Паника в Севастополе. Продолжение следует 13 сентября, 18:30

Чем жила страна 13 сентября 2023 года

Чем жила страна 13 сентября 2023 года

● Паника в Севастополе. В ночь на 13 сентября появились многочисленные сообщения о мощных взрывах в оккупированном Севастополе, Крымский мост был перекрыт. Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев признал «пожар не на гражданском объекте» в районе Килен-балки (Нахимовский район города). Он заявил, что пожар произошел из-за ракетной атаки, ему присвоен 4 класс (из шести возможных).

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Минобороны РФ заявило об атаке ракетами и морскими дронами («безэкипажными катерами»), признав удар по судоремонтному заводу в Севастополе и повреждение двух кораблей, «которые были на ремонте», а также атаку по «отряду кораблей ЧФ на переходе по морю».

● В ГУР Минобороны подтвердили информацию о том, что в результате удара по судоремонтному заводу во временно оккупированном Севастополе были повреждены (в его сухом доке) большой десантный корабль и подводная лодка. Но в разведке не уточнили, какие именно суда были поражены.

Есть информация, что были поражены дизель-электрическая подводная лодка Ростов-на-Дону (может нести крылатые ракеты Калибр) и большой десантный корабль Минск. Могли быть повреждены еще два корабля.

● «Продолжение следует». На фоне сообщений о повреждении российского военного корабля и субмарины в Севастополе командующий Воздушных сил Николай Олещук опубликовал фото взрывов во временно оккупированном городе и поблагодарил пилотов за «замечательную боевую работу». И пообещал, что «дальше будет».

«Из-за ракетного удара ночью в Севастополе началась паника. Полиция получила информацию о том, что в городе действуют диверсанты, и отправила на их поиски несколько нарядов. Один из них принял за диверсантов вооруженный военный патруль и открыл огонь по „своим“. В результате перестрелки погибли четыре человека — трое [российских] военных и один полицейский», — сообщил один из российских провоенных пабликов.

● Совпадение? В ночь с 12 на 13 сентября аналитики платформы NetBlocks зафиксировали сильный международный сбой в работе спутникового интернета от SpaceX. Это произошло на фоне появления информации о том, что Илон Маск ранее уже выключал свою спутниковую сеть в Крыму, чтобы помешать украинским силам нанести удар по кораблям российского Черноморского флота.

● Украина атаковала Севастополь с помощью британских дальнобойных ракет Storm Shadow, сообщил Sky News со ссылкой на украинские и западные источники.

● Минус катер. А еще Силы обороны Юга уничтожили в северо-западной части Черного моря катер российских оккупантов типа КС-701 Тунец.

● Вчера в Волгоградской области РФ упал российский бомбардировщик Су-24М. По предварительной информации, два его пилота погибли.

● Налет шахедов на юг. Российские оккупанты в ночь на 13 сентября почти 5 часов атаковали иранскими дронами-камикадзе юг Одесской области. Пострадали семь человек. В результате попаданий повреждены припортовая и другая гражданская инфраструктура в Измаильском районе. В Силах обороны юга сообщили, что ПВО сбила 32 дрона типа Shahed-131/136 (из 44).

● В Румынии жителей поселков, расположенных недалеко от границы с Украиной, впервые попросили спрятаться в укрытия на фоне российской дрон-атаки на юг Одесской области в ночь на 13 сентября. Как сообщил портал News.Ro, об опасности предупредили инспекции по чрезвычайным ситуациям городов Тулча и Галац.

● В Румынии обнаружили обломки БПЛА в районе сел Нуферу и Виктория после атаки России на Одесскую область (это уже не первый случай нахождения обломков рос. дронов). После этого премьер Румынии Марчел Чолаку призвал успокоить население и подчеркнул, что на его страну «никто не нападает» и ситуация находится «под контролем».

