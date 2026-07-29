Надписи на стене для Путина в Вашингтоне

В этой войне всё будет становиться только хуже. Намного хуже для России и россиян

Сейчас в отношении Украины царит много оптимизма, особенно на этой неделе вокруг визита Зе в Вашингтон для участия в похоронах Линдси Грэма. Пользуясь случаем, Зеленский обеспечил себе встречу в Овальном кабинете, которая, как сообщается, прошла очень хорошо — думаю, планка там очень низкая после скандала во время встречи в феврале 2025 года. Кроме того, состоялось окончательное принятие теперь переименованноно законопроекта Грэма о российских санкциях, причем с большим отрывом в Сенате США — 86 против 12.

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Теоретически этот законопроект мог бы оказать разрушительное воздействие на российскую экономику и военные усилия. Он предусматривает возможность введения президентом США 100% пошлин в отношении пяти крупнейших импортеров российских энергоносителей, включая Китай и Индию. Документ также позволяет президенту США устанавливать 500% пошлины на широкий спектр российских товаров, экспортируемых в США, а также вводить санкции против российских физических лиц, корпораций и банков.

Если бы всё это произошло, российский экспорт энергоносителей обнулился бы, а платежный баланс, рубль, банки и экономика — рухнули. И тогда Путин воевал бы