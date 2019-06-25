Сделка с агрессором — это ловушка Сегодня, 17:21 638 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Делегаты ПАСЕ выразили готовность сесть за один стол с агрессором, оккупантом и страной, где правит тиран

«Росія — окупант» та «Путін — х***ло» — істини, які не змінюються. І зараз ми чуємо, як вони лунають у Грузії.

Уважно стежу за подіями в Грузії, громадяни якої рішуче відреагували на поступ «рускава міра» в їхній державі. Десятки тисяч людей відстоюють зараз своє право на суверенітет і демократію та захищають свою державу від окупації.

Після того, як 5 днів тому російський депутат від комуністичної партії (!), який свого часу голосував за незалежність Абхазії, окупованої Росією, всівся в крісло спікера грузинського парламенту та розпочав промову російською мовою — у Тбілісі вибухнули протести. Грузини не забувають, що частину їхніх територій окупували російські військові. Під парламент вони вийшли, аби нагадати цей факт і владі. «Я з Грузії, і 20% моєї країни окуповані — Росією». Футболки, пов’язки на очі та інші речі з таким написами тепер можна побачити в Тбілісі. Показово також, що в руках протестувальників бачимо не лише грузинські прапори, а й українські. Дякуємо грузинам за те, що пам’ятають і про свій біль, і про наш. Адже маємо спільну боротьбу з імперією і любов до свободи.

Депутат Держдуми РФ Сєргєй Гаврілов, який геть нічим не прославився на батьківщині, «добре відомий» також сприянням у видачі російських паспортів українцям з окупованих Росією територій. Відразу після початку протестів делегація швидко втекла, і вже з Кремля росіяни повернулись до звичного наративу про «русофобські акції».

Тим, хто знає справжнє обличчя Кремля — треба триматись разом

Урок, який ми всі маємо засвоїти з протестів у Грузії — влада не може укладати угоди з Росією чи будь-яким іншим злом, попри національні інтереси. На таку владу чекає відповідна реакція. І людей не зупинять ані гумові кулі, ані сльозогінний газ, ані російські танки.

Грузини не готові далі приймати «прагматичну дипломатію», яку роками намагається впроваджувати правляча партія. Адже будь-яка угода зі злом — це пастка. Не можна засуджувати окупацію частини своїх територій та одночасно домовлятися з агресором. Не можна мати колючий дріт на кордоні та виступати за вільні економічні стосунки з окупантом. Домовленості з агресором не дають жодних гарантій про безпеку. Адже агресор має столітню звичку нехтувати будь-якими угодами.

Це, до речі, стосується і вчорашнього рішення ПАРЄ, яке дає можливість Росії повернутися до Асамблеї без виконання міжнародних зобов’язань. Делегати продали європейські цінності Росії, ухвалили рішення під тиском Росії, висловили готовність сісти за один стіл з агресором, окупантом та країною, де править тиран.

Росія інформаційно отруює світ продукуючи фейки та брехню в промислових масштабах. Росія окуповує території європейських країн та розпочинає війни. Росія в Європі збиває пасажирські літаки. Росія в європейських містах застосовує хімічну зброю. Росія допомагає владі іншого тирана, бомбардує Сирію та вбиває мирне населення.

25 червня спливає термін виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права, який зобов’язав Росію негайно повернути Україні полонених моряків та захоплені судна. Агресор і далі продовжує нехтувати міжнародним правом, тим часом 24 українські моряки вже 7 місяців перебувають у полоні.

У повному складі у ПАРЄ голосували проти лише Україна та Грузія, як країни, які на собі відчули, як РФ шанує міжнародне право. Тим, хто знає справжнє обличчя Кремля — треба триматись разом.

Текст опубліковано з дозволу автора

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