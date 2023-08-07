Экспресс-итоги переговоров в Саудовской Аравии 7 августа, 13:03

Пока нет оснований рассчитывать на быстрый результат, но инициатива в этом переговорном процессе на украинской стороне

Очень важно, что, судя по сообщениям западных СМИ, все участники переговоров признают принцип территориальной целостности Украины. Созданы рабочие группы в соответствии с конкретными пунктами Формулы мира президента Зеленского. А это значит, что украинская позиция не просто принимается во внимание, она становится отправной точкой для формирования согласованной позиции для прекращения войны и формирования будущей архитектуры глобальной безопасности.

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Переговоры не просто продолжаются. Они продолжаются без участия России (что в Москве вызывает явное раздражение). И они продолжаются при участии Китая, Индии, Южно-Африканской Республики (ЮАР), Бразилии, то есть стран, которые экономически и политически сотрудничают с Россией.

Влиятельное издание The Guardian отмечает: «Китай поддерживает дальнейшие переговоры по украинской формуле мира. Неназванный источник ЕС заявил, что представитель Китая активно участвовал и положительно отреагировал на идею третьей встречи в том же формате. Отмечается, что участие Китая является большим дипломатическим успехом Украины, поскольку на предыдущей встрече представителя Китая в Копенгагене не было, хотя его пригласили».

Участие Китая является большим дипломатическим успехом Украины

Главный контрапункт, который объясняет, почему даже партнеры России начинают дистанцироваться от нее в переговорном процессе, это принципиальное расхождение интересов — Россия хочет затягивать войну против Украины, а Китай и влиятельные страны глобального Юга это не устраивает. Они хотят мира, глобальной продовольственной безопасности и стабилизации мировой торговли. И мы должны этим воспользоваться.

28 июня я написал текст, в котором отметил, что переговоры, которые были начаты в Копенгагене, могут стать перспективным переговорным форматом. Этот прогноз подтверждается. В чем преимущество этого формата?

Это площадка для согласования различных мирных инициатив. Во-вторых, это площадка для активного мирного диалога со странами глобального Юга, которые имеют значительные отношения с Россией. И его можно использовать как для постепенного давления на Россию, так и для продвижения нашей позиции — формулы мира президента Зеленского.

Пока нет оснований рассчитывать на быстрый результат, но инициатива в этом переговорном процессе на украинской стороне.

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