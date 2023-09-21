Два сценария у США относительно войны в Украине 21 сентября, 18:15

Главная рефлексия моя после многих встреч в США по поводу войны в Украине

В чем ключевое отличие наших целей? Для США война в Украине, к сожалению, один из многих конфликтов на глобальной карте. Но роль Украины имеет специфику — это ворота в Европу и стабильность всего региона. Поэтому главная задача — не пустить Россию в Европу.

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Важно понять, что США не имеет целью освободить всю территорию Украины. Это лишь наша цель. У США есть цель — не пустить Россию дальше в Европу, вернуть стабильность в регион и прекратить человеческие жертвы. Это ключевое отличие наших позиций.

Дополнительные (но не основные) цели США:

— Энергетическая безопасность региона (без России).

— Продовольственная безопасность (без России).

Ну и для американских элит важно соответствовать ожиданиям своего электората и разработать повестку «миротворцев» на следующих президентских выборах в ноябре 2024 года.

Миротворцем можно быть, только прекратив войну, и здесь есть 2 сценария:

1. Помочь Украине победить в войне (2-ю армию мира), в чем американцы откровенно очень сомневаются.

У США есть цель — не пустить Россию дальше в Европу

2. Заставить стороны подписать «мирное соглашение« (условия не важны, важен сам факт).

И по второму сценарию нас ведут.

Подтверждением этого сценария является сообщение в американских СМИ, что конфликт в Украине продлится 7−8 лет. А выборы уже через год.

Итак, наша победа, освобождение Украины, это лишь наша мотивация и цель, что требует других подходов к обеспечению страны ресурсами, вооружением и «новой экономической политики военного времени».

Вопрос увеличения поддержки США лежит в плоскости изменения целей и мотивации Штатов в Украине. А это возможно при перезагрузке наших отношений, основанной на проявлении нами субъектной позиции и переходе в формат взаимовыгодных региональных проектов.

Но насколько мы готовы к этому? Насколько мы готовы мыслить и действовать стратегически? Насколько мы ментально готовы перейти с позиции жертвы в позицию партнера, хоть и младшего?

Это вопрос.

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