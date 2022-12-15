Пять правил для фундамента вашего будущего богатства 15 декабря, 17:53 Эксклюзив НВ

Все просто и никаких секретов

На прошлой неделе мы говорили о том, почему большинство людей теряет деньги, но, конечно, гораздо приятнее говорить о том, как их заработать. Здесь тоже есть свои правила и законы, но не все из них работают в Украине — в отличие от США, ЕС и развитых азиатских стран у нас немного другие культурные традиции, принципы функционирования предпринимательской среды, степень развития и состояние финансовых рынков. Но фундаментальные принципы на то и фундаментальные, которые закладывают лишь основу строение вашего финансового благополучия, а вот уже надстройку делайте как знаете, умеете и как вам позволяет совесть.

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И в качестве фундамента для строения вашего будущего богатства, почему бы не использовать инвестиционные принципы человека, который применяя их на протяжении более полувека, пережив большое количество глобальных экономических кризисов и крахов рынка, сумел заработать $110 млрд собственного состояния, а еще важнее — стал эталоном порядочности, мудрости и рассудительности, и не только в инвестиционных делах, но и в отношении к жизни, общественным интересам и окружающим людям.

Итак, все просто и никаких секретов:

Правило № 1: Никогда не теряй деньги. К сожалению, никто не застрахован от потери денег. Каким бы умным и опытным ни был инвестор, все равно время от времени даже у выдающихся мастеров своего дела бывают неудачи. Тот же Баффет терял деньги, инвестируя в Tesco, IBM, СonocoPhillips, General Reinsurance, Kraft Heinz и кучу менее известных компаний. Если понять совет дословно, то вряд ли его вообще можно выполнить. Но суть в том, что никогда не стоит относиться к деньгам легкомысленно.