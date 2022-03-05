Самая идеальная санкция против России 5 марта, 22:34 Цей матеріал також доступний українською

Хочу сказать свое слово о том, какие я ввел бы санкции против России

Сначала о том, какими должны быть идеальные санкции?

1) Они должны приносить существенный вред противнику;

2) Они не должны приносить вред тебе самому, а идеально приносить пользу;

3) С ними должно быть трудно бороться с помощью пропаганды — идеально они должны ее обезоруживать;

4) Зеркальные контрсанкции должны быть либо невозможными, либо неэффективными, а еще идеально вызывать смех;

Так вот что я сделал бы на месте коллективного Запада.

Когда гражданин развитой страны думает о наличных деньгах — он сразу представляет себе наркодилеров, передающих чемоданы налички за партию кокаина. Или о богатых русских и арабах, которые рассчитываются толстыми пачками наличных денег за роскошные машины или швейцарские часы. Или же гангстеры где-то в Чикаго покупают пистолет без регистрации у торговцев оружием на улице.

Этот гражданин последний раз видел 100 долларов или 100 евро — несколько лет назад — ну или в фильме на Netflix. И если гражданина Евросоюза спросить курс евро к доллару, он вряд ли ответит. Ему не важно, потому что зачем ему доллары?

В странах же типа России — наличные доллары — причем обычно купюрами по 100 — это очень важный элемент жизни. Они служат для накопления, причем у обычных людей, необязательно у тех, кто нарушает закон. Богатые люди держат их в красивых пачках по 10 тысяч в банковских сейфах. Многие до сих пор используют их для покупки машины или квартиры, чтобы занизить официальную стоимость. Также «нал» широко используется для коррупции или старого доброго «отката». Причем я не говорю сейчас о топ-коррупции, где давно уже используются офшорные компании или счета в Швейцарии. А о низовой или средней.

В странах типа России наличные доллары — это очень важный элемент жизни

Поэтому обычный российский гражданин очень хорошо знает курс доллара к рублю.

Интересно, что 80% купюр 100 долларов находятся за пределами США. Учитывая, что почти во всех странах нельзя использовать иностранную валюту для расчетов в торговых точках — явно, что эти доллары — средство накопления или расчеты в серой/черной экономике.

Каждый год последние 20 лет количество наличных долларов США за границей растет примерно на 80 млрд и сейчас оценивается в общем примерно в $1.3 трлн. И — удивительно — из этих 80 млрд — примерно 60 каждый год добавляется в страны бывшего СССР и Аргентину. Аргентина на самом деле давно уже перешла на доллар как на параллельную, а может и основную валюту — и в общем их можно понять, если курс нацвалюты за 8 лет упал примерно в 12 раз. Но вот в России такого драматического падения не произошло, и доллары требуются для накопления, серого рынка дорогих товаров и коррупции. Остальные 20 млрд — все остальные страны мира.

Теперь делаю свои допущения — $10 млрд в год отдаю на Аргентину (там небольшая экономика и всего 40 млн человек). Столько же на Украину. И столько же на все остальные страны СССР (без России). Итого в год в Россию остается $30 млрд новых наличных долларов.

Как же они туда попадают? Это серьезный бизнес, во-первых, для Америки — стодолларовая купюра, вывезенная за границу, дает США примерно $99 прибыли. Российские банки закупают эту наличку у больших американских банков (пять банков доминируют этот рынок) и специальными самолетами везут их к себе, а потом уже этот поток (на 80% 100 долларовых банкнот) — растекается по стране через банки и просто пункты обмена валют.

Теперь санкция: указ президента США (тут не надо решения Конгресса, так что все просто), что немедленно ни один американский банк не имеет права продавать наличные доллары ни одному российскому банку. В том числе, через посредников.

Почему важен запрет на посредников? Просто каждый банк, покупающий нал у американского банка, должен будет подписать документ, что гарантирует непродажу этого нала российским банкам — и так далее по цепочке. За нарушение — огромный штраф и запрет участвовать в таком бизнесе.

Заметим — эта санкция вообще никак не трогает поток безналичных долларов. Так что нет ущерба для международной торговли.

Что будет в России? Появится новая валюта «доллар-нал». У нее будет свой курс. Какой разрыв будет с обычным долларом (или теперь «доллар-безнал») — сказать трудно. Я полагаю 20%. В начале. А потом и ещё больше — если 30 млрд в год завозят — они же для чего-то нужны?

Банки в России перестанут выдавать наличные доллары с безналичных счетов.

Самое главное — тотальная паника так называемого «глубинного русского народа», который привык каждый месяц две-три сотни долларов покупать и откладывать. Паника у врага — всегда полезно!

Ответ — запрет торговли рублями в Америке — звучит суперкомично.

Попытка пойти против такой санкции — очень трудна — иначе придется признать важную роль валюты твоего главного противника на своем рынке. Мемы типа «с завтрашнего дня все откаты принимаются только в рублях» — гарантированы.

Если удастся уговорить Евросоюз принять аналогичную санкцию с наличными евро — очень хорошо. Вряд ли население России перейдет на китайскую валюту в качестве средства накопления. Вот разве что на биткоин, но тоже сомневаюсь! Если не удастся, можно регулярно говорить о том, что «мы ведем переговоры с Евросоюзом и надеемся достичь успеха в следующем месяце», чтобы поддерживать градус истерики на российском рынке. Кстати, Евросоюз уже принял такую санкцию.

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