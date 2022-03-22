Российское молоко и сок в бидонах из-за санкций 22 марта, 15:35 Цей матеріал також доступний українською

Сразу четыре компании объявили о выходе из России

По результатам понедельника, 21 марта, победы были и по выходу международных компаний, и по новым санкциям, и по проблемам российского бизнеса.

Сразу четыре компании объявили о выходе из России. Из банковского сектора решили уйти шведский SEB AB и французский BNP Paribas. Кроме того, свой бизнес в России продают и итальянская энергетическая компания Enel и один из крупнейших датских логистов Maersk. На остановку последней деятельности уже жаловались производители офисной бумаги, которые не могут получить поставки необходимых химикатов, чтобы удовлетворять спрос магазинов.

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Пожалуй, впервые за всю историю обзоров экономической «спецоперации» в России потери для российских работников связаны не с выходом международных компаний, а исключительно с проблемами российского бизнеса из-за санкций. Так, около 7000 сотрудников одного из ключевых аэропортов РФ Шереметьево, как минимум, потеряют в зарплате из-за объявленного простоя для 40% сотрудников.

Хроники «импортозамещения» в России тоже неутешительны. Продовольственные магазины столкнулись с дефицитом сока и молока из-за проблем с картоном и тетрапаком после сворачивания бизнеса таких иностранных производителей упаковки, как Elopak и Stora Enso. Поставщики соков и молока рассматривают альтернативные варианты тары, включая бидоны.

Планируя получить мировое влияние, путин просчитался

Российские кинотеатры готовятся показывать советские и индийские фильмы вместо заблокированных санкциями голливудских премьер. Книгоиздатели не уверены, что у них будет контент на печать из-за отказа сотрудничать с Россией ведущих мировых издательств типа Penguin Random House.

Также финансовые проблемы ощутил и ретейл. Несколько магазинов электроники отменили опцию покупки техники в рассрочку из-за повышения ставки Центробанка и курса валют.

Появились и новые новости санкций. США планируют расширить банковские и нефтегазовые санкции, а Евросоюз готовит 5-й пакет санкций, включающий, в частности, эмбарго на нефтепродукты.

Компании, работающие на рынке агрессора, тоже могут получить финансовое наказание. К примеру, Польша рассматривает возможность ввести дополнительный налог для компаний, продолжающих работать в России. Мы также пишем такой закон для Украины.

Все экономические потрясения не проходят бесследно и отражаются в негативных прогнозах экономики РФ. Сразу два банка — Barclays и Goldman Sachs — ухудшили свои прогнозы падения экономики РФ в 2022 году 3 до -12,4% и -10% соответственно. Причем, падение на 10% — это наиболее оптимистичный прогноз, звучащий даже от российских экспертов. Что интересно, если ВВП России сократится в 2022 году хотя бы на 10%, то доля России в мировом ВВП опустится до самого низкого в истории страны уровня в 1,5%, а ВВП на душу населения впервые за несколько веков станет ниже соответствующего показателя Китая. Судя по всему, планируя получить мировое влияние, путин просчитался.

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