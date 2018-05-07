Себастьен Частин

Это о любом из нас – мы сейчас либо создаем новые нормы, правила и ролевые модели, либо и дальше продолжаем жить в мире «депутатов», «мажоров» и «быков»
В начале мая 2018 года была запущена цепь событий, которая касается наблюдения за исполнением обязательств со стороны Ирана, и которая почти неизбежно приведет к конфликту с общемировыми последствиями
Главным атрибутом нашей элиты считается автомобиль. Садится эта элита за руль и через мгновение полностью растворяется в марке своего автомобиля
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный назначил на 5 мая общенациональный митинг протеста. Он пройдет за два дня до инаугурации Путина на очередной президентский срок
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
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