Санкционные тиски сжимают Россию каждый день 28 марта, 18:10 Цей матеріал також доступний українською

Это делают не только правительства, но и компании, наказывающие Россию выходом с рынка или прекращением поставок/инвестиций

Только за последние 24 часа:

— Google прекратил лицензирование российских Android-смартфонов. Это значит, что российские компании не смогут выпускать Android-смартфоны с Android на GSM (сервисы от Google) для российского рынка;

Видео дня

— одно из старейших учебных заведений США и член Лиги Плюща — Йельский университет, вывел инвестиции из РФ;

— Американская компания Clorox — мировой производитель продуктов бытовой химии — прекратила все бизнес-операции в РФ;

— Grammarly — онлайн-сервис, использующий искусственный интеллект для написания текстов на английском языке, заблокировал доступ пользователям из РФ и Беларуси;

— Signet Jewelers — один из крупнейших в мире розничных продавцов ювелирных изделий с бриллиантами — остановил взаимодействие с российскими компаниями. Также компания попросила всех своих поставщиков остановить бизнес в РФ и подтвердить, что каждая партия для Signet не содержит бриллиантов и драгоценных металлов российского происхождения;

— одна из крупнейших в мире компаний по добыче, обработке и продаже бриллиантов De Beers поддержала введенный США запрет на импорт российских бриллиантов;

— Катар останавливает новые инвестиции в РФ. Катарскому фонду QIA принадлежит 18,53%;

— инвестиционный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company остановит инвестиции в РФ;

— авиакомпания SriLankan Airlines остановила полеты в РФ;

Мы не останавливаемся. Нужно больше санкций, больших и малых

— международное рейтинговое агентство Fitch отозвало суверенные рейтинги РФ из-за санкций;

— Bloomberg с 3 апреля отключит всех российских клиентов от своих терминалов;

— Heineken и Carlsberg заявили о выходе из РФ;

— Bacardi Limited остановила экспорт товаров своих брендов в РФ. Также компания заморозила всю рекламную деятельность на рынке РФ;

— Ab Invbev останавливает действие лицензии на выпуск и продажу бренда Bud в РФ;

— Франция и Япония остановили финансирование проекта российской газовой компании «Новатек» по строительству терминала сжиженного природного газа в РФ общей стоимостью $23 млрд;

— страны G7 отказались оплачивать российский газ в рублях.

Мы не останавливаемся. Нужно больше санкций, больших и малых. И, конечно, не останавливаем давление на компании, которые продолжают цепляться за кровавые российские деньги.

Текст публикуется с разрешения автора

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