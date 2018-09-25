Федор Сердюк

Предпринимательство делает людей счастливее, развивает общество и поддерживает экономику государства
Предпринимательство делает людей счастливее, развивает общество и поддерживает экономику государства
В критических ситуациях счет идет на минуты и у системы экстренной медицины просто не будет времени добраться
Настоящий удар по коррупции будет нанесён тогда, когда образ коррумпированного чиновника станет ассоциироваться не с красивой жизнью, а с жалостью. И клетчатым пледом
Активная помощь другим – рецепт, который может привести нашу страну к успеху
Со страхом ответственности можно бороться только одним способом - исключив ее
Прописывая в законе правило поведения и игнорируя его, мы даем патрульным простой месседж: закон к исполнению не обязателен
И почему копам необходимо умение оказывать первую помощь
За последние полтора года в городе режут, подстреливают, нападают в среднем на одного активиста или журналиста в месяц
Последние семь или даже десять дней в России уже открыто называют "худшим периодом царства Владимира Путина". С этим согласны почти все, и многие замечают важную, как мне кажется, особенность
Москва изначально знала, кто сбил самолет. Десять часов понадобилось, чтобы придумать объяснение, позволяющее Москве и Дамаску сохранить лицо
Союз с Турцией оказался для Путина дороже, чем союз с Ираном и, уж понятно, с сирийским диктатором
Москва изначально знала, кто сбил самолет. Десять часов понадобилось, чтобы придумать объяснение, позволяющее Москве и Дамаску сохранить лицо
В ближайшие недели в американском Конгрессе начнется рассмотрение законопроекта о жесточайших санкциях против России. Документ официально называется "О защите от агрессии Кремля"
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