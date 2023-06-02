Полная изоляция. Как усилить давление на Россию 2 июня, 20:13 NV Премиум

И сделать 11-й санкционный пакет против России наиболее эффективным

Впервые напечатано в журнале NV за май 2023 года. Републикация запрещена

Когда в прошлом году Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину, немало надежд наши союзники и партнеры возлагали на то, что угроза экономических потерь приведет Кремль в чувство. Считалось, что такие меры, как замораживание российских валютных резервов, введение ограничений для финансовых учреждений и физлиц, закрытие доступа к ряду чувствительных технологий и материалов будут достаточно болезненными, чтобы сдержать государство-агрессора.

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Но принцип постепенного наращивания санкционного давления дарил российской экономике время, необходимое для адаптации. И вместо существенного падения, которое прогнозировалось в прошлом году, мы видим лишь стагнацию. По прогнозу МВФ, в этом году ожидается даже увеличение ВВП России на 0,7% и на 1,3% в 2024 году. Так что, очевидно, порог эталонных «калечащих и разоружающих санкций» еще не достигнут.

Поэтому одним из приоритетов является усиление ограничений для РФ, ее полная финансовая и политическая изоляция. Но наши горизонты планирования на этом не заканчиваются. Восстановление Украины потребует больших средств. И мы намерены полностью реализовать принцип «нарушитель платит» — в частности, за счет конфискаций имущества у подсанкционных физических лиц и компаний. Этот процесс уже начался. По итогам принудительного изъятия объектов права собственности РФ и ее резидентов в целевой фонд бюджета Украины на восстановление уже поступило 17 млрд грн. Очередным шагом в этом направлении станет презентация международного реестра убытков на саммите Совета Европы, который состоится в Рейкьявике в середине мая.

Прежде чем перейти к тому, как повысить эффективность следующего, уже одиннадцатого санкционного пакета ЕС, вспомним, что уже сделано. Ведь, побуждая мир к санкциям против государства-агрессора, Украина тоже должна была прибегать к соответствующим шагам. За 15 месяцев войны президент ввел санкции против 5,5 тыс. физических лиц и 3,5 тыс. компаний.

Важным направлением является зеркальность санкций

Успешным примером взаимодействия Украины со странами-партнерами в области санкционной политики стало введение эмбарго и ценового потолка (price cap) на сырую нефть и нефтепродукты. Это нанесло мощный удар по российской экономике. В январе-апреле 2023 года Россия потеряла 52% нефтегазовых доходов федерального бюджета по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. По прогнозам KSE по итогам 2023 года Россия получит около $173 млрд от экспорта нефти и газа, в то время как в прошлом году этот экспорт составил $349 млрд.

Однако, повторюсь, этого мало. Санкции против России следует усиливать и дальше. Мы видим несколько принципиальных направлений для дальнейшего давления на экономику государства-террориста. В частности, Украина будет настаивать на снижении ценового потолка на нефть до $45, а в идеале — $30 за баррель с одновременным усилением контроля за соблюдением предельных цен. Наряду с тем, прямые поставки российского газа в ЕС, кроме как через Украину, должны быть прекращены. В условиях усиления давления экспорт нефти и газа из РФ сократится еще больше и не превысит $125 млрд в 2023 году. А в 2024 году упадет до $87 млрд.

Одной из ключевых тем для обсуждения на саммите G7, который состоится 19−21 мая в Хиросиме, станет введение санкций против Росатома, который своей деятельностью нарушает главный принцип ядерной энергетики — нулевая толерантность к рискам и опасностям. Роль Росатома в оккупации Запорожской атомной электростанции является определяющей.

Также будем требовать ввести полное эмбарго на всю российскую металлургическую продукцию без исключений, но с переходными периодами.

Актуальным является введение ограничений ЕС в отношении российских золотодобытчиков, российских алмазов и «Алрос» и т. д.

Необходимо увеличить давление на финансовую систему РФ — ввести санкции против 10 крупнейших российских банков, все крупные банки отключить от SWIFT.

Санкционная коалиция должна усилить сотрудничество по ограничениям на товары военного и двойного назначения, экспортный контроль и контроль за соблюдением санкций — прекращение поступления в РФ высокотехнологичных товаров через третьи страны.

Важным направлением является сотрудничество с иностранными партнерами в сфере зеркальности санкций. Мы стремимся, чтобы как можно больше ограничений, принятых Украиной — прежде всего в отношении влиятельных лиц — были введены также на Западе. Это, в частности, касается кремлевских пропагандистов и деятелей культуры, которые поддерживают захватническую войну: им не место в демократических государствах, а их зарубежные активы в буквальном смысле приобретены на кровавые деньги.

В конце концов, конфискованные за рубежом активы должны пойти на финансирование выплат компенсаций украинским жертвам войны и на восстановление нашей страны.

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