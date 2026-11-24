Макс Бут: «Средние державы» полны решимости не повторять прежней ошибки: они по-прежнему надеются на возвращение более «нормальной» Америки, но уже не готовы доверять ей так, как раньше (Фото: Скриншот)

В колонке для The Washington Post американский военный историк Макс Бут анализирует последствия поездки Дональда Трампа в Китай — почему Европа и Канада больше не готовы безоговорочно полагаться на американское лидерство

Международный форум по безопасности в Галифаксе — ежегодная конференция, созданная для «укрепления стратегического сотрудничества между демократическими странами мира», — в этом году открылся всего через день после возвращения президента США Дональда Трампа из его постыдной поездки в китайский Шэньчжэнь. Там глава Белого дома с поистине жалким рвением пытался продемонстрировать свою близость к двум самым могущественным диктаторам мира.

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Трамп, клеймящий демократов как коммунистов, вознамерившихся уничтожить Америку, не стесняясь, обнимался с главным коммунистом планеты Си Цзиньпином, несмотря на сообщения о том, что Китай помогает Ирану в его борьбе с американскими войсками. А Владимира Путина, который развязал неспровоцированную агрессивную войну, убивает мирных жителей Украины и вдобавок оказывает поддержку Тегерану, Трамп назвал своим другом.