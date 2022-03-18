Золотые лазейки и корни режима путина. Что еще может и должен сделать Запад 18 марта, 13:50 Цей матеріал також доступний українською

Пора закрыть налоговые гавани. Эта система не просто помогает удерживаться авторитарным режимам на россии и других странах. Она поглотила также западные финансовые учреждения и экономику

Война россии против Украины, может быть, идёт и не так, как было запланировано, но худшее ещё впереди. И хотя финансовые санкции Запада против российских организаций и олигархов могли превзойти чьи-то ожидания, они не были нацелены против проникших на Запад корней режима президента рф владимира путина.

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Как и во многих других клептократических режимах, власть путина основана на договорённости между авторитарным лидером и олигархами. Он правит государством так, как ему хочется, одновременно обогащая своих союзников, которые сколачивают огромные состояния за счёт природных ресурсов страны или разрешённых режимом монополий.

Но тут возникает загвоздка: по мере роста богатства олигархов, они начинают всё больше беспокоиться о том, что авторитарная власть может захватить их активы или как-то навредить их семьям. У них остаётся два варианта на выбор. Первый: создавать формальные и фактические институты, которые будут ограничивать власть тирана, возможно, даже открывая путь к столь необходимым структурным реформам. Второй вариант: выводить активы и вывозить семьи за рубеж, чтобы избежать судьбы ведущего российского олигарха Михаила Ходорковского — в начале 2000-х годов путин посадил его в тюрьму, а активы экспроприировал.

Многие российские олигархи выбрали второй вариант, а он требует западной помощи в двух обязательных формах. Во-первых, западная банковская система должна позволять им с лёгкостью отмывать богатства. Лондон, Швейцария, Люксембург, Кипр, Джерси, Багамы и многие небольшие юрисдикции, например, Каймановы острова, уже много лет удовлетворяют этот спрос. Европейские банки также с энтузиазмом участвуют в этом процессе, а финансовая система США обеспечивает их всех критически важной инфраструктурой.

Во-вторых, западные финансовые столицы должны благосклонно встречать семьи олигархов, позволяя им покупать недвижимость (обычно через трасты и компании-пустышки) и принимая их детей в ведущие образовательные учреждения. В таких городах, как Лондон и Нью-Йорк, олигархов и их родню принимают в высшем обществе.

Эти схемы стали пятном на демократии и финансовых учреждениях Запада

Разумно предположить, что возможности путина по установлению личной авторитарной власти были бы существенно ограничены, если бы у российской элиты не было таких золотых лазеек на Запад. Впрочем, это не только российский сюжет. Сверхбогачи из многих других странах, в том числе нефтяных государств Персидского залива, Китая, Индии, Турции, некоторых стран Латинской Америки и (на начальных этапах) Украины, сумели обезопасить свои незаконные доходы при соучастии западных финансовых учреждений и правительств.

Эта система не просто помогает удерживаться авторитарным режимам в России и других странах. Она поглотила также западные финансовые учреждения и экономику. Деньги олигархов преобразили финансовые рынки благодаря вливанию огромных объёмов ликвидности, что изменило саму природу финансового посредничества и способствовало усилению глобальных дисбалансов. Начиная с 1990 года, у США, Великобритании и некоторых других западных стран наблюдается большой дефицит счёта текущих операций, который финансируется за счёт притока капиталов из остальных стран мира.

За три десятилетия количество теневых денег, обращающихся в международной финансовой системе, достигло гаргантюанских пропорций. Согласно оценкам Габриэля Цукмана из Калифорнийского университета в Беркли, как минимум 8% мировых финансовых богатств (более $7,5 трлн) сегодня хранятся в налоговых гаванях. Эта цифра не включает другие формы теневых денег, размещённых в западной финансовой системе. Неудивительно, что на авторитарные режимы приходится непропорционально большая доля деятельности, связанной с теневыми деньгами. Как выяснил Цукман, около 52% общей суммы богатств российского населения хранятся в офшорах, а в странах Персидского залива эта цифра ещё выше.

Подобные незаконные финансовые потоки усугубляют социально-политические проблемы во всём мире. Спрос на элитное жильё привёл к нарушающему привычную жизнь буму на рынке недвижимости в таких горячих точках, как Лондон, Нью-Йорк и Ванкувер. Поскольку первоклассная недвижимость в этих городах в основном уже принадлежала богачам, начавшаяся инфляция цен на жильё усилила неравенство. Незаконные финансовые потоки, по всей видимости, способствовали и сильному буму на западных фондовых рынках в последние десятилетия, ещё сильнее обогащая богачей.

Однако наиболее пагубные последствия этих тенденций можно увидеть внутри западных финансовых и бюджетных учреждений. Благоприятное отношение Запада к теневым деньгам ускорило тенденцию перехода к менее прозрачным структурам собственности и к запутанным системам трастов, которые призваны помогать уклоняться от налогов. Они опираются на огромную инфраструктуру из банкиров, бухгалтеров и юристов во всём мире. Когда Цукман и его коллеги провели рандомный анализ данных аудита финансовой отчётности, чтобы выяснить масштабы уклонения от налогов в США, они пришли к выводу, что 1% американских домохозяйств, обладающих наибольшим богатством, скрывают более 20% своих доходов и используют для этого инструменты, которые им предоставляет эта преступная индустрия.

А как показал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) c помощью «Панамских документов» и «Архива Пандоры», уклонение от налогов с помощью офшоров намного более системно и повсеместно, чем было принято считать. Тысячи бизнесменов, политиков и знаменитостей со всего мира оказались замешаны в фактически глобальной операции по отмыванию денег.

Эти схемы стали пятном на демократии и финансовых учреждениях Запада. Пока клептократы мира накапливали свои огромные, незаконные состояния (а западные элиты помогали им в этом), правительства стран Запада не могли организовать сбор налоговых доходов с богатых. В результате приходилось сокращать учреждения и службы социального государства, а уже существующее неравенство углублялось.

Шокированные неспровоцированной войной, которую начал путин, западные политики спешно поддержали суровые торговые санкции, отключив большинство (но не все) российских банков от системы финансовых сообщений SWIFT и заморозив основную часть валютных резервов центробанка россии. Однако потребуется намного больше смелости, чтобы пресечь уклонение от налогов и потоки теневых денег сегодня, когда они уже стали интегральной частью существующей финансовой системы.

Тем не менее, если кто-то ждал момента для смены курса, этот момент настал сейчас. Сегодня западные политики могут взяться за схемы уклонения от налогов, которые уже много лет несправедливо приносят выгоды наиболее могущественным корпорациям и олигархам мира. Это позволит им также получить столь необходимые налоговые доходы для финансирования новой инфраструктуры и социальных программ в своих странах. Если Запад хочет оказаться на правильной стороне истории, ему недостаточно целиться в Россию. Ему нужно расчистить собственные авгиевы конюшни.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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