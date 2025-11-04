Неотвратимость наказания

Смотрю на фото Саркози, который едет садиться в тюрьму, и думаю о неотвратимости наказания

Как-то на фоне наших трагедий затерялись новость о том, что президент Франции будет сидеть в тюрьме. Физически! Не будет с электронным браслетом ходить по роскошным французским ресторанам, не будет сидеть условно дома рядом с женой. Нет. Будет сидеть в камере за решеткой. 11 квадратных метров. По бокам в соседних камерах будут сидеть его охранники.

Можно сколько угодно спорить об условиях. Что будет телевизор, спортзал и библиотека. Что, может, и не долго он там останется. Но человек, который возглавлял одну из ведущих стран мира, имел статус и влияние в самых высоких кабинетах планеты — будет сидеть в тюрьме.

Наглядный пример равенства всех перед законом. Это то, к чему должна стремиться демократия — неотвратимости наказания.

А это возможно при условии синергии устойчивых государственных институтов и активного гражданского общества.

Да, бороться с коррупцией трудно и долго. Да, кто-то убегает и избегает наказания. Да, судебные процессы затягивают на годы. Но у каждого нечистого на руку чиновника должно быть вот это ощущение, холодок где-то в районе затылка, вот это фото Саркози должно всплывать в воображении — если даже французского президента посадили, то…

Конечно Франция веками выстраивала свою демократию. И даже у них не все идеально. Мы, скорее, в начале долгого пути.

Главное — не остановиться. Нам просто нужно время.

