Топ-5 санкций для уничтожения экономики РФ 11 апреля, 13:31 Цей матеріал також доступний українською

За время войны против Украины Россия стала мировым лидером по количеству наложенных на нее международных санкций

Опередив по этому показателю такие страны, как Иран, Сирия, Северная Корея и Венесуэла. За полтора месяца войны количество санкций против страны-агрессора достигло восьми тысяч и продолжает увеличиваться. Поскольку постоянно хоть и звучат заявления о том, что Европа уже почти исчерпала возможный запас санкций, но на самом деле потенциал еще есть, особенно пока на уровне ЕС нет полного эмбарго на энергоносители.

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Впрочем, даже нынешний уровень санкций уже приводит к ухудшению экономических прогнозов России. По результатам года падение ВВП в РФ прогнозируют не менее чем на уровне 10%, чаще звучат прогнозы до 15%. И даже при условии 10% сокращения российской экономики это будет худший показатель за всю историю государства, который приведет к тому, что впервые за несколько веков ВВП на душу населения в России станет ниже, чем в густонаселенном Китае.

Впрочем, не все санкции одинаковы — какие-то из них ударяют непосредственно по экономике, некоторые делают невозможным ее развитие в долгосрочной перспективе, а есть какие-то имиджевые или персональные, чтобы взбудоражить ту часть населения России, которая привыкла жить в достатке. Каждая определяет разный масштаб последствий. Если говорить о самых сильных и существенных, то здесь точно есть свой топ-5.

1. Заморозка золотовалютных резервов



Пожалуй, самая неожиданная для Кремля санкция — ни по введению, ни по эффекту. Западные страны заблокировали валютные счета России, которые были за границей, — примерно половину золотовалютных запасов страны.

Держать деньги за границей — нормальная практика для стран, которые не собираются воевать. Но Путин же собирался победить за неделю и считал, что Запад на такой шаг даже не решится.

В конце концов, бюджет для поддержки российской экономики и финансирования войны уменьшился на $300 млрд. До 4 апреля США еще разрешали использовать эти счета для погашения облигаций суверенного долга. И с этим могло не возникнуть никаких проблем еще до 25 мая. Но после того как мир увидел шокирующие последствия нашествия российской фашистской армии в Киевской области, эту «лавочку» с международными счетами прикрыли. РФ пришлось выбирать оплату в рублях, дабы не изымать остатки валюты, которую становится все сложнее получить.

Энергетическое эмбарго — это « Мариуполь» войны на санкционном фронте

В свою очередь, это, скорее всего, приведет к техническому дефолту страны, что обеспечит длительную изоляцию от рынков капитала и внешних инвестиций, а также высокие затраты на заимствование даже у тех стран, которые согласятся предоставлять России в долг.

2. Запрет ввоза наличной валюты и капитала

Получить же валюту становится сложнее по нескольким причинам. Во-первых, США и ЕС запретили ввоз на территорию России наличных долларов и евро. И это большой удар по потребителям в стране, в которой остается самое большое в мире обращение кэшевого доллара.

Кроме того, валюта, а вместе с ней и ведущие технологии, не могут зайти в страну-агрессора и в виде инвестиций, поскольку западные страны запретили вкладывать средства в экономику (полностью или в отдельные сферы), ценные бумаги и операции с некоторыми госкомпаниями.

Также пополнение валютных резервов ограничено санкциями на проведение операций через отдельные банки и заблокированным доступом к ресурсам международных финансовых организаций. Последнее ударит и по госкомпаниям, чей валютный долг составляет большую часть госдолга России.

Вместе с блокировкой иностранных валютных счетов эта санкция тоже является одной из составляющих на пути России к дефолту. Уже не говоря о дальнейшем процветании «черного» рынка валюты и негативных настроений населения, привыкших запасаться валютой в кризис, а богатые жители РФ фактически не могут вывезти свой кэш за границу.

