25 сентября 2018, вторник
Федор Сердюк
Федор Сердюк
Предприниматель, инструктор по первой помощи, экс-тренер армии и полиции
Автомобильные аптечки обновили. Когда появятся новые водители?
На прошлой неделе СМИ облетела новость: МОЗ отправил на согласование новый состав автомобильной аптечки. Там совсем нет лекарств — только средства спасения жизни при ДТП 0
Три причины стать предпринимателем

Предпринимательство делает людей счастливее, развивает общество и поддерживает экономику государства 

05 декабря 2017, 16:31
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Ничья безопасность

В критических ситуациях счет идет на минуты и у системы экстренной медицины просто не будет времени добраться 

02 октября 2017, 18:38
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Имидж клетчатого пледа

Настоящий удар по коррупции будет нанесён тогда, когда образ коррумпированного чиновника станет ассоциироваться не с красивой жизнью, а с жалостью. И клетчатым пледом

09 марта 2017, 19:28
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Пять причин стать волонтером в 2017 году

Активная помощь другим – рецепт, который может привести нашу страну к успеху

23 января 2017, 13:59
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Почему люди боятся оказывать первую помощь

Со страхом ответственности можно бороться только одним способом - исключив ее

09 декабря 2016, 16:07
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Почему патрульные не умеют спасать людей

Прописывая в законе правило поведения и игнорируя его, мы даем патрульным простой месседж: закон к исполнению не обязателен

25 ноября 2016, 16:37
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Как научить полицейских спасать жизни

И почему копам необходимо умение оказывать первую помощь

03 ноября 2016, 15:36
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Федор Сердюк

Предприниматель, инструктор по первой помощи, экс-тренер армии и полиции

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