Давайте учиться играть вдолгую

Так уж сложилось. Мы хотим молниеносных результатов — здесь и сейчас. И если кто-то их не обеспечивает — готовься к «кенселингу». И неважно, глава ли ты территориальной общины или министр обороны: нет мгновенного решения проблем — на выход!

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Два года назад я основал благотворительный фонд в США. И мы добились здесь хороших результатов. Речь идет не только о 10,3 млн долларов, которые мы аккумулировали для помощи Украине, но и о двух безусловно успешных аудитах, результатом которых стало получение статуса Platinum Transparency (таким статусом обладают 0,1% всех благотворительных фондов в США).

Мы смотрим за горизонт

И речь идет о прохождении максимально строгой процедуры комплаенса компании Walmart.

Америка учит работать step-by-step, без резких движений. Планировать вдолгую. Выстраивать структуры сегодня, чтобы получить результат через год-два.

Взвешенность открывает новые возможности.

Разумеется, во время войны эти практики в Украине не совсем актуальны. И мои украинские фонды, опираясь на поддержку миллионов людей в Украине и мире, выполняют огромную работу, руководствуясь принципом «здесь и сейчас».

Но!

Но мы смотрим за горизонт. Мы понимаем вызовы и уже сейчас закладываем фундамент того, что принесет результат через 6 месяцев, год, 2 или 10 лет.

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Образование. Образование, господа! Всё!!! Упирается в образование!

Обидно, но организация учебных программ для военных — это сплошная боль. Ну не любят украинцы донатить на обучение защитников — и что тут поделаешь?!!

То есть задонатить на FPV-дрон — очередь. А вот обучить военного управлять этим дроном — желающих нет.

За эти 4 года мы «влили» в военную школу «Боривитер» — прямо или косвенно — более 100 млн грн.

Подготовили тысячи военнослужащих по направлениям, которые до этого были неизвестны:

•⁠ ⁠операторы FPV-дронов

•⁠ ⁠операторы ударных дронов самолетного типа

•⁠ ⁠операторы дронов-перехватчиков

•⁠ ⁠работа со средствами РЭБ/РЭР

И так далее.

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Нам этого оказалось недостаточно, и теперь существует Учебный центр Фонда Сергея Притулы, который уже подготовил 139 сертифицированных команд по сбитию шахедов.

Сейчас в сотрудничестве с канадскими партнерами мы запускаем еще один курс обучения военных управлению FPV-дронами.

А в сотрудничестве с американскими коллегами мы запускаем курс обучения управлению мидл-страйками.

Международное сотрудничество не возникает по итогам одной встречи. Это длительный процесс, в ходе которого тебя зондируют, изучают и проверяют на добропорядочность. И лишь после этого финансируют твои проекты. За счет налогоплательщиков других стран.

Мы долго шли к этому, но добились успеха и в будущем будем иметь еще больше военных, обладающих знаниями и умениями, необходимыми для обороны страны!

В этом году американский фонд запустил первые стипендиальные программы для украинских студентов. За счет средств наших американских доноров мы оплачиваем обучение украинской молодежи. И мы будем масштабировать это направление работы.

Результаты этих инвестиций государство ощутит лет через десять.

Я веду к тому, что нужно учиться планировать работу различных институтов на очень долгую перспективу — даже если мы физически не застанем реализацию этих планов.

Но там, за горизонтом, это будет оценено конечными бенефициарами наших инициатив — украинскими детьми.

Разумеется, это сильно отличается от того «розового сиропа», который вливают в уши сограждан различные персоны с политическим бэкграундом или претензией на роль лидеров мнений — те, кто обещает прекрасную жизнь здесь и сейчас.

Но таких я за последние 35 лет повидал пачками. Все они были «великолепны» в своей несостоятельности.

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А почему?

А потому что лгали, обещая то, что заведомо было невозможно реализовать. Потому что пользовались ситуативным очарованием и обещали мгновенные решения.

Никто не стремился играть вдолгую. Не в последнюю очередь потому, что общество жаждало простых и быстрых решений.

Господа, так не бывает. Давайте учиться играть вдолгую!

На начальных этапах и в среднесрочной перспективе это вызывает дискомфорт и даже боль. Но конечный результат сделает нас сильнее, успешнее и богаче.

Нужно стремиться играть вдолгую!

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Текст публикуется с разрешения автора