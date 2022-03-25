Нефтегазовый бойкот России продолжается 25 марта, 22:11 Цей матеріал також доступний українською

Война в Украине вынуждает мировые компании активно отказываться от новых контрактов на импорт российских энергоресурсов

Сразу три компании — крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Японии Eneos и Idemitsu и литовский поставщик газа Ignitis gruр — заявили, что не будут покупать российские нефть и газ. Польская же PGNiG сообщила, что не собирается оплачивать текущие контракты в рублях, как этого хочет глава страны-агрессора.

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Ситуация усугубляется и на рынке авиаперевозок. Самая большая чартерная авиакомпания России AZUR air отправляет часть сотрудников в простой. В российском подразделении авиаперевозчика работает около 3200 человек, по меньшей мере потеряющих часть зарплаты.

Продолжается и технологическая изоляция агрессора. Компания Hewlett Packard Enterprise остановила бизнес в России и Белоруссии, а также заблокировала доступ к аккаунтам российских пользователей. Россияне не смогут и рассчитываться «яблочными» телефонами и часами — Apple Pay отключила возможность использовать российские платежные карты «Мир» и добавлять новые.

Россияне могут остаться и без Aperol Spritz летом. Итальянский производитель алкоголя Campari (бренды Campari, Cinzano, Aperol, Glen Grant, Wild Turkey, Mondoro) пока лишь ограничит рекламу, промо и инвестиции в России, но обещает следить и реагировать на развитие событий. В целом эксперты предполагают сокращение импорта алкоголя на 40%.

Ситуация усугубляется и на рынке авиаперевозок

Отправления из скандинавских стран тоже вряд ли дойдут, так что можно не пытаться заказывать IKEA из страны-производителя. Шведская PostNord приостанавливает новые почтовые отправления в Россию и из РФ и Белоруссии, а уже отправленные возвращает обратно.

Бизнес со страной-агрессором стал настолько токсичным, что компании сначала оценивают репутационные риски даже там, где открылось окно возможностей завоевать большую долю рынка благодаря уходу конкурентов. Так, китайский автопроизводитель Geely (Geely, Volvo, Lotus) приостановил работу завода в Беларуси, экспорт из которого шел в РФ, и взвешивает риски продолжения деятельности на самом российском рынке.

За четверг добавилось и санкций — страна-агрессор уже получила за месяц вдвое больше санкций, чем за предыдущие 8 лет, и обогнала по их количеству такие страны, как Сирия и Иран. Впрочем, санкции не иссякают. 24 марта Британия ввела санкции против крупных российских компаний типа Газпрома и Российской железной дороги (РЖД), а также персональные санкции против крупных российских банкиров Грефа (Сбербанк) и Тинькова (Тинькофф), а США запретили операции с российскими золотыми запасами.

Ну и традиционно пополняется рубрика новостей о дефолте. Еще одна российская компания — один из крупнейших производителей калийных удобрений «Уралкалий» — не смогла произвести выплаты по экспортным кредитам. Банк Credit Agricole не провел проплату из-за западных санкций.

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