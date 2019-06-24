Семь причин, почему вернется Крым Сегодня, 16:14 1071 Цей матеріал також доступний українською

И это случится уже в ближайшие 10 лет

1. Причина политическая. Мир не признает «референдум», а статус непризнанного Крыма измотает Россию. Это уже чувствует на себе каждый россиянин.

2. Причина геополитическая. Тему черноморского пространства нельзя рассматривать без понимания интересов Турции, Румынии и Болгарии. Пока Путину ситуативно удалось нейтрализовать эти страны, но интересы их глобальны.

В перспективе дискомфорт от аннексии Крыма, подкрепленный поддержкой крымскотатарского народа, может сыграть значимую роль для Турции. Темпы роста экономики этой страны и ее политическое становление в мире заставят с ней считаться. Эрдоган теряет поддержку внутри страны (выборы мэра Стамбула это подтверждают), а его оппоненты менее лояльны к Путину.

Жить в таких условиях — дорогая цена за «путинскую манну небесную»

3. Причина логистическая. Перспективные морские порты превратились в каботажные, железнодорожное сообщение прервано, авиа — только в направлении России. Все это полной мерой повлияло на экономику полуострова, и это ощутили сами крымчане. Жить в таких условиях — дорогая цена за «путинскую манну небесную». Керченский мост не решил проблемы жителей Крыма и экономики.

4. Причина энергетическая. Речь и о воде, и о электроэнергии, и о угле и газе. Все это уже сейчас поставило на колени экономику крымского агробизнеса, химической промышленности и всей производственной сферы.

Без Украины эта тема нерешаема. Опреснение моря, собственная атомная станция и другие фантасмагории далеки от реальности — даже их авторы говорят о сроках в 10−15 лет «реализации», а жизнь у людей идет уже.

5. Причина экономическая. Основа экономики полуострова последних 50 лет — агро, туризм, химпром и транзит. Эти сферы деградируют уже пятый год. Стагнация уже отразились на демографии и плотности населения в степном Крыму, который занимает 65% территории полуострова. Заменить некогда ключевые отрасли лишь военными базами удалось в пяти городах. Содержать остальную территорию и ее жителей стало заметной «головной болью» для экономики России.

6. Причина демографическая. Самый большой процент пенсионеров в Украине именно в Автономной Республике Крым. Они и привели полуостров в пасть Путину своими мечтами про СССР. Рост процента трудоспособного, молодого населения абсолютно природный. Людей, родившихся в украинском Крыму. Тех, на ком аннексия отразилась более всего. Их слово станет решающим ближайшие 5 лет. Их будущее без Украины выглядит, мягко говоря, «непривлекательным».

7. Причина ментальная. Крымчане вовсе не россияне. И дело здесь не в национальностях. За 25 лет сформировались потребности/привычка гражданской свободы. Свободы слова, выбора, передвижения. Боль утраты свобод пока заглушена страшилками пропаганды: «Скажите спасибо, что не война». Но эта байка не долгая.

Уже здравомыслящие крымчане сравнивают ход событий в Крыму не с Востоком, а с югом — Херсонщиной, Одещиной. Так становятся очевидны многие вещи: и про перспективы, и про сегодняшнее дно.

Текст опубликован с разрешения автора

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