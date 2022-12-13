9-й пакет санкций против России. Почему ЕС никак не договорится 13 декабря, 11:12

Представьте, что вы попали в чат ОСББ и там 27 человек. И вам надо покрасить стену, утеплить подъезд или просто выбрать горшок для кактуса и сделать это так, чтобы согласились все

ЕС согласовал помощь Украине в $18 млрд на 2023 год. Долго согласовывал, но сделал это.

ЕС долго пытается договориться о 9-м пакете санкций против России. Но пока не договорился. Почему?

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Представьте, что вы попали в чат ОСББ и там 27 человек. И вам надо покрасить стену, утеплить подъезд или просто выбрать горшок для кактуса и сделать это так, чтобы согласились все. Представили? Тихий ужас.

Но в ЕС все немного лучше. Вроде бы. Дом интеллигентный. И только на первом этаже живет вредитель, которому квартира досталась в наследство. И он переехал туда, предположим, из Сызрани. Из Сызранских венгров он. И выселить его никак нельзя. Можно отключить отопление. Можно не давать горячую воду. Но вот выселить нельзя. И этот вредитель «баба Яга против». Еще и потому, что ему доплачивает застройщик, который давно хочет построить на месте дома офисный центр газовой компании. И постоянно пытается внести смуту. И не дать дому написать коллективное заявление в прокуратуру на этого застройщика.

Но вредитель себе на уме, поэтому он вечно портит всем нервы. Но до конца не идет. Потому что без горячей воды жить плохо. И без отопления. Особенно зимой. Поэтому он хочет и в доме жить, в тепле желательно, и конверты от застройщика получать. А значит, надо ему создавать максимально много шума. Для застройщика. Торговаться с соседями. Но всегда соглашаться. Чтобы не провести зиму в холоде.

Вот такой замечательный сосед. Виктор Орбан из Венгрии.

Но в ЕС все немного лучше. Вроде бы. Дом интеллигентный

В итоге он долго блокирует пакет помощи Украине. И даже смог выторговать себе часть денег ЕС, которые ему заблокировали за плохое поведение. И, в конце концов, поддержал, что позволило обеспечить консенсус. Вы же можете себе представить, как вредитель способен портить обстановку в подъезде. И вот у Орбана проблема с верховенством права и коррупцией. Деньги ему блокируют за это. А он блокирует важные для ЕС инициативы. И тут Украина просто попадает под руку. Да еще и Путину приятно. Это важно для конверта.

То же и с санкциями. «Баба Яга против», потому что Орбану хочется, чтобы его попросили. И это позволит ему выторговать еще немного денег. От ЕС. И показать Путину, что «батя, я стараюсь» и заслужил конвертик.

В итоге, Венгрия всегда голосует. Потому что зависимость экономики Венгрии от ЕС на порядок выше, чем от денег Путина. Пусть последние и позволяют Орбану покупать популизмом дешевую популярность. Но без денег ЕС все рухнет. И Орбан это знает.

Так что будет 9-й пакет санкций. Чуть позже. Когда снова закончится торговля Орбана.

И да, для всего дома было бы неплохо такого соседа выселить. Но нет в документах этого кооператива такого правила. И выселить нельзя. Он может только сам выехать. Но не будет. Потому что деньги.

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