Два сценария у США относительно войны в Украине
Главная рефлексия моя после многих встреч в США по поводу войны в Украине
В чем ключевое отличие наших целей? Для США война в Украине, к сожалению, один из многих конфликтов на глобальной карте. Но роль Украины имеет специфику — это ворота в Европу и стабильность всего региона. Поэтому главная задача — не пустить Россию в Европу.
Важно понять, что США не имеет целью освободить всю территорию Украины. Это лишь наша цель. У США есть цель — не пустить Россию дальше в Европу, вернуть стабильность в регион и прекратить человеческие жертвы. Это ключевое отличие наших позиций.
Дополнительные (но не основные) цели США:
— Энергетическая безопасность региона (без России).
— Продовольственная безопасность (без России).
Ну и для американских элит важно соответствовать ожиданиям своего электората и разработать повестку «миротворцев» на следующих президентских выборах в ноябре 2024 года.
Миротворцем можно быть, только прекратив войну, и здесь есть 2 сценария:
1. Помочь Украине победить в войне (2-ю армию мира), в чем американцы откровенно очень сомневаются.
У США есть цель — не пустить Россию дальше в Европу
2. Заставить стороны подписать «мирное соглашение« (условия не важны, важен сам факт).
И по второму сценарию нас ведут.
Подтверждением этого сценария является сообщение в американских СМИ, что конфликт в Украине продлится 7−8 лет. А выборы уже через год.
Итак, наша победа, освобождение Украины, это лишь наша мотивация и цель, что требует других подходов к обеспечению страны ресурсами, вооружением и «новой экономической политики военного времени».
Вопрос увеличения поддержки США лежит в плоскости изменения целей и мотивации Штатов в Украине. А это возможно при перезагрузке наших отношений, основанной на проявлении нами субъектной позиции и переходе в формат взаимовыгодных региональных проектов.
Но насколько мы готовы к этому? Насколько мы готовы мыслить и действовать стратегически? Насколько мы ментально готовы перейти с позиции жертвы в позицию партнера, хоть и младшего?
Это вопрос.
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