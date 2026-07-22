Что сделал Трамп и почему это означает провал стратегии Израиля

На фоне продолжающегося военного противостояния и ударов по Ирану тот факт, что США параллельно предоставляют Эр-Рияду право на обогащение урана, воспринимается многими аналитиками как создание нового «ядерного порога» в регионе. Издания The Wall Street Journal, Reuters и AP сообщили, что Дональд Трамп сделал последний шаг и одобрил рассчитанное на 30 лет соглашение стоимостью в десятки миллиардов долларов, предусматривающее строительство американскими компаниями завода по обогащению урана на территории Саудовской Аравии.

Реклама

Президент США согласился на ключевое требование наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. Примечательно, что подписанное соглашение не содержит классических ограничений (так называемого «золотого стандарта», запрещающего обогащение урана) и не требует от саудовской стороны подписания Дополнительного протокола к соглашению с МАГАТЭ, который позволил бы международным инспекторам проводить внезапные проверки.

Подписанное соглашение не содержит классических ограничений

Если раньше гражданская ядерная программа и поставки F-35 рассматривались Вашингтоном как «цена» за нормализацию отношений с Израилем, то теперь США предоставили это Эр-Рияду без каких-либо встречных обязательств.

Что это означает для региона?

Во-первых, расширение «ядерного клуба». С учетом ситуации вокруг Ирана появление технологий обогащения урана в Саудовской Аравии провоцирует новую волну эскалации и нестабильности на Ближнем Востоке.

Во-вторых, переформатирование альянсов. США параллельно усиливают других региональных игроков (в частности, обещают F-35 Турции). В результате Саудовская Аравия, Турция и Катар углубляют сотрудничество и строят совместные планы в обход Тель-Авива.

В-третьих, рост влияния Катара, который сохраняет особые привилегированные отношения с Белым домом и администрацией Трампа.

Для большинства израильских обозревателей одобрение этой сделки означает окончательный провал внешнеполитической стратегии Израиля. Из-за политики правительства Нетаньяху страна практически утратила право вето и возможность влиять на решения американской администрации. В значительной степени это связано с тем, что ради внутриполитического выживания Израиль отказался от компромиссного мирного плана Саудовской Аравии 2024 года (содержавшего лишь расплывчатые упоминания о палестинской государственности без четких временных рамок). В итоге Израиль остался без соглашения о нормализации, столкнулся с появлением «ядерного порога» у соседнего государства, усилением позиций Турции и Катара, а также оказался в полной изоляции в ходе этих переговоров.

Реклама:

В настоящее время соглашение передается в Конгресс США, где ожидается острая дискуссия. Правительство Израиля и близкие к нему лоббисты утратили возможность заблокировать это решение на уровне Белого дома, поэтому борьба переместилась в публичную и парламентскую плоскость.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора