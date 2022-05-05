ВСУ контратакуют под Харьковом, а Шарий допрыгался 5 мая, 21:34 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 5 мая 2022 года

● ВСУ перешли в контрнаступление в районе Харькова. Силы обороны Украины перешли в контрнаступлению на Харьковском и Изюмском направлениях. Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил главе объединенного комитета начальников штабов США генералу Марку Милли. Он также рассказал о смещении основных усилий оккупантов на Луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои.

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● Залужный акцентировал внимание на том, что россияне вновь начали наносить удары крылатыми ракетами, — так враг пытается разрушить логистику поставок военно-технической помощи Украине.

● Ракеты не помеха. Массированные ракетные удары РФ по Украине не помешали поставкам западного вооружения украинской армии, сообщил спикер Пентагона Джон Кирби. «Мы знаем, что материалы, оружие, боеприпасы попадают в руки украинцев», — сказал он.

● Войска врага зашли в тупик. Войска страны-агрессора не достигли на Донбассе и юге желаемого прогресса, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, и на каждом шагу встречали жесткое сопротивление украинских сил. «На чем мы сосредоточены, так это на том, чтобы это сопротивление оставалось как можно более жестким», — сказал он.

● По словам Кирби, для неудач россиян есть несколько причин. Во-первых, армия оккупантов не решила проблем с логистикой и поддержкой, во-вторых, столкнулась с ожесточенным сопротивлением. Кроме того, большое влияние оказывает погода — весенняя распутица.

● Азовсталь говорит ко всему миру и к Зеленскому. Содействия в эвакуации гражданских с Азовстали попросил у мирового сообщества находящийся на комбинате замкомандира полка Азов Святослав Паламар. Также он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой «позаботиться о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения».

● «Дайте возможность забрать тела воинов, чтобы украинцы смогли попрощаться со своими героями. Отреагируйте должным образом на критическую ситуацию, в которой противник не соблюдает никакие этические нормы, конвенции или законы, уничтожая людей на глазах у всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью!», — сказал Паламар.

● Третий день штурма. Бои на территории завода Азовсталь идут уже третий день, рассказал в комментарии Громадському Святослав Паламар: «Орки прорвались на территорию завода, ведутся боевые действия. Никакого режима тишины нет».

● По словам Паламаря, эвакуация не происходит. Также замкомандира Азова опроверг заявление путинского спикера Пескова о том, что украинские бойцы якобы держат гражданских людей в заложниках и требуют их обменять на еду и лекарства.

● ООН вновь посылает конвой на Азовсталь. ООН направляет новый гуманитарный конвой на завод Азовсталь, — на место он прибудет завтра. Об этом рассказал Мартин Гриффитс, замгенсека ООН по гуманитарным вопросам: «Мы надеемся забрать гражданских из ада, в котором они находились столько недель и месяцев».

● Гриффит напомнил, что в рамках операции ООН и Красного Креста удалось эвакуировать с осажденного предприятия более 100 человек, а вчера — еще более 340 мирных жителей «из разных частей Мариуполя».

● Еда в обмен на оккупацию. В распоряжении НВ оказалось фотография «гуманитарной помощи», которую россияне выдают жителям Мариуполя. Это 5 пачек макаронных изделий Кисловодские, 1 пачка муки Гурман (1,8 кг), по 1 пачке крупы Артек и риса, 2 пачки сахара, 1 литр подсолнечного масла, 2 банки сгущенного молока с сахаром, 4 банки рыбных консервов и 4 банки тушенки из говядины. Консервы просрочены на два года. Все это, по словам источника НВ, выдали на месяц для четырех человек.

● В Мариуполе нет работающих продуктовых магазинов. Горожане вынуждены выполнять общественные работы за еду.

● Путинский ставленник открыл памятник «из говна и палок». Накануне в непокоренном и изуродованном Мариуполе, который оккупанты старательно готовят к «параду победы», побывал новый кремлевский куратор «ЛДНР» Сергей Кириенко, один из путинских помощников.

● Вместе с Кириенко приехал секретарь генсовета прокремлевской партии Единая Россия Андрей Турчак. Об этом рассказал Петр Андрющенко, советник украинского мэра Мариуполя, уточнивший в Telegram: «Все время их сопровождали коллаборанты Иващенко (псевдомер) и Хармышев (псевдосекретарь общины). Они открыли памятник из говна и палок бабке с флагом на площади Воинов-Освободителей, которую упрямо называют Ленинским комсомолом».

● По словам Андрющенко, во время своего выступления Турчак признал, что война России с Украиной длится восемь лет, и вновь анонсировал проведение парада в Мариуполе на 9 мая.

