Пять простых правил, которые сделают вас крутым коммуникатором 5 июля, 20:13 NV Премиум

Неважно, являетесь ли вы предпринимателем, руководителем высшего звена или только делаете первые шаги в бизнесе, вам нужно уметь эффективно общаться

Иногда труднее всего просто заставить себя понять. Ведь вещи, которые меняют мир или даже небольшую его часть, всегда выпадают из контекста, потому что по определению мир еще не изменился. Вот почему новаторы должны быть отличными коммуникаторами, потому что идея, которая не приобретает популярность, — это идея, которая терпит неудачу.

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Это легче сказать, чем сделать. Как сказал Фарид Закария, «мышление и писание неразрывно связаны, когда я начинаю писать, я понимаю, что мои „мысли“ обычно представляют собой мешанину полусырых, бессвязных импульсов, нанизанных вместе с зияющими логическими дырами между ними». Ясно, что если ему приходиться бороться, то всем нам и подавно.

Тем не менее, хорошая новость заключается в том, что большинство людей могут значительно улучшить свои коммуникативные навыки, следуя нескольким простым правилам. Хотя, как и в случае с любым другим навыком, для их оттачивания и совершенствования требуется целая жизнь, прогресс можно заметить уже через несколько часов. Неважно, являетесь ли вы предпринимателем, руководителем высшего звена или только делаете первые шаги в бизнесе, вам необходимо эффективно общаться.

1. Ясность перед тем, как начнёте творить. Всегда

Большинство людей хотят, чтобы их письмо и речь были впечатляющими. У них в голове есть представление о том, как должен звучать «профессионал», и они пытаются подражать этим чертам. Они вставляют громкие слова, используют аббревиатуры и технический язык или пытаются выбрать один или два термина из духа времени.

Тем не менее, попытка соответствовать некоему абстрактному понятию о том, что является «профессиональным» или «впечатляющим» — верный способ исказить ваше сообщение. Вместо того, чтобы пытаться произвести впечатление, просто постарайтесь быть ясным. У разных людей разные представления о том, что они считают профессиональным или впечатляющим, но все знают, что такое ясность.

Правда в том, что никого не волнует, насколько вы умны, если они не могут понять, что вы пытаетесь им сказать, и мало кто будет тратить время и усилия, чтобы понять это. Скорее всего, они решат, что вы еще не все продумали, и перейдут к другим вещам.