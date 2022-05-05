Больно, но снова не смертельно. К чему приведут новые санкции против РФ 5 мая, 13:05 Цей матеріал також доступний українською

За 2,5 месяца «спецоперации» ЕС заплатил России более 50 млрд евро, из них 20 млрд евро за нефть и более 30 млрд евро за газ

Что хотят ввести. Из главного:

1. Отключение от SWIFT Сбербанка РФ.

2. Поэтапный отказ от импорта в ЕС российской нефти через шесть месяцев и нефтепродуктов до конца 2022 года.

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Прочие санкции:

3. Отключение от SWIFT Московского кредитного банка и Россельхозбанка

4. Отключение трех российских государственных вещателей из ЕС на кабельном, спутниковом и интернет-каналах

5. Наложение санкций на 58 россиян, в том числе причастных к военным преступлениям в Буче и осаде Мариуполя.

Каковы последствия?

1. Сбербанк. Занимает около 37% российского банковского сектора. Отключение от SWIFT закрывает возможность прямых банковских транзакций с европейскими и американскими банками. На внутреннем рынке это никак не отразится. Внутри РФ работает внутренняя система аналог SWIFT — СПФС, а с азиатскими рынками — китайский аналог SWIFT. Отключение от международной системы платежей увеличит расходы российских банков на обмен информацией и сделает процесс более медленным и сложным. Также отключение от SWIFT приведет к возникновению проблем с международными операциями, но это не значит, что российские банки перестанут пользоваться долларами.

Если сжато: больно, неприятно, но не смертельно.

2. Нефть. Нефтегазовый сектор приносит России до половины доходов бюджета и более половины экспорта: 70% газа и 60% нефти и нефтепродуктов РФ продает именно в страны ЕС. В свою очередь, ЕС на 40% зависит от российского газа и на 30% от нефти и нефтепродуктов. В Европу поступает половина всей российской нефти и нефтепродуктов. Это 2,2 млн баррелей в день сырой нефти и еще 1,2 млн баррелей в день нефтепродуктов. За 2,5 месяца «спецоперации» ЕС заплатил России более 50 млрд евро, из них 20 млрд евро за нефть и более 30 млрд евро за газ.

Почему Европа не может сразу « закрыть краник»?

Почему Европа не может сразу «закрыть краник»? Потому что это приведет к росту цен, что покроет убытки РФ, которая будет продавать меньше черного золота, но будет получать примерно такие же деньги.

У России останется только один крупный источник валюты — продажа газа. Ввести на него эмбарго ЕС в ближайшее время не в состоянии.

Если говорить о потерях. По самым жестким подсчетам, РФ от новых нефтяных санкций лишится $120 млрд доходов в 2022 году.

При этом ожидаемое торговое сальдо торгового баланса по итогам года будет все равно более $150 млрд. Что будет давать достаточно возможностей для продолжения военной агрессии.

Текст опубликован с разрешения автора

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