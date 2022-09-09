Очень важная санкция. Почему ЕС стоит все же запретить выдачу виз россиянам 9 сентября, 13:48 Эксклюзив НВ

Если Россия может перекрыть свои поставки газа, которые десятилетиями поддерживали Европу, то почему Европа не должна перекрыть поток граждан, чья поддержка подпитывает российский режим?

Министры Евросоюза отвергли предложение запретить россиянам въезд на территорию блока, выбрав вместо этого полумеру, в которой нет ни одного преимущества, но есть много недостатков. Хотя такой запрет на выдачу виз согласуется с более широким подходом ЕС к санкциям и оправдан, учитывая беспрецедентный кризис безопасности, который Россия создала своей войной против Украины.

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На прошлой неделе ЕС обсудил запрет на выдачу виз России. В конце концов, он просто приостановил действие соглашения об упрощении визового режима от 2007 года. Это сделает въезд россиян в ЕС более медленным, дорогостоящим и трудным, но не невозможным. Должен ли ЕС идти дальше?

Есть правильные и неправильные подходы к решению этой проблемы. Неправильно представлять запрет на выдачу виз как «коллективное наказание» всего населения России и, таким образом, несправедливость по своей сути. Но запрет на выдачу виз является не более и не менее «коллективным» по своему действию, чем любая политика в отношении целой страны. Экономические санкции, даже те, которые направлены против конкретных секторов, оказывают общенациональное влияние на экономический рост, доходы и инфляцию. Тем не менее, ЕС ввел в отношении России семь пакетов санкций, а «Большая семерка» только что согласовала историческое ограничение цен на российскую нефть, которое ударит по российскому государственному бюджету. Санкции не вызывают жалоб на «коллективное наказание».

На самом деле правильнее думать о запрете на выдачу виз в Россию именно как о санкции. Санкции направлены на достижение политических результатов путем ограничения экономических потоков через границы. Первоначальные западные санкции, введенные после вторжения России в Украину в феврале, сократили потоки товаров, капитала и технологий в Россию. Более поздние санкции направлены на ограничение потоков энергоносителей из России или на изменение условий их торговли. Запрет на выдачу виз ограничил бы потоки людей из России. Понимание запрета на выдачу виз лишь как еще одну санкцию, а не как радикально новую политику, проясняет поставленный вопрос.

Запрет на выдачу виз — это также и мера безопасности

Как и в случае любых санкций, мы можем задаться вопросом: будет ли сокращение потока россиян способствовать достижению политических целей Европы? Большинство россиян, посещающих Европу, — туристы. Они прибывают, потребляют и возвращаются в Россию и, таким образом, имеют доступ к товарам и услугам, которых европейские санкции лишают их в их собственной стране. С этой точки зрения российский туризм представляет собой санкционную лазейку, которую закроет запрет на выдачу виз. Как и все санкции, попытки сдержать или изменить враждебную политику потребует затрат. В этом случае это будет мощным сигналом для более состоятельных россиян, которые, скорее всего, посетят Европу и станут потенциальным источником перемен в России, — каковы последствия катастрофической войны, начатой их страной. Это дало бы им еще одну причину выступить против неё.

В более конкретном смысле запрет на выдачу виз дополнил бы существующие санкции. Сейчас россиянам трудно зарабатывать или инвестировать деньги в Европе, они также не должны иметь возможность потратить их там. После вторжения России в Украину из-за беспрецедентного запрета на полеты в Европу россиянам стало значительно труднее путешествовать. Теперь, когда Россия совершает систематические военные преступления на оккупированной территории, следующим логическим шагом будет помешать русским наслаждаться континентом, который грабят их соотечественники.

Запрет на выдачу виз — это также и мера безопасности. Некоторые российские «туристы» уже давно представляют угрозу для принимающих их стран. Офицеры ГРУ, отравившие Сергея и Юлию Скрипалей боевым нервно-паралитическим веществом «Новичок» в 2018 году, предположительно посещали Солсбери, чтобы полюбоваться шпилем собора. Поскольку массовые высылки из посольств России в Европе подорвали возможности действий разведки под дипломатическим прикрытием, стимул использовать туризм для этой цели сейчас больше, чем когда-либо, и представляет серьезную проблему для внутренних западных контрразведывательных служб. Россия открыто считает себя находящейся в состоянии войны с Западом. Воюющие стороны не позволяют гражданам вражеского государства свободно бродить по своей территории.

Предлагаются три аргумента против запрета на выдачу виз.

Во-первых, некоторые настаивают на том, что контакты между людьми остаются важными даже в военное время, поскольку знакомят россиян с «альтернативной системой и мировоззрением». Тем не менее, миллионы российских туристов, посетивших Европу за последние два десятилетия, не помешали подавляющему большинству из них поддержать российское вторжение. Не помешало этому и знакомство с самой Украиной через родственные и дружеские связи.

«Изменение через торговлю» не сработало: не будет изменений и через потребление и досуг. Некоторые, например бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, предлагали компромисс, согласно которому соискатели российской визы должны подписать декларацию о несогласии с войной. Этот бессмысленный жест ничего не докажет и никого не изменит. А в России, в обществе, веками пропитанном циничного лицемерия и притворства в отношении бюрократических процедур, к нему отнесутся с презрением.

Второй аргумент против запрета на выдачу виз состоит в том, что это позволит Кремлю изобразить Европу враждебной по отношению к простым россиянам. Это фальшивое недовольство «русофобией» было основным продуктом официальной пропаганды по крайней мере с 2014 года. Кремль не упускает возможности, включая текущие санкции, для разжигания этого мифа и фабрикует другие, когда это необходимо. Нет особых оснований полагать, что запрет на выдачу виз существенно повысит его способность делать это.

Наконец, некоторые утверждают, что запрет на выдачу виз нарушит обязательства перед теми, кто подвергается преследованиям в России. Это законная озабоченность. Запад всегда приветствовал тех, кто бежал от советского режима, и должен приветствовать тех, кто бежит от его преемника. Большинство из них могут добраться до соседей, не входящих в ЕС, но есть этические доводы в пользу того, чтобы разрешить им въезд в ЕС, и практический, чтобы помочь им организовать оппозицию путинскому режиму в безопасности. Предавать анафеме каждого русского, независимо от его убеждений и ценностей, контрпродуктивно и неправильно.

Таким образом, политическая задача состоит в том, чтобы разработать исключения из визового запрета, отвечающие европейским интересам и ценностям. Сюда могут входить отдельные образовательные и гуманитарные соображения, а также обязательства согласно международному закону о предоставлении убежища. Операционные детали должны быть проработаны, но основной принцип ясен. В остальном аргументы против запрета неубедительны. В любом случае они в равной степени применимы и к компромиссной позиции ЕС по отказу от соглашения об упрощении визового режима. В этом есть все недостатки, но нет преимуществ более широкого запрета на выдачу виз.

Такой запрет соответствовал бы более широкому ухудшению отношений Европы с Россией, что отражает беспрецедентный кризис безопасности на континенте. Если Россия может перекрыть свои поставки газа, которые десятилетиями надежно поддерживали Европу, то почему Европа не должна перекрыть поток граждан, чья поддержка подпитывает российский режим? Это продемонстрирует России безрассудство ее вторжения и сделает Европу более безопасной.

Перевод НВ

Текст публикуется с разрешения автора. Впервые опубликован на iiss.org

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