однако в Тайбэе прекрасно понимают, что для американского президента практически любой вопрос может стать предметом торга. Особенно если Трамп сможет что-то за это получить.

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Что касается полуторачасовой встречи Трампа, Си и Путина, то пока нет поводов ложиться в могилу. Трамп и Путин уже больше полугода пытаются как-то решить вопросы, связанные с Украиной. А позиция Китая давно всем известна: за всё хорошее, против всего плохого.

Однако вряд ли Пекин в восторге от перспективы сближения Кремля и Белого дома. Си гораздо выгоднее иметь зависимого от Китая Путина, чем Путина, который договаривается с американцами за его спиной. Поэтому Пекин продолжит балансировать, пытаясь извлечь максимум выгоды из отношений с обеими сторонами.

Вряд ли Пекин в восторге от перспективы сближения Кремля и Белого дома

Что самое худшее может сделать для нас Китай? Наглухо перекрыть нам возможность закупать комплектующие для дронов?

Ну, так это и так уже происходит. Участники рынка давно отмечают невозможность поставок из-за ужесточения китайского экспортного контроля. Поэтому здесь мы традиционно можем рассчитывать разве что на собственные силы.

Из негативного — Путин получил (благодаря Трампу) еще большую международную легитимацию. Впрочем, учитывая то, как (бывшие?) союзники США сегодня относятся к самому Трампу, основные выводы они сделали еще до этого форума. Вряд ли одна встреча что-то глобально изменит.

А нам нужны оружие, деньги, компетентное государственное управление, сильный менеджмент, стратегическое планирование и психологическая стойкость. Первое и второе, надеюсь, предоставит Европа (поскольку там точно не хотят оказаться в меню «тройки»), а вот остальное — это наша домашняя работа.

И, в отличие от дипломатических маневров Трампа, здесь всё зависит от нас самих.

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Следующая точка бифуркации — саммит Большой двадцатки в Майами 14−15 декабря. Там и увидим, превратятся ли нынешние разговоры во что-то большее, чем совместная фотография.

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Текст опубликован с разрешения автора