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Андрей Лужницкий

языковед, почетный консул Украины в Швейцарии

Шаг вперед. Что доказал закон о языке?

Сегодня, 13:46
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Цей матеріал також доступний українською

Из разных отзывов по закону о языке могло бы получиться захватывающее поведенческое исследование

Статус «селянского языка» украинскому веками приписывали иностранные правители земель, сформировавшие нынешнюю страну, а также профессора в Европе и за рубежом, увековечившие эту российскую имперскую ложь. Не так давно, после развала Советского Союза, Украина унаследовала советскую политическую элиту, разговаривающую на русском, и по сей день все украинские олигархи русскоязычные. Это подкрепило постколониальное доминирование русского языка и культуры в публичной сфере и последующий остракизм украинского языка. Украиноязычное большинство исторически маргинализировалось на периферию, с ограниченным доступом к высокой культуре, качественному образованию, престижной работе, политическим должностям и продуцированию богатства – прежде всего из-за предвзятости сложившейся колониальной практики, в которой все украинское рассматривали как нечто «низкое» и «сельское».

Все это изменилось 25 апреля, когда парламент принял новый закон о языке. Исходя из многочисленных отзывов на это как внутри страны, так и за рубежом, могло бы получиться захватывающее поведенческое исследование, чтобы каталогизировать людей и их реакции в различных телевизионных программах. Здесь представляется широкий ряд человеческих эмоций – от эйфории до слез. Интеллектуалы, как и молодые люди с университетским образованием, провели время за рубежом, выглядят вполне удовлетворенными и выражают большую поддержку. Рабочие и пенсионеры – у которых были ограничены возможности на получение высшего образования, а также путешествий за пределами бывшего Советского Союза – высказывали более пренебрежительные мнения. Затем выяснилось, что некоторые граждане из второй категории заявили, что их дискомфорт связан с ограниченным знанием языка, а не каким-либо дискриминационным чувством. Несколько раз по телевидению сетовали на то, что до сих пор было слишком мало интересного контента на украинском – то, что теоретически должен исправить новый закон.

Русский язык у многих ассоциируется с возвращением назад

Став формой украинской исключительности, столь продолжительное время украинский «сельский язык», подвергавшийся постоянным насмешкам, не только выжил, но и достиг своего расцвета, стал lingua franca и путем продвижения вперед для прогрессивных мыслителей, писателей, общественных и религиозных лидеров, интеллектуалов и большинства украинцев. Сознательное решение общаться на украинском является сигналом о том, что человек хочет развивать свою страну как современную европейскую нацию, исповедующую ценности и верховенство права. Русский язык у многих ассоциируется с возвращением назад – в темное и унылое тоталитарное прошлое. В отличие от царских и советских времен, новый закон о языке не осуждает тех, кто общается на других языках. И взамен требует, чтобы украинский стал языком первой инстанции, дабы сбалансировать его значение среди всех других языков, на которых разговаривают в Украине.

Роль диаспоры в этом нарративе не следует игнорировать. Украинцы должны быть благодарны своим многочисленным и эффективным представительным сообществам за рубежом, которые несли и несут в своей душе Украину с целью сохранить ее наследие, многоэтническую и религиозную культуру, богатые язык и литературу. Их патриотизм и вклад в развитие Украины никогда не ограничивался никакими географическими границами. И это должно стать для всех в Украине уроком: патриотизм связан не с границами или языком, а скорее со сходством тех, кто любит свою страну и намерен инвестировать в ее успех.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена

Оригинал опубликован на Atlantic Council

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Теги:   Россия Украинский язык

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