● Штаты помогают уничтожать российский генералитет. США предоставили Украине разведданные о подразделениях РФ, что позволило уничтожить многих российских генералов. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на американских чиновников. Эта помощь является частью секретных усилий администрации президента Джо Байдена по предоставлению Киеву информации о военном положении в режиме реального времени.

● Разведданные включают ожидаемые перемещения российских войск, полученные из недавних американских оценок секретного боевого плана Москвы для боевых действий на востоке Украины. США сосредоточились на предоставлении информации о местонахождении и других подробностях деятельности мобильного штаба армии РФ, который часто перемещается.

● Дешевый блеф кремлевского спикера. «Нашим военным хорошо известно, что США, Великобритания, НАТО в целом на постоянной основе передают разведданные, другие параметры украинским ВС, — заявил пресс-секретарь Кремля Песков. — В купе с потоками вооружения, которые эти же страны и альянс направляют в Украину, это все действия, которые не способствуют быстрому завершению „спецоперации“, но не способны помешать достижению поставленных целей в ходе „специальной военной операции“».

● Почти 25 тыс. «победителей». С начала войны РФ потеряла в Украине около 24,7 тыс. своих солдат, подсчитали в Генштабе ВСУ.

● Также оккупанты лишились более 7 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1092 ед., боевых бронированных машин — 2651 ед., артсистем — 499 ед., РСЗО — 169 ед., средств ПВО — 83 ед., самолетов — 196 ед., вертолетов — 155 ед. и многое другое.

● У Лукашенко что-то пошло не так с Путиным. Белорусский диктатор Александр Лукашенко, ставший союзником РФ в ее войне против Украины, посетовал, что боевые действия слишком затянулись. Он признался, что, по его ощущения, так называемая «спецоперация РФ» идет не по плану.

● «Если честно, я не думал, что эта операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану там у них идет, у россиян, как они говорят, или так, как я это ощущаю», — добавил Лукашенко.

● Москва нагревает Приднестровье. Российские оккупанты провоцируют напряженность в Приднестровском регионе Молдавии, сообщил Генштаб ВСУ. Размещенная там относительно небольшая группировка российских войск (чуть более 1 тыс. боеспособных солдат) пытается улучшить свое тактическое положение, пополняет запасы.

● Ранее в Приднестровье произошло несколько провокаций со взрывами, которые, по данным ГУР, организовали российские спецслужбы. Под этот шумок местная «администрация», подконтрольная Кремлю, начала созывать людей на «военное собрание». В свою очередь Украина усилила охрану границы с регионом, а силы обороны заняли позиции.

● Еще одна «подогретая точка». Сухопутные войска Беларуси, по данным Минобороны Великобритании, выходят из гарнизонов в поле. Однако «это соответствует сезонной норме», пояснили в ведомстве, поскольку кульминация зимнего цикла учений наступает в мае. Но существует высокая вероятность, что РФ попытается раздуть угрозу, создаваемую для Украины этими учениями, для того, чтобы сковать украинские силы на севере и помешать их переброске на Донбасс.

● Буча свидетельствует против убийц. В военных преступлениях армии РФ в Буче участвовали подразделение росгвардии Витязь, 76-я десантно-штурмовая дивизия из Пскова и чеченские подразделения. Об этом идет речь в большом расследовании, проведенном агентством Reuters.

● Опросив более 90 жителей Бучи, проанализировав множество фото и видео, а также изучив документы, оставленные захватчиками, журналисты установили личности нескольких военных, участвовавших в массовых убийствах украинцев. Одним из них оказался солдат из Витязя, — об участии этого подразделения росгвардии в боевых действиях под Киевом стало известно впервые. Кроме того, подтвердилась причастность к преступлениям против мирных жителей псковских десантников и, по крайней мере, трех подразделений кадыровцев.

● Жертвами россиян в Буче и других населенных пунктах Киевской области стали более 1 тыс. человек.

● Дожать Путина. Премьер Великобритании Борис Джонсон посоветовал президенту Владимиру Зеленскому не вести переговоры с российским диктатором. Об этом сообщила УП со ссылкой на источники.

● По информации собеседника издания, приближенного к Зеленскому, сразу после переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле в Киев приехал Джонсон с «двумя простыми месседжами». «Джонсон привез в Киев два простых месседжа: Путин — военный преступник, его нужно дожимать, а не договариваться с ним. И второе — если вы готовы с ним подписывать какие-либо соглашения о гарантиях, то мы — нет. С вами можем, но не с ним, он все равно всех кинет», — заявил источник.

● УП уточнила, что именно сейчас у Запада появился шанс «дожать» Путина. И Запад хочет им воспользоваться.