● Чем важен Дунай? Российские атаки по Украине с июля уничтожили 280 тыс. т зерна, сообщила Financial Times со ссылкой на данные правительства Великобритании. «Украинским фермерам становится бессмысленно выращиватьурожай, поскольку они просто теряют деньги», — сказал Евгений Осипов, гендиректор агрокомпании Кернел. Он прогнозирует, что высокие затраты подорвут производство зерна в Украине и приведут к сокращению экспорта вдвое в 2024 году по сравнению с прошлогодним уровнем.

По словам президента Ассоциации международных экспедиторов Виктора Берестенко, экспорт 1 т зерна в Египет через Дунай стоит примерно $116/т по сравнению с примерно $69 до полномасштабного вторжения РФ.

Украина экспортировала около 35 млн т зерна через Дунай за последние 12 месяцев. Это, вместе с железнодорожными перевозками через Европу, обеспечило жизненно важную экономическую поддержку страны. Украинские фермеры и отправители груза убеждены, что мощности Дуная могут расширяться и дальше. FT отмечает, что то, как быстро украинские компании смогут покрыть дополнительные расходы на эти альтернативные маршруты, стало насущным вопросом.

● РФ производит больше ракет. Россия смогла приспособиться к санкциям и экспортному контролю Запада и теперь производит больше ракет, чем до развязанной против Украины полномасштабной войны. Об этом сообщила The New York Times, ссылаясь на данные неназванных чиновников.

Россия «подорвала» экспортный контроль США, используя свои разведку и министерство обороны. Они контрабандой завозили микроэлектронику и другие западные материалы, необходимые для крылатых ракет и другого высокоточного управляемого оружия, пишет издание. Также менее чем через год после начала большой войны Россия возобновила торговлю критически важными компонентами, переправляя их через третьи страны.

● Ын и Путин. Северокорейский диктатор Ким Чен Ын, который вчера на бронепоезде прибыл на российский Дальний Восток, встретился с Путиным. Во время торжественного застолья он выразил уверенность в «победе» оккупационной армии РФ. Путин предложил тост «за благополучие и процветание народов России и КНДР и дальнейшее укрепление сотрудничества», в ответ на это Ын произнес тост за здоровье Путина, всех присутствующих товарищей и «за новые победы России».

Визит происходит на фоне сообщений СМИ о готовности КНДР передать России оружие и боеприпасы для продолжения полномасштабной войны против Украины. Financial Times писала, что Ын готов заключить с Путиным такое соглашение, а в обмен Северная Корея может получить зерно, нефть, военные технологии или валюту. США уже предупредили, что, если передача оружия состоится, Россию и КНДР будут ждать новые санкции.

● Положение дел на фронте. Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщил, что Силы обороны продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий в районе Бахмута.

● Минус 590 оккупантов и 16 танков. В Украине за минувшие сутки уничтожили 590 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 270 350 военных. Это данные Генштаба ВСУ по состоянию на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4584 (+16 за сутки), боевых бронированных машин — 8792 (+14), артсистем — 5902 (+30), РСЗО — 766 (+2), средств ПВО — 517 (+2), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 316 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 4650 (+5) и многое другое.

● В России началась новая волна обсуждений возможной массовой мобилизации осенью этого года, однако достоверных свидетельств о том, что Путин окончательно принял такое решение, пока нет. Об этом говорится в новой сводке американского Института изучения войны (ISW).

● Зеленский обещает «результаты». Президент Владимир Зеленский собирал военный кабинет — второй раз за два дня. «Сегодня без деталей. Но результаты будут. Враг их почувствует», — написал в ТГ глава государства.

Накануне на собрании обсуждали контрнаступление, подготовку к возможным действиям России, возведение укреплений, усиление Сил обороны и данные разведок о датах и направлениях. Также среди тем были обеспечение боеприпасами, оружием и производство собственного.

● Шольц поддержал план Зеленского. Мирный план президента Украины четко выражает стремление украинцев к справедливому миру, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Именно поэтому, по его словам, Германия полностью поддерживает требования Украины относительно справедливого мира, в частности — предоставляя ей оружие.

Зеленский представил формулу мира из десяти пунктов на саммите G20 в ноябре 2022 года. Она включает восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, освобождение всех пленных, трибунал для виновных в агрессии и гарантии безопасности для Украины.

