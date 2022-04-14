Экономические неудачи России продолжаются. Что происходит с платежными картами 14 апреля, 19:00 Цей матеріал також доступний українською

Россияне пытаются обходить санкции, но далеко не каждый раз это приводит к успеху

С момента, как Visa и MasterCard прекратили обслуживать карты страны-агрессора, граждане РФ в 10 раз увеличили заказ виртуальных карт китайской платежной системы UnionPay. Расчет был на то, что ими можно оплачивать покупки за границей.

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Впрочем, как оказалось, даже без прямого запрета, иностранные интернет-магазины и онлайн-сервисы отказываются проводить транзакции по российским картам даже UnionPay. Сама компания решать проблемы клиентов не торопится.

В России же становится все меньше обычных товаров для покупки. Только за среду о выходе с рынка страны объявили кофейная компания Lavazza и производитель бытовой химии и медикаментов Reckitt Benckiser. С ними с полок супермаркетов исчезнут 22 повседневных бренда от кофе Lavazza и Carte Noire до таблеток Strepsils, презервативов Durex и моющего средства Vanish. Производитель последних Reckitt еще и оставляет новому управляющему в России штат в 1300 сотрудников.

Россия полагалась на импортозамещение, но не подготовилась к нему

Очень вероятно, что заменить утраченные товары будет сложно. Россия полагалась на импортозамещение, но не подготовилась к нему. Из нового, российскому производству не хватает пищевых фосфатов, что приведет к удорожанию или дефициту продукции, например, молочной продукции и плавленых сырков. Также бизнес агрессора столкнулся с дефицитом мелованной бумаги и красками для печати, а также лакокрасочными материалами, в том числе для машин. Львиную долю этих расходных материалов импортировали из теперь уже «недружественных» для агрессора стран.

Компании и организации устраивают РФ бойкот не только выходом с рынка или отказом поставлять товары. Европейское космическое агентство вышло из совместных с Россией проектов исследования Луны сразу после того, как Путин уведомил о планах их возобновить. Испанская сеть гостиниц RIU стала отказывать российским туристам в поселении в ОАЭ, Доминикане, на Мальдивах и Шри-Ланке. А разработчик игр EA Sports решил, что России не должно быть ни в реальных футбольных чемпионатах, ни в компьютерных играх и удалил российские футбольные клубы из нового релиза FIFA 2022.

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