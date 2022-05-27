Как рождаются и работают санкции ЕС 27 мая, 14:15 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Режим санкций ЕС достаточно специфичен с учетом особенности Союза как международной организации



Початок імплементації ЄС заходів проти Москви за дії в Україні було покладено 3-го березня 2014 року. Тоді на засіданні Ради ЄС із питань закордонних справ міністри держав-членів вирішили призупинити підготовку до саміту G8 (що після виключення Росії перетворилася на G7), а про запровадження перших обмежувальних заходів було оголошено 17 березня 2014 року.

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Режим санкцій ЄС доволі специфічний з огляду на особливість Союзу як міжнародної організації. Формально в рамках ЄС держави-члени зберігають самостійність зовнішніх відносин, однак в силу Спільної зовнішньої політики та політики безпеки (СЗППБ), ухвалення ЄС рішення про санкції зобов’язує країни-члени ЄС виконувати таке рішення.

Теоретично держави ЄС можуть саботувати цей процес відмовою впроваджувати санкції, допоки з ними, наприклад, не буде проведено «консультацій». На жаль, цей інструмент періодично використовується як політичний крок. Наприклад, влітку 2020 року Кіпр відмовився обговорювати питання санкцій проти білоруського режиму, допоки ЄС не відреагує на напружену на той час ситуацію з Туреччиною. Нині існують побоювання, що таку позицію може зайняти відносно проросійська влада Угорщини. Однак ці питання вирішуються доволі швидко, позаяк такі кроки характерні переважно для держав із низькою політичною вагою.

Рішення (Regulation) про впровадження санкцій ухвалює Рада ЄС — один з трьох нормотворчих органів Союзу. Пропозиції щодо цього вносить Європейська Комісія — своєрідний «уряд» Союзу — що консультується з цього приводу з Високим представником ЄС із питань закордонних справ та політики безпеки (зараз на цій посаді — Жозеп Боррель). За імплементацією та реалізацією санкцій стежить Європейська Комісія. Їй належить право пропонувати Раді ЄС їхнє ослаблення або посилення.

Санкції ЄС застосовуються лише в межах юрисдикції Союзу, тобто:

— На території ЄС, включаючи його повітряний простір;

— Щодо громадян ЄС, незалежно від того, перебувають вони в Союзі чи ні;

— Щодо компаній та організацій, зареєстрованих відповідно до законодавства держави-члена, а також філій компаній ЄС у третіх країнах;

— Щодо будь-якого бізнесу, який повністю або частково здійснюється в межах Союзу;

— На борту літаків або суден, що перебувають під юрисдикцією держави-члена або щодо таких бортів чи суден.

ЄС не ухвалює актів з екстериторіальним застосуванням, що порушують міжнародне право. Крім того, країни-кандидати на вступ в ЄС систематично запрошують приєднатися до обмежувальних заходів. Деякі з них, наприклад, Сербія та останнім часом Чорногорія нехтують цими запрошеннями.

На кінець квітня 2022 року під санкціями ЄС перебувало 1110 громадянин країни-агресора

На кінець квітня 2022 року під санкціями ЄС перебувало 1110 громадянин країни-агресора (включно з президентом Путіним та міністром закордонних справ Лавровим, активи яких заморожені) та 83 зареєстрованих у РФ юридичних осіб. Правовою основою для їхнього впровадження є 12 регламентів Ради ЄС, ухвалених у 2014, 2015, 2017 та 2022 рр., а також понад 30-ти рішень цього ж органу.

Санкції, зокрема, включають:

— Заморожування активів російських компаній та громадян, які під санкціями;

— Обмежений доступ до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС для деяких російських банків і компаній;

— Заборону на операції з ЦБ РФ (та Білорусі);

— Відключення від системи SWIFT низки російських (та білоруських) банків;

— Заборону поставок банкнот у євро до Росії (та Білорусі);

— Заборону на державне фінансування та інвестиції в Росію;

— Заборону на інвестування та внески в проекти, співфінансовані Російським фондом прямих інвестицій;

— Закриття повітряного простору ЄС для всіх російських і зареєстрованих в РФ літаків;

— Закриття портів ЄС для російських суден;

— Заборону в'їзду в ЄС російським (і білоруським) автотранспортним операторам;

— Заборону на експорт до Росії зброї, товарів і технологій авіаційної, морської та космічної промисловості, товарів і технологій подвійного призначення, які можуть сприяти обороноздатності та безпеці держави;

— Заборону імпорту з Росії до ЄС заліза, сталі, деревини, цементу, морепродуктів та лікерів;

— Заборону експорту з ЄС до Росії предметів розкоші;

— Припинення співпраці з РФ у галузі освіти, зокрема за програмами Erasmus;

— Заборону на мовлення на території ЄС російських пропагандистських мовників RT та Sputnik.

Заморожування активів стосується коштів та економічних ресурсів, які контролюються цільовими фізичними або юридичними особами або належать їм. Передбачає, що кошти, такі як готівка, чеки, банківські депозити, акції тощо не можуть бути доступні, переміщені або продані. Усі інші матеріальні чи нематеріальні активи, включаючи нерухомість, також не можна продавати чи здавати в оренду. Окремо заморожування активів передбачає заборону на надання ресурсів визначеним юридичним і особам. Це означає, що громадяни та компанії ЄС не можуть здійснювати платежі або постачати їм товари та інші активи. Фактично, господарські операції з визначеними компаніями та особами не можуть бути здійснені на законних підставах, хоча у певних випадках національні компетентні органи можуть дозволити відступи за особливими винятками — наприклад, для покриття основних потреб (таких як продукти харчування, орендна плата, ліки або податки) або ж розумних юридичних витрат. Заморожування не тотожне конфіскації (щодо якої рішення приймають самі держави-члени) й може бути зняте в разі скасування санкцій проти конкретної особи.

Серед обмежувальних заходів ЄС також застосовуються візові обмеження та заборони на поїздки. Особи з такими обмеженнями отримують відмову у в'їзді до ЄС на зовнішніх кордонах. Якщо для в'їзду потрібні візи, то вони не надаються. Водночас, країни-члени можуть надавати винятки щодо заборони на поїздки, якщо вони приймають міжнародні міжурядові організації чи конференції під егідою ООН або ОБСЄ. Зокрема, з цієї причини такі обмеження не було поширено на президента Путіна та міністра закордонних справ Лаврова.

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