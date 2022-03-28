Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины

Санкционные тиски сжимают Россию каждый день

28 марта, 18:10
Цей матеріал також доступний українською

Это делают не только правительства, но и компании, наказывающие Россию выходом с рынка или прекращением поставок/инвестиций

Только за последние 24 часа:

 — Google прекратил лицензирование российских Android-смартфонов. Это значит, что российские компании не смогут выпускать Android-смартфоны с Android на GSM (сервисы от Google) для российского рынка;

Видео дня

 — одно из старейших учебных заведений США и член Лиги Плюща — Йельский университет, вывел инвестиции из РФ;

 — Американская компания Clorox — мировой производитель продуктов бытовой химии — прекратила все бизнес-операции в РФ;

 — Grammarly — онлайн-сервис, использующий искусственный интеллект для написания текстов на английском языке, заблокировал доступ пользователям из РФ и Беларуси;

 — Signet Jewelers — один из крупнейших в мире розничных продавцов ювелирных изделий с бриллиантами — остановил взаимодействие с российскими компаниями. Также компания попросила всех своих поставщиков остановить бизнес в РФ и подтвердить, что каждая партия для Signet не содержит бриллиантов и драгоценных металлов российского происхождения;

 — одна из крупнейших в мире компаний по добыче, обработке и продаже бриллиантов De Beers поддержала введенный США запрет на импорт российских бриллиантов;

 — Катар останавливает новые инвестиции в РФ. Катарскому фонду QIA принадлежит 18,53%;

 — инвестиционный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company остановит инвестиции в РФ;

 — авиакомпания SriLankan Airlines остановила полеты в РФ;

Мы не останавливаемся. Нужно больше санкций, больших и малых

 — международное рейтинговое агентство Fitch отозвало суверенные рейтинги РФ из-за санкций;

 — Bloomberg с 3 апреля отключит всех российских клиентов от своих терминалов;

 — Heineken и Carlsberg заявили о выходе из РФ;

 — Bacardi Limited остановила экспорт товаров своих брендов в РФ. Также компания заморозила всю рекламную деятельность на рынке РФ;

 — Ab Invbev останавливает действие лицензии на выпуск и продажу бренда Bud в РФ;

 — Франция и Япония остановили финансирование проекта российской газовой компании «Новатек» по строительству терминала сжиженного природного газа в РФ общей стоимостью $23 млрд;

 — страны G7 отказались оплачивать российский газ в рублях.

Мы не останавливаемся. Нужно больше санкций, больших и малых. И, конечно, не останавливаем давление на компании, которые продолжают цепляться за кровавые российские деньги.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Мнения
Дайджест авторских взглядов по наиболее острым вопросам
Каждый вторник

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Санкции против России Дмитрий Кулеба

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