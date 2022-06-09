Путин поставил дедлайн 10 июня. Что происходит вокруг Северодонецка? 9 июня, 13:32 Цей матеріал також доступний українською

Северодонецк сегодня — политическая задача

Ситуация на фронте меняется очень быстро. На запорожском направлении враг собирал группировку войск, и мы думали, что он будет оттуда возобновлять наступательные действия в сторону Запорожья или в сторону Краматорска. Но уже 7 июня стало известно, что они срочно снимают войска с Запорожского направления. И я так понимаю, что это связано именно с боями вокруг Северодонецка. Они хотят усилить за счет других направлений Северодонецкое направление, чтобы все же еще раз попытаться взять город до 10 июня. Ведь 10 июня российским войскам поставлен очередной политический дедлайн. Поэтому на сегодняшний день можно сказать, что угроза в Запорожском направлении несколько уменьшилась.

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Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил о том, что российские войска планируют захватить Северодонецк и перерезать трассу Лисичанск-Бахмут до 10 июня. Угроза такая действительно существует. Но, на данный момент, я бы оценил ее вероятность как 50 на 50. Потому что, в принципе, трассу мы держим. Кстати, мы ею не пользуемся, потому что она очень плотно простреливается из российской артиллерии. Но в любом случае мы ее держим. И российские войска, которые продвигались к трассе со стороны Попасной, остановлены, и на сегодняшний день надежно удерживаются нашими войсками.

Сейчас никто не может четко сказать, где проходит линия фронта

Что касается самого города Северодонецк, то очень сложная ситуация. Сейчас никто не может точно сказать, где проходит линия фронта. Там продолжаются уличные бои, некоторые районы или улицы переходят из рук в руки, но, тем не менее, мы держим как минимум почти половину города.

К тому же я не могу утверждать полностью, куда перемещаются те войска, снятые с Запорожского направления. Возможно, они уезжают и на юг. Кстати, там из Мелитополя сняли все находящиеся гарнизоны, я так понимаю, внутри оккупированных территорий, тоже их всех подгребли, и они либо появятся на Северодонецком направлении, либо где-то еще. Я так выразился, потому что Северодонецк сегодня — политическая задача. Хотя Херсон для РФ тоже угрожающее направление, потому что мы там имеем небольшой, но все равно успех. Но посмотрим, где появятся эти войска, которые они перебрасывают с Запорожского направления, или на Херсонском, или на Северодонецком. Я все же больше настроен на то, что они появятся на Северодонецком.

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