● Формула Штайнмайера-Зеленского: оставим прошлое в прошлом. Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

В пресс-службе последнего рассказали: в ходе беседы Штайнмайер выразил солидарность, уважение и поддержку мужественной борьбе украинского народа против российского агрессора. Оба президента охарактеризовали разговор как «очень важный и хороший». «Недоразумения из прошлого устранены», и собеседники договорились поддерживать тесный контакт.

● «Германия остается сильным союзником Украины. О деталях будет официальное сообщение, могу лишь сказать, что надежда россиян на раскол единства Европы в поддержке Украины — бесполезна», — написал глава ОП Андрей Ермак в Telegram.

● Издание Die Welt со ссылкой на источники в офисе Штайнмайера сообщило, что Зеленский пригласил в Киев федерального президента, правительство и канцлера.

● Ранее издание Politico со ссылкой на источники в Берлине сообщало: президент Германии не контактировал с украинским коллегой с тех пор, как три недели назад в СМИ появилась информация о том, что в Киеве якобы не хотят его видеть, а запрос о телефонном разговоре пока «остается без ответа». Из-за этого даже канцлер Германии Олаф Шольц решил не торопиться с визитом в украинскую столицу.

● Зеленский просит статус кандидата в ЕС немедленно. Членство Украины в Евросоюзе должно стать реальностью, а статус кандидата необходимо предоставить Киеву прямо сейчас, заявил президент Владимир Зеленский.

● «Украине нужно быстро двигаться в Европейский Союз, приобретая статус кандидата, который нужно предоставить прямо сейчас, в условиях войны и в рамках специальной сокращенной процедуры», — сказал он во время видеовыступления на донорской конференции в Варшаве.

● Пусть русские заплатят за войну. Нужно конфисковать подсанкционные активы россиян, чтобы использовать их для восстановления ущерба, причиненного Россией в ее войне против Украины. Такого мнения придерживается президент Евросовета Шарль Мишель. В то же время, сославшись на профессиональный опыт работы юристом, он оговорился, что «юридический уровень этого вопроса не так прост».

● «В ЕС существует 27 правовых систем, и во многих государствах — членах ЕС для этого потребуется принятие решения судом. Это трудный и долгий процесс», — отметил Мишель.

● А еще Шарль Мишель считает, что предложение Европейской комиссии о введении эмбарго на российскую нефть поддержат все страны — члены ЕС.

● $6,5 млрд для Украины. В ходе Международной донорской конференции разные страны мира пообещали предоставить Украине $6,5 млрд. Об этом сообщил польский премьер Матеуш Моравецкий.

● В частности, Япония пообещала украинскому правительству $300 млн, Румыния — 70 млн евро. Австрия готова дать 41,96 млн евро для борьбы с гуманитарным кризисом в Украине и соседних странах. Финляндия выделит Киеву 70 млн евро помощи и отправит дополнительную военную технику, сообщила премьер этой страны Санна Марин.

● А президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС выделит 200 млн евро для внутренне перемещенных лиц в Украине.

● Мэр Ивано-Франковска может спровоцировать панику или спасти город. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал местных жителей по возможности уехать из города 7−9 мая из-за угрозы ракетных ударов. «Прошу по возможности 7, 8 и 9 мая и работодателей, и всех жителей Ивано-Франковска не собираться в городе, на озере, в парке и в других публичных местах. По возможности выехать за город, обработать свои огороды, чтобы поменьше людей было в Ивано-Франковске», — сказал он в видеообращении.

● Мэр города отметил, что мероприятия 7 мая по случаю 360-й годовщины создания Ивано-Франковска отменены, а также не будет празднований 8 и 9 числа.

И для финала:

● Шарий допрыгался. Пророссийский блогер Анатолий Шарий задержан в Испании, сообщила СБУ. «В результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей», — пояснили в спецслужбе.

● СБУ подозревает Шария в госизмене, а также в нарушении равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и так далее.

● Следователи считают, что Шарий «осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере». И мог, при этом, действовать по заказу иностранных структур (читай — Москвы).

● О подозрении Шарию, который в последнее время находится в Испании, сообщили еще в прошлом году.

● Экстрадируют, но не сразу. «Я убежден, что адвокаты Шария будут обжаловать все действия, поэтому надеяться, что он на территории Украины будет завтра, слишком оптимистично, — заявил по поводу задержания пророссийского блогера Федор Вениславский, народный депутат СН. — Но то, что он точно попадет на территорию Украины и будет передан в руки правосудия, у меня сомнений нет».

● Испанский суд отпустил Шария под подписку о невыезде, сообщила El Pais со ссылкой на испанскую Национальную судебную коллегию. У Украины есть 40 дней, чтобы потребовать экстрадицию пророссийского блогера.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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