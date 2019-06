Схема Приватбанка. В чем обвиняют Коломойского в США 5 июня, 21:57 Цей матеріал також доступний українською

Оказывается, что отмыть исторические суммы денег из Украины в Америку на удивление легко даже для любителей

21 мая национализированный ПриватБанк инициировал впечатляющий гражданский иск против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в государственном суде штата Делавэр. Трое соответчиков — граждане Америки из Майами, а также 19 анонимных компаний.

Ответчиков обвиняют в «сотнях миллионов долларов убытков, возникших в связи с незаконным обогащением, подпольных трансферах в соответствии с законами штата (включая Делавэр и Огайо), нарушении правил устава штата Огайо (рэкет и коррупционные организации) и заговоре против общества» (пункт 2).

Больше всего поражает заявление о том, что «начиная с 2006-го по декабрь 2016 общее перемещение средств (кредитов) через счета конечных бенефициаров в кипрском филиале ПриватБанка составило $470 млрд, что почти вдвое превышает ВВП Кипра за тот период» (пункт 77). Если все это правда, то это крупнейший случай отмывания денег в истории, и его осуществила одна-единственная группа.

Это гражданский иск, поэтому следователи по делу ПриватБанка передали все материалы. Впрочем, все обвинения носят криминальный характер. Следователи провели впечатляющую детективную работу, и это, вероятно, является наиболее детальным исследованием масштабного отмывания денег в США, которое поместилось на 104 страницы, хотя еще не было доказано в суде. Этот случай показывает, как происходит отмывание денег из Украины в США.

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — оба выходцы из Днепра, на востоке Украины — были бизнес-партнерами с 1992 года. Они вместе основали ПриватБанк, на который приходилась пятая часть всех банковских активов Украины, и в декабре 2016 года его национализировало украинское правительство, что подтвердило: оба владельца через различные оффшорные компании, преимущественно кипрские, предоставляли 97% займов себе. Украинское правительство взяло контроль над банком на себя и докапитализировало его на $5,5 млрд.

Коломойский и Боголюбов управляют большим конгломератом, который обычно называют группой Приват, хотя юридически такой не существует. Это целый ряд анонимных оффшорных компаний, в основном базирующихся на Кипре. Коломойский и Боголюбов занимаются всеми видами бизнеса. Они крупные игроки в сфере авиаперевозок, нефти, газеа, металлургии и недвижимости. Коломойский — достаточно резкая публичная фигура, в то время как Боголюбов редко появляется на публике. Последние годы Коломойский проживает в Женеве, однако последние полгода в Израиле, а Боголюбов — в Лондоне. Говорят, что оба имеют украинское, киприотское и израильское гражданство.

Этот иск показывает, как они работают. Конечные бенефициары «использовали ПриватБанк как собственный персональный банк-копилку, в конечном счете похитив миллиарды долларов в ПриватБанке и использовав американские структуры для отмывания сотен миллионов долларов или незаконного присвоенных кредитов, которые предоставлял ПриватБанк для США ради обогащения себя или своих партнеров по сговору».

След этих денег на удивление прост. Сначала конечные бенефициары собирают розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие условия и сервис. Затем деньги переходят в их дочернюю компанию, ПриватБанк Кипр. На Кипре они пользуются услугами двух местных юридических фирм.

Это нетипично, и конечные бенефициары не приняли меры предосторожности, заведя себе многочисленных адвокатов в подставных фирмах на Кипре, британских Виргинских или Каймановых островах, как это распространено среди россиян с серьезными грязными деньгами. Вместо этого они пользовались услугами трех американских лиц в Майами, которые помогали им создать большое число анонимных ООО в США, главным образом в Делавэре, но также во Флориде, Нью-Джерси и Орегоне.

Типичные объекты постсоветских отмывателей денег — недвижимость в Нью-Йорке или на юге Флориды, и инвестиционный профиль в этой группе разный. Они инвестируют в недвижимость в Кливленде, штат Огайо, Гарварде, Иллинойсе, а также Далласе, Техасе и в компании по изготовлению ферросплавов. Согласно иску, ответчики приобрели в Кливленде недвижимость на миллионы долларов и стали ее крупнейшим собственником в этом штате. Сообщалось, что ФБР расследовали дело Коломойского в штате Огайо по обвинению в отмывании денег.

Более значимым является то, что Коломойский и Боголюбов, согласно этому иску, приобрели несколько компаний по изготовлению ферросплавов в США. Felman Production Inc. в Западной Вирджинии, Felman Trading, Inc. и Georgian Manganese LLC, Warren Steel Holdings в Уоррене (Штат Огайо), Steel Rolling Holdings Inc. в Гибралтаре (Мичиган), CC Metals and Alloys, LLC в Кентукки, Michigan Seamless Tube в Делавэре (Штат Мичиган). Это средние по масштабу компании в маленьких городах. Там работают реальные люди. Почему никто не поднял вопрос о сомнительных владельцах?

В иске есть немало других интересных предложений. Оказывается, что отмыть такие большие суммы денег в США на удивление легко даже для любителей. Схема ПриватБанка настолько проста, насколько это возможно представить. К сожалению, американские правоохранительные органы не могут проникнуть в сотни тысяч анонимных компаний в США, поэтому есть хорошие шансы выйти сухим из воды, если не столкнешься с серьезным оппонентом с глубокими карманами.

Вся проблема США в том, что там позволяют создавать сотни тысяч анонимных компаний, пронизывающей всю страну отмытыми деньгами. Случай ПриватБанка доказывает: грязным деньгам необязательно сосредоточиваться в больших городах и недвижимости, и они могут проникнуть в реальную экономику. Случай ПриватБанка — красноречивая иллюстрация необходимости запретить анонимные компании в США раз и навсегда.

