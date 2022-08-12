Это серьезно ударит по России 12 августа, 16:03

С 10 августа в ЕС вступил в силу запрет на закупки угля в России. Объясню некоторые последствия такого решения

Начну с того, что это действительно серьезно ударит по России, но и от ЕС принятие такого решения требовало политической воли. Европа является крупным потребителем российского угля и принятие такого решения — это явный партнерский жест поддержки Украины через санкции против РФ, да еще и накануне отопительного сезона.

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Все авторитетные эксперты признают, что это решение больно ударит как по России, так и по странам ЕС. Но для России это будет намного болезненней. России некуда деть свой уголь. Для того чтобы перенаправить потоки, необходимо провести огромную техническую работу, найти рынки сбыта довольно сложно, а затраты на транспорт возрастут для почти всех участников российского рынка. Одна из главных трудностей РФ при переориентации российского угля на восток — это дисконты от 30% до 50%. При таких скидках уголь проще не добывать, работников отрасли уволить и ждать лучших времен. Овчинка выделки не стоит.

А еще у российских поставщиков уже возникают проблемы из-за нехватки железнодорожных мощностей, увеличившейся стоимости фрахта и страховки судов. Евросоюз, в свою очередь, уже нашел замену российскому углю. Если недавно Польша декларировала дефицит угля в 8 млн тонн из-за отказа от угля из РФ, то теперь эта проблема уже практически решена. Да, получаемый уголь несколько дороже российского, но это та цена, которую платит цивилизованный мир, чтобы остановить войну в Украине, а также не дать ей перекинуться в страны ЕС.

Евросоюз, в свою очередь, уже нашел замену российскому углю

При этом в ЕС понимают, что будут расти тарифы при отказе от более дешевого российского угля, но идут на это. В Европе многие осознают, что сила путинского режима растет на деньгах, а значит необходимо лишить Кремль денег. В Европе многие поняли, что если сегодня не остановить Путина, как когда-то не остановили Гитлера, то со временем придется восстанавливать из руин европейские города. Мариуполь, Харьков, Ирпень и Чернигов показали европейцам, что может произойти, если российские варвары почувствуют вкус крови и будут иметь ресурс для войны в Европе.

Российские эксперты признают, что проблема поставок угля для Кремля критически важна, поэтому ресурсы на ее решение будут брошены серьезные. Но брошенные ресурсы абсолютно не гарантируют Путину положительный результат. Более того, в лучших традициях Кремля этот ресурс разворуют. Поэтому сейчас в Кремле думают, как выходить из ситуации. Ведь одно дело — рассказывать идиотам с экранов телевизоров, что санкции не влияют, а другое дело наблюдать, как удавка санкций душит экономику России. И если не решать проблему, то можно уже через небольшой отрезок времени столкнуться с еще большими проблемами, которые окончательно обрушат российскую экономику по принципу домино. Но если честно, то я ничего не имею против такого финала.

Текст опубликован с разрешения автора

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