● Немецкое правительство объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В него вошли 20 БМП Marder, 20 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun, две бронированные инженерные машины для разминирования Wisent 1, 3 тыс. снарядов 155 мм, 1,5 млн патронов к огнестрельному оружию и прочее.

А еще канцлер Германии призвал к новым международным переговорам о ядерном разоружении, заявив, что к ним должны быть привлечены не только Россия и США, но и Китай.

● Балтия — за пределами доступности россиян. Эстония вслед за Литвой и Латвией приняла решение запретить въезд на свою территорию автомобилям с российской регистрацией. Отныне запрет действует во всех странах Балтии. Соответствующее заявление обнародовал министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна. «Им [россиянам] не разрешено пользоваться привилегиями, которые может предложить свобода, пока Украина не достигнет победы», — написал он.

● ЕС нуждается в Украине? Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи с послами стран Евросоюза заявила, что Украине и Молдове необходимо будет предоставить право на вступление в ЕС, написало агентство Bloomberg.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, в начале месяца фон дер Ляйен заявила послам стран ЕС, что блоку необходимо расширить свои границы, чтобы учесть новые геополитические реалии. Украине и Молдове необходимо будет предоставить право на вступление в ЕС, чтобы они не попали под влияние стран, которые не разделяют ценности блока.

Собеседники Bloomberg заявили, что Украине и Молдове, а также другим странам, подавшим заявки на вступление в ЕС, включая пять стран Западных Балкан, которые являются кандидатами, необходимо ускорить реформы.

● Зеленский приказал пересмотреть решения ВЛК. Президент Владимир Зеленский вчера подписал указ о проверке решений военно-врачебных комиссий после начала полномасштабного вторжения России. В течение трех месяцев специальные рабочие группы должны проверить все соответствующие решения с 24 февраля 2022-го и, если окажется, что их решение приняли необоснованно, инициировать пересмотр и передать информацию правоохранительным органам.

Также в течение двух недель должен быть проработан вопрос «особенностей пересечения границы» украинцами, которых признали непригодными или ограниченно годными к службе.

● Энергетики готовятся к зиме и шахедам. Украина будет защищаться от возможных новых ударов РФ по объектам энергетики с помощью ПВО, а также за счет «определенных инженерных укреплений». Соответствующее заявление сделал Владимир Кудрицкий, председатель правления Укрэнерго.

● А премьер Денис Шмыгаль отметил, что подготовка энергосистемы к осенне-зимнему периоду входит в свою финальную стадию. Перед началом отопительного сезона в стране отремонтировано почти 80% оборудования теплоэлектроцентралей.

● Цены на газ, отопление и горячую воду для граждан в зимне-осенний период останутся без изменений, рассказал премьер Денис Шмыгаль.

● Сети Медведчука нашли очередного хозяина. Кабмин передал бывшую сеть АЗС Glusco в управление госкомпании Укрнафта. «Также КМУ дал задание урегулировать вопрос возмещения расходов, понесенных ООО Нафтогаз Ойл Трейдинг (U.GO), которое занималось перезапуском арестованных коммерческих активов Медведчука», — написал по этому поводу глава компании Нафтогаз Алексей Чернышов.

В мае 2022 года по ходатайству Офиса генпрокурора суд арестовал сеть GLUSCO и передал в управление АРМА из-за вероятной связи ее владельцев с Россией. АРМА по согласованию Кабмина определило Нафтогаз Ойл Трейдинг управляющим арестованных активов GLUSCO.

И напоследок:

● Республиканцы готовят Байдена к пути Трампа. Палата представителей США начнет официальное расследование в рамках возможной процедуры импичмента американского президента Джо Байдена, заявил спикер Палаты представителей США от Республиканской партии Кевин Маккарти. Он пояснил, что расследование будет сосредоточено на «обвинениях в злоупотреблении властью, препятствовании и коррупции» в адрес Байдена.

Это первый шаг в политическом процессе, который может привести к голосованию по импичменту в Палате представителей, написало BBC.

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.