Как не проиграть войну, которую Украина уже выиграла 14 февраля, 16:47

Украина уже выиграла эту войну еще весной 2022 года. Но не победила. И сейчас решается вопрос: какова будет цена победы?

Дорогие мои украинцы! Больше всего боюсь, чтобы не восприняли мой текст, как попытку чему-нибудь поучить вас, на что-то направить. Ни в коем случае. Уверяю в высоком уважении и любви к украинскому народу. Хорошо помню, кем приехал к вам в 1978 году и кем сейчас. Понимаю, что без вас судьба моя сложилась бы совсем по-другому. Поэтому искренне благодарен и жалею, что не смогу ваc отблагодарить, потому что одной жизни не хватит.

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Понимаю также, что не всем нравится мое обращение. Но заставляю себя писать. Что-то типа акта отчаяния от страха за будущее Украины.

Да, я не ошибся. Украина уже выиграла эту войну еще весной 2022 года. Но не победила. И сейчас решается вопрос: какова будет цена победы? Большой, как сейчас? Очень большой? Катастрофической? Это жизненно важный вопрос.

Ломаются копья в полемиках, на дебатах, в спорах…

Как одержать победу как можно скорее, с меньшими жертвами?

Не отыскать нам ответа, пока не выясним: а что именно есть победа? Какая она? Что должно произойти?

Есть ли четкий, понятный ответ у власти? Разговоры слышал, мысли слышал, ответы — нет. А такой ответ должен быть зафиксирован где-то в какой-то главе государственной стратегии. Нет, к сожалению, и общественного консолидированного мнения по этому вопросу.

Мы обсуждали эту тему — без преувеличения — с тысячами собеседников. Что именно Победа Украины? В ответ — множество вариантов .

Кроме того, кто говорил, что после этого война закончится?

Привожу мнения семи основных, без характеристик групп респондентов.

Седьмая. Начну с конца, потому что не могу называть ее первой. Это мнение о том, что нужно капитулировать и воссоединиться с агрессором, потому что «Россия великая страна и нам там будет лучше». Не сердитесь, но такое есть.

Шестая жаждет «мира любой ценой», потому что «сколько можно?».

Пятая предлагает развести войска по линии фронта по состоянию на февраль 2022 года, а затем увидим.

Четвертая уверена, что достаточно освободить материковую часть Украины, потому что «Крым все равно не вернешь».

(Варианты с седьмого по четвертый — проигрыш Украины)

Третья твердо требует освобождения всей Украины. К сожалению, эта победа не устраняет опасность. Она является очередной передачей эстафетной палочки освободительной борьбы следующим поколениям.

Кроме того, кто говорил, что после этого война закончится?

Вторая группа добавляет к третьему варианту «уничтожение РФ как государственного образования». Это победа, после которой истощенная войной Украина будет «во всем виновата», так же, как во всех предыдущих вариантах. Да, мы будем иметь сильнейшую армию в Европе, но она тоже нуждается в содержании. Что мы предложим уволенным в запас, которые привыкли — да, заслуженно, — получать значительно большие деньги, чем в мирное время?

Слышу возражение: «Нам помогут! План Маршалла… Раммштайн… весь мир с нами…».

А если нет? Многое может измениться! Мы можем на это надеяться, но полагаться лучше только на себя.

Первая группа уверяет, что победа Украины исключительно в деколонизации РФ и создании на ее территории независимых государств при активном участии Украины.

Вот это, на мой взгляд, и будет Победой Украины.

Потому что после такой победы Украина становится влиятельной, ведущей страной от Сяна до Урала, следовательно, и во всей Европе. Ни одна европейская страна сегодня не способна претендовать на такую роль. Ни одна! Потому что это историческая миссия Украины.

Нет претензий на абсолютную истину. Возможно, кого-то устраивают другие варианты, менее амбициозные, но, по-моему, только этот может оправдать бесконечные жертвы украинцев в борьбе за свою мать на протяжении последних веков.

Как добиться победы?

Если мы принимаем такую победу как цель, воспринимаем ее как одно из направлений государственной стратегии Украины, то вопрос сугубо технический. Уверен, что в государстве достаточно специалистов, которые значительно лучше меня, профессионально смогут составить план действий. Но, простите, выложу кое-что и от себя.

Итак. К сожалению, мы не сможем победить исключительно военным путём. Мы можем с помощью друзей держаться долго и даже перейти к активному наступлению. Ценой больших потерь и усилий сможем вернуть всю территорию вместе с Крымом. После этого вся освобожденная территория превратится в пустыню. В течение этого времени численность лагеря приверженцев компромисса (капитуляция) может стать крайне опасной.

Поэтому!

Надо добавить к военным действиям активную идеологическую, информационную войну. Не хочу оценивать, что сейчас делается в этом направлении на государственном уровне. В любом случае этого недостаточно.

Москва сейчас, чтобы достичь единства, внушает в головы людям лукавую мысль, мол, неважно, почему началась война, не время разбираться, надо объединяться, потому что отвечать будем вместе.

Надо разорвать это «единство», потому что оно условно и фальшиво. Расшатать и ускорить распад РФ можно только путем поддержки национально-освободительных движений порабощенных народов и стимуляции возникновения таких движений. Это не какая-нибудь новая идея! В 1943 году украинцы, которые не питали иллюзий относительно Московии, создали АБН — Антибольшевистский блок народов.

Хорошо бы создать Институт изучения порабощенных народов РФ, но это требует времени, которого у нас нет. Поэтому начать можно с центров помощи этим движениям, с медийных проектов на языках коренных народов РФ, которые ориентированы на коррекцию и изменение сознания людей Российской Федерации.

Поверьте, это возможно, мы уже имеем опыт эрзянского общества, проекта «Свободный Идель-Урал», а теперь еще и «Лиги Свободных Наций». Они действуют на общественных началах, у них есть опыт и убежденность в эффективности своего дела.

Далее мы должны помочь освободительным движениям в создании проектов будущих государств и презентаций тех государств, понятных населению РФ.

Помочь в донесении этих знаний до порабощенных народов. Это должно стать пропагандой на опережение. Во «час Ч» потребуется активная помощь в создании и развитии национальных государств непосредственно на территории РФ после ее распада. Консультации, специалисты, эксперты, инструкторы, технологии, общие проекты: экономические, политические, научные, информационные, культурные. Да, и военные тоже. И у нас есть кому это делать.

Это нуждается в ресурсах, но согласитесь — уже не в виде жизней украинских воинов.

Раздражает слово «помощь»? — «А почему мы им должны помогать»? Помогая порабощенным народам развалить империю, украинцы помогают прежде всего себе, создавая основу для устойчивого мира и устраняя угрозу, которая висит над Украиной веками. И главное — сохраняя жизнь украинских воинов.

Только имея за своей границей дружественные государства нынешних порабощенных народов, а не агрессивную империю, можно обеспечить Украине окончательную победу и избежать худших сценариев продолжения войны.

Спасибо, что дочитали! Слава Украине!

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