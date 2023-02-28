Несколько сценариев. Как Путин может объявить о своей победе в войне 28 февраля, 16:25 Эксклюзив NV

Может ли Путин победить в Украине? Все зависит от того, как он сам определяет победу

Сможет ли он победить на поле боя без массовых жертв? Почти наверняка нет, поскольку российская армия деградировала, украинская армия хорошо себя проявляет, а поставляемое Украине западное вооружение превосходит российское.

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Сможет ли Путин выиграть войну, если он смирится с огромными потерями — до миллиона человек убитыми и ранеными? Это также кажется маловероятным, поскольку украинские боевые навыки и западное оружие должны позволить Украине устоять.

В этом втором сценарии главной проблемой для Путина, вероятно, будет реакция России. Смирилась бы его аудитория с такими катастрофическими потерями? Не будет ли возражать российская элита? Вероятность протестов или дворцового переворота возрастает с каждым убитым русским солдатом.

В качестве альтернативы Путин мог бы просто определить победу в терминах, отличных от определяющих ее как «поражение Украины на поле боя».

Победа может означать сохранение хотя бы части украинской территории, оккупированной Россией с 24 февраля 2022 года. Это можно преподнести российской общественности как крупный аванс для русского мира. Однако некоторые россияне могут задаться вопросом, действительно ли получение контроля над относительно небольшими участками опустошенной украинской территории оправдывает такие огромные жертвы.

Лучшим вариантом для Путина может быть полный ребрендинг войны и настаивание на том, что Россия на самом деле воюет против западного (точнее, американского) империализма, а не против «украинских нацистов». Этот нарратив уже активно продвигается и в последние месяцы стал все больше доминировать в российской пропаганде.

Это позволяет Путину волшебным образом превратить свою «специальную военную операцию» в оборонительную акцию, призванную предотвратить неминуемое вторжение Запада в Россию через Украину. А поскольку Россия все еще существует, несмотря на усилия Запада по ее уничтожению, Путин может презентовать это как успех и объявить о своей победе.

Перевод NV

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