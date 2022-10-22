Белый флаг в Херсоне, борщ в Купянске и серая зона 22 октября, 12:44 Эксклюзив НВ

Семь фото о войне в Украине

Білий прапор у Херсоні

Фото: Marc Roussel

Північ херсонського котла, де російських окупантів оточила українська армія. Ми цілий ранок рухаємося за патрулем. Раптом, під час зупинки — тривога. Російський контрнаступ? Агенти чи колабораціоністи, які пробралися в селище? Ми знову сідаємо в пікапи. Їдемо по піщаній рівнині з висохлою нерясною рослинністю. Штовхаємо напівпрочинені двері покинутих хат, з яких позлущувалася зелена й синя фарба. Ні. Це двоє російських дезертирів хотіли додзвонитися на гарячу лінію «Хочу жити», запроваджену українським урядом, щоб координувати здачу в полон. Але в них не було зв’язку. Змучені жалюгідні обличчя. Великі, схудлі від нестачі їжі тіла, що тремтять, попри тепло ще не зниклого літа. Українці поважають норми ведення війни.

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Шлях на Лиман

Фото: Marc Roussel

Це війна мостів. Але, з огляду на підірваний міст, українці вже вкотре мобільніші, винахідливіші й реагують швидше за ворога. Який технічний геній привів до цієї загубленої в лісах річки Донець сталеву баржу, здатну витримати вагу танка? Який новий генерал Ебле (споруджував мости для армії Наполеона в Росії) запровадив обладнання річкових плавзасобів, які, пристаючи до порома, невпинно штовхають його з одного берега на інший? Наш конвой полегшено зітхає. Ми робимо селфі на тлі набухлих сірих хмар. Цей переможний шлях, який не можуть затьмарити віддалені звуки обстрілів, приносить їм радість. Вони знають, що з іншого боку, через кілька кілометрів лісів зі зламаними пострілами деревами, буде звільнений Лиман. Люди в екіпажі замислені.

Присутність каменів

Фото: Marc Roussel

Про злочини проти пам’яток не говорили. Ці загадкові кам’яні силуети, що стоять на варті на в'їзді в Ізюм на горі Кременець, не лише національна пам’ятка. Йдеться про половецьких баб, таких собі бойових амазонок-кочівниць. Вони були тут за тисячу років до перших «русів». Ще з часів царизму вони становили ціль у стратегії знищення українського минулого. Артилеристи Путіна не випадково знищили одну з баб і пошкодили інших. Наші товариші по команді, які провели нас у серце лісу, де поспіхом було поховано 440 мирних жителів, також не випадково прийшли поспілкуватися з цими святими фігурами. Статуї знають усе. Вони все бачили. Ізюм — це східна Буча. Але разом із тим це одне з місць, де б'ється історичне серце України.

Козаки на передовій

Фото: Marc Roussel

Батальйон «Карпатська Січ» за Лиманом перебуває у сірій зоні. Це щось середнє між Французьким Іноземним легіоном, Інтернаціональними бригадами та елітним підрозділом української армії. Там є вкриті татуюваннями південноамериканці. Англосакси в банданах. Прості французи. Вихідці з Центральної Європи — любителі важкого металу зі статурою байкерів. Я навіть не можу всіх перелічити, бо в цій Вавилонській вежі зібралося 32 національності. Однак не всі красномовно розповідають про своє минуле. Більшість мають позивний, за яким можна встановити місця їхньої бойової слави. Цього вечора ці відчайдухи мають небагато спільного: причину, з якої вони тут (захист України, що потерпає від геноциду) та створену їм скандальну репутацію, що доводить їх до сказу («Ще у 2015 році ми розірвали усі зв’язки з ультраправою партією «Свобода», — каже мені їхній командир, колишній інженер компанії «Ролс-ройс», який працював у Лондоні). Сьогодні козацьке свято. Прапор піднімається на фронтоні будівлі, яка служитиме їм казармами до нового наступу.

Чи любите ви борщ?

Фото: Marc Roussel

Щойно було звільнено Куп’янськ, місто за 120 кілометрів на захід від Харкова, у донбаській глибинці. Запеклі бої. Спорожніле місто. Вулиці, надто широкі для невеликого містечка, в якому до війни мешкало не більше 25 000 осіб. Варварство росіян, які під час відступу нищили все, остаточно перетворило його на місто-привид. Час від часу надвір визирають бабусі, як-от Івана: вона сім місяців просиділа в укритті і сьогодні вранці вперше бачить денне світло. Газу нема, електрики теж. Лише стовбури дерев, які її чоловік рубає топірцем. І пакет помідорів, які вона розмішує в буряковому квасі на тротуарі. Вона каже нам, що не можна плутати український борщ із російським. Ця дбайлива господиня метушиться. Старається. Однак у неї відсторонений вигляд людини, яка вже не хоче ані жити, ані померти.

Хто стріляв по Запоріжжю?

Фото: Marc Roussel

Перед нами Запорізька атомна станція. Під її склепіннями, що здіймаються аж до неба, сховані реактори. Тут і росіяни. Вони на іншому березі Дніпра. Їх видно у бінокль. Гадаю, вони теж бачать нас. Тут, по цей бік річки під деревами, група «прикордонників», які точно не проґавлять нагоди дати нам доступ до в принципі заборонених зон. Укриття. Оборонна споруда, засипана землею. Короткобійна гармата, щоб відбити десант. Я шукаю. Розпитую. На 10 кілометрах цієї лінії фронту, де найменша іскра спричинила б новий Чорнобиль, навіть сліду зброї, здатної, як стверджує російська пропаганда, загрожувати протилежному берегу. Впевнена в собі та у величі своєї боротьби, заощаджуючи сили, у власному темпі, Україна наближається до перемоги.

Жінка з Києва

Фото: Marc Roussel

Менше ракет та іранських дронів, ніж на початку тижня. Більшість тих, що є, перехоплюють. І все одно… Ця жінка… Від її квартири, яку, як і весь поверх, зачепило ракетою, нічого не лишилося, крім крихітної вистудженої ванної, що висить у порожнечі. Вона склала там трохи речей, поставила обігрівач, поклала матрац у ванну… Куди йти? Хіба сховище у підвалі не завалене руїнами? Навіщо виходити на вулицю, з якої вже не долинає веселий живий гомін? Може щоб дістати води. Вмитися. Роздобути хліба. Зараз, усіма покинута, закутана в пуховик, у зимовій шапці, вона немовби закам’яніла. Скоро вона запалить свічку. У неї зосереджений погляд, ніби вона молиться. Вона чекає.

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