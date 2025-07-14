Об обстоятельствах убийства полковника СБУ Воронича

Убийство осуществили два российских агента, которых действительно нашли по горячим следам после преступления. Доказательства их причастности максимально убедительны, поскольку россияне их использовали, как одноразовых. На обмен россияне их забирать бы не стали, ценности они никакой для ФСБ не имеют, они действовали за деньги и кроме заказчика не знали ничего. Поэтому оба ликвидированы при попытке оказать сопротивление и бежать. Теперь даже прах их рассеется без вести.

Личности преступников: исполнитель — Гулализада Хагани, обеспечение — Нармин Гулиева. Они оба имеют паспорта Азербайджана, но на самом деле тесно связаны с криминальными группировками в России.

Гулиева въехала в Украину 15 мая из Молдовы через пункт пересечения Маяки-Удобное.

Хагани пытался пересечь официально государственную границу на том же пункте пересечения Маяки-Удобное 27 февраля 2025-го года. Но поскольку в базах данных украинских правоохранителей он был указан, как мафиози, во въезде в Украину ему официально отказали и запретили въезд до 2030-го года. То есть убийца оказался и действовал в Украине нелегально.

Воронич оставался среди крупнейших врагов России

Целью киллеров был именно Иван Воронич. Иван был одним из руководителей 5-го управления контрразведки СБУ, которое было создано в 2015 году для диверсионных операций на временно оккупированных территориях, и уничтожило десятки самых известных командиров российских войск и спецслужб. Последние годы Воронич служил в другом подразделении СБУ, но враг, очевидно, давно хотел отомстить полковнику, и Воронич оставался среди крупнейших врагов России. Он заслужил высшие награды Украины, делал карьеру не политическими заказами, а делами, пользовался уважением боевых товарищей.

По предварительным данным, к сожалению, полковник Воронич проживал по месту регистрации в своей квартире, указанной во всех базах данных. В результате российские агенты установили наблюдение за подъездом и через короткое время выследили офицера и организовали убийство.

Это второй за время полномасштабного вторжения случай организованного покушения российских спецслужб в Киеве против государственных чиновников, который достоверно подтвержден и доказан. Ранее, также в этом году, российские агенты совершили в Киеве покушение на жизнь военнослужащего ВСУ, он чудом выжил. Теракты были и в других городах Украины — и против военных, и против известных волонтеров, которые делают весомый вклад в победу.

Российские спецслужбы давно ведут кампанию террора в Украине, и, очевидно, масштабы засылки агентуры, которую вербуют в криминальных кругах, будут увеличиваться. Вполне вероятно, что широкомасштабные нападения и убийства граждан Азербайджана в РФ связаны как раз с тем, что российские спецслужбы пытаются заставить определенных людей вести террористическую деятельность против Украины.

Вызывает беспокойство организация безопасности других известных офицеров СБУ, которые также принимали активное участие в ликвидации главарей оккупантов. Один из них — полковник Роман Червинский, которого суд отправил под домашний арест. Домашний арест должен быть отменен, иначе Червинского также подставляют под удар россиян.

Всем офицерам ВСУ и СБУ, некоторым известным общественным деятелям надо продумать меры безопасности и, при возможности, не проживать по местам регистрации или адресам, которые публично известны, поскольку российские спецслужбы, безусловно, будут продолжать засылать новые группы наемных убийц.

А месть за настоящего украинского героя полковника Воронича далеко не завершена, дальше будет, и возмездие врагу будет не раз.

Иван Воронич достоин звания Герой Украины (посмертно).

