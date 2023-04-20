Главный элемент успеха. Одно секретное оружие, которое поможет вам в любой сфере 20 апреля, 20:53 NV Премиум

Одна вещь, которую я усвоил за много лет жизни в чужих культурах, заключается в том, что важно понимать, как думают окружающие вас люди, особенно если вы не согласны с ними

Когда я впервые переехал в Киев около 20 лет назад, я встретил здесь своего друга Павла, который из Беларуси. В конце концов наш разговор зашел об Александре Лукашенко и о том инциденте, когда он отключил коммунальные услуги в резиденции посла США, а также других дипломатов. Мне этот поступок казался совершенно нелепым и безумным.

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— Но ведь он выиграл, — возразил Павел. Я посмотрел на него недоверчиво. Но тут он объяснил. «Лукашенко знает, что он мерзавец и что мир никогда его не примет. В этой ситуации все, что вы можете выиграть, — это ваша свобода, и это то, что он выиграл». Это был образ мышления настолько немыслимый и чуждый для меня, что я с трудом мог в это поверить.

Тем не менее, это открыло мне глаза и сделало меня более эффективным бизнесменом. Мы склонны думать об эмпатии как об акте великодушия, но это гораздо больше. Уметь видеть различные точки зрения — это навык, которому мы должны научиться не только потому, что он помогает другим чувствовать себя более комфортно, но и потому, что он дает нам возможность успешно ориентироваться в часто сложном и запутанном мире.

Определение общих ценностей

У всех нас есть идеи, к которым мы страстно относимся, и, естественно, мы хотим, чтобы их переняли и другие.