3. Вторичные санкции

В конце марта США применили введение санкций не только в отношении российских компаний. Белый дом ввел вторичные санкции — санкции, под которые может попасть компания любой страны, если станет известно, что она помогает России обходить санкционные ограничения и запреты. В настоящее время они коснутся аэрокосмической, морской и электронной сфер.

Первый пример того, как действуют ограничения и как на них реагируют глобальные игроки, уже есть. Китайский производитель смартфонов и электроники Huawei отправил своих российских сотрудников в отпуск на месяц. Эксперты по рынку считают, что за это время компания будет определять, какую технику может продолжать продавать в РФ, дабы не попасть во вторичные санкции из-за использования и поставок американских технологий в страну-агрессора.

4. Ограничение торговли и закрытие транспортных путей



Последний пакет международных санкций содержал запрет на пересечение сухопутной границы с Европой российским грузовым транспортом и предпринятые меры по запрету на заход в европейские порты российским судам. Это расширило существующие ограничения авиасообщения и закрепило отдельные практики европейских портов и станций дозаправки.

Усложнение логистики с начала войны уже привело к ряду проблем в разных отраслях экономики России — от производства офисной бумаги до незапланированной приостановки производства и вынужденных отпусков работников АвтоВАЗа. Даже до последних санкций ЕС проблемы с логистикой и поставками товара заставляли уходить с рынка те компании, которые не намеревались прекращать работу в России, как, например, французский ритейлер спорттоваров Decathlon.

После введения официальных санкций торговые пути для России будут полностью ограничены. Латвия в пределах последнего пакета санкций уже не пропустила на свою территорию более 150 фур из России и Беларуси.

Кроме того, из-за транспортных ограничений страдают и логистические проекты России с другими странами. К примеру, Китаю придется пересматривать весь свой проект по активизации торговли с Европой Belt and Road, поскольку логистика включала территорию и порты РФ. За счет этого проекта Россия рассчитывала увеличить контейнерные перевозки, а наряду с ними и доходы своей железной дороги — РЖД.

5. Энергетическое эмбарго

К сожалению, из всех торговых и логистических ограничений исключен самый важный пункт — российские энергоресурсы. Более того, даже ужасающие военные преступления против гражданского населения в освобожденных от российских оккупантов украинских городах не придали решимости Евросоюзу ввести полное эмбарго на импорт нефти и газа из РФ.

Пока полное эмбарго на энергоресурсы из страны-агрессора было введено только в США, где на импорт из РФ приходилось около 8%. Запрет на импорт российского угля Европой была отложена до августа 2022 года. И только отдельные страны Европы и мира, как Польша и Япония, обещают до конца года отказаться от российских энергоносителей.

Вместе с этим без полного эмбарго на продукты нефтегазового сектора России другие санкции не могут подействовать в полном объеме. В 2021 году нефтегазовые доходы составили 36% в федеральном бюджете РФ. Продолжение импорта нефти, газа и угля в страны Евросоюза позволяет агрессору перекрывать потери экономики и населения от других санкций, продолжать финансировать войну против Украины и получать валютные поступления.

Пока же, в частности, этот сектор продолжает обеспечивать неплохой профицит бюджета России. Если по результатам 2021 года сальдо торгового баланса составило +$120 млрд, то только за три месяца 2022 года положительное сальдо уже равно половине этой суммы — около $60 млрд. По подсчетам Института международных финансов, Россия может заработать в этом году $321 млрд на продаже энергоносителей — возместить резервы и еще достичь рекордно профицита платежного баланса за счет повышения цен на мировом рынке энергоресурсов.

Энергетическое эмбарго — это «Мариуполь» войны на санкционном фронте. Поэтому нашим европейским союзникам следует быть не менее решительными и самоотверженными по данному вопросу, чем украинские бойцы в горячей точке боев за Украину, если мы все хотим обеспечить независимость мира.

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