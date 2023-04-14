Пример портов Абхазии. В чем опасность поствоенной перспективы для Украины 14 апреля, 14:47 NV Премиум

В Абхазии заявляют про готовность к транзиту товаров через свою территорию

Как минимум, странно, если учесть статус данной территории и закрытые границы (для перевоза товаров) с Грузией. Но тема использования «абхазского плеча» для экспортно-импортных операций РФ начала обсуждаться с июня 2022 года.

Видео дня

Предыдущая попытка — 2018 года — закончилась ничем. РФ профинансировала дноуглубление в Сухумском порту и в 2019-м был первый тестовый заход круизного лайнера.

С того момента было проведено дноуглубление и частичного восстановление порта в Очамчири. Таким образом, у Абхазии есть два порта, способных принимать грузы. Причем оба — с наливной инфраструктурой. Мощности их не такие большие, но сомнительно, чтобы эта территория стала основой для «серого экспорта» нефти из РФ. Или удобрений.

А вот схема импорта рабочая

А вот схема импорта рабочая. Та же электроника, товары, которые запрещено продавать в Россию. Страны-посредники рискуют. Но, если есть факт признания Абхазии (Сирия, Никарагуа, Венесуэла, Науру) не рискуют ничем. Ведь запрета на поставки большей части продукции двойного назначения туда нет. Не потому что есть «авторитет» Сухуми, а просто упустили из виду, не считая, что такая торговля для Абхазии возможна с кем-нибудь кроме РФ. И в результате получается «черная дыра» для широкой номенклатуры товаров.

И тут мы упираемся в вопрос Грузии. Абхазские СМИ активно обсуждают, кроме всего прочего, разблокирование для транзита и торговли линии фронта или то, что они называют «государственной границы». Если такое произойдет, то мы будем иметь сразу два весьма негативных результата.

1. Возможное использование Грузии как посредника в обходе санкций для РФ. Тяжело представить, но такая вероятность есть.

2. Более важный, геополитический результат. Восстановление торговли будет удобным кейсом для РФ в демонстрации возможности «сглаживания» результатов агрессии и «признания новой реальности». И если такое произойдет с Грузией, российские дипломаты (и их лоббисты в ЕС и США) будут активно проводить параллели с войной в Украине (точнее перспективам пост-войны на российских условиях).

И, наконец, остается еще одна тема — кто именно сядет на роль посредника в движении товаров. Абхазская «юрисдикция» в таком случае будет являться удобным местом получения дополнительной прибыли для представителей «башен Кремля», зарабатывающих на «параллельном импорте».

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV