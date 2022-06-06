Что показал шестой пакет санкций Евросоюза против России 6 июня, 11:33 Цей матеріал також доступний українською

Европейскому Союзу все же удалось согласовать и принять шестой пакет санкций против РФ

ЕС все же удалось согласовать и принять шестой пакет санкций против РФ. На все это ушло около месяца сложных и длительных переговоров. В конце концов, это дало необходимый результат. Но вся эта драматическая история проявила одновременно и силу и слабость Европейского Союза, в частности процедуры принятия решений в ЕС.

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Сила ЕС — в демократичности принятия решений. Действует принцип консенсуса. Для принятия решений необходимо согласование интересов всех входящих в состав Евросоюза стран. Достаточно часто в процессе принятия решений в ЕС возникают проблемы и противоречия между отдельными странами, иногда достаточно существенные, как и в случае с шестым пакетом санкций против России. Но в абсолютном большинстве случаев в Евросоюзе умеют находить подобающие компромиссы. И это подтверждение силы демократии, уважения интересов каждой страны, входящей в состав ЕС. Умению Евросоюза находить и поддерживать единство действий внутри организации удивляется даже Александр Лукашенко, сторонник диктаторских подходов к государственному управлению. Он даже приводил пример Евросоюза как образец «политической дисциплины» для коллег из ОДКБ.

Это одно из уязвимых мест в институциональной системе ЕС

Но история с принятием шестого пакета санкций против РФ продемонстрировала (и уже не в первый раз) и слабость процедуры консенсусного принятия решений в Европейском Союзе. На сегодняшний день это одно из уязвимых мест в институциональной системе ЕС. Одна страна (в случае с шестым пакетом санкций ЕС против РФ — это Венгрия) может, если не полностью заблокировать важное политическое решение Евросоюза, то делать это длительное время. Между тем это проявление еще одной проблемы — в составе Евросоюза сейчас есть страны, которые могут действовать вопреки европейским ценностям и общим интересам ЕС.

И что с этим делать? Очевидно, что необходимо реформировать процедуру принятия решений в ЕС, сделать ее более оперативной и действенной, сохраняя одновременно ее демократичность. Есть уже и предложения. Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе выступления в Европарламенте заявил: «Мы должны преодолеть этот принцип единодушия, ведущий к логике скрещенных вето, и перейти к решениям, принимаемым квалифицированным большинством. Европа, способная принимать своевременные решения, — это Европа, которая вызывает большее доверие для своих граждан и мира». «Институты, созданные нашими предшественниками за последние десятилетия, хорошо служили гражданам Европы, но они не отвечают реалиям, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Нам нужен прагматичный федерализм: охватывающий все сферы — от экономики до энергетики и безопасности», — сказал Драги.

Принцип квалифицированного большинства, который предлагается Марио Драги, означает, что для принятия решений в Евросоюзе необходима поддержка 15 из 27 стран ЕС, представляющих по меньшей мере 65% всего населения ЕС, и это сделает невозможным блокирование решений одной страной.

Проблема в том, что для изменения процедуры принятия решений в Европейском Союзе также требуется согласие всех стран ЕС. Тем не менее дискуссия об этом уже началась. Через некоторое время это придется делать, особенно в условиях новой волны расширения ЕС, которая уже обсуждается в Евросоюзе.

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