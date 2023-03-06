Почему санкции против России бьют мимо цели 6 марта, 18:37 Эксклюзив NV

Нынешний санкционный режим не сумел разорить российскую экономику так, как рассчитывали западные лидеры

Президент США Джо Байден заслуживает всех тех похвал, которые прозвучали в его адрес после визита в Украину и Польшу накануне первой годовщины полномасштабного российского вторжения. Десятичасовая поездка Байдена на поезде от польской границы в Киев (не маленький подвиг для восьмидесятилетнего лидера) полностью упредила пропагандистские планы, которые вынашивал президент России Владимир Путин по этому поводу. Это был великий день для Украины, США и их союзников по НАТО.

Видео дня

Но выступая в Королевском замке в Варшаве Байден заявил, что нынешние санкции против России представляют собой «широчайший режим санкций, который когда-либо вводился против какой-либо страны в истории». Это заявление, хотя, в принципе, верное, всё же вводит в заблуждение. Санкции, вводившиеся США в некоторых других случаях, например, против Северной Кореи и Ирана, были намного жёстче, чем нынешние санкции против России, потому что они включали также вторичные санкции против третьих стран, которые продолжали торговать с этими режимами. А в случае с Россией подобное лишь только начинается.

До сих пор Россия продолжает продавать нефть Индии и Китаю и покупать свежие фрукты и овощи у израильских экспортёров. Кроме того, огромные объёмы торговли фиксируются в виде так называемого параллельного импорта. Да, объёмы европейского экспорта в Россию обвалились в соответствии с режимом санкций. Но в то же время резко увеличились объёмы торговли между Россией и такими странами, как Турция, Армения, Казахстан и Кыргызстан.

В результате санкции ударили по российской экономике далеко не так сильно и быстро, как ожидалось. В первые дни войны Америка удивила даже умудрённых опытом ветеранов международных финансов, когда быстро заморозила официальные валютные резервы России в размере $300 млрд. Когда была приостановлена работа в России приложений Apple Pay и Google Pay, многие надеялись, что московское метро остановится. Однако если раньше предполагалось, что российский ВВП обвалится как минимум на 10%, то теперь Международный валютный фонд оценивает сжатие экономики России в 2022 году лишь в 2% с небольшим, а в этом году ожидает даже небольшой рост.

Одними только санкциям невозможно свергнуть режим Путина

Да, конечно, есть масса причин скептически относиться к цифрам ВВП, которые для Кремля являются всего лишь пропагандистским инструментом, призванным убедить европейские страны и их союзников, что санкции вредят им самим больше, чем России. И тем не менее очевидно, что нынешний санкционный режим не сумел разорить российскую экономику так, как рассчитывали западные лидеры.

Понятно, что одними только экономическими санкциям невозможно свергнуть режим Путина. Единственная причина, почему оказались успешными санкции против в ЮАР в 1980-х и начале 1990-х годов, заключалась в том, что мир в целом единодушно был против южноафриканского апартеида. Однако тот случай был явным исключением из правил.

Реальное значение санкций проявилось на поле боя. Хотя они оказались не такими удушающими, как надеялись некоторые, западные санкции, связанные с военными технологиями и компонентами, ограничивают возможности России пополнять запасы ракет высокой точности. Определённые виды компьютерных чипов, которые используются и в гражданской, и в военной технике, конечно, попадают в Россию, однако нет сомнений, что трудности с приобретением специализированных чипов нанесли ей серьёзный урон.

Впрочем, этого недостаточно. Санкции не помешали России найти достаточное количество чипов, чтобы покрыть значительную часть Украины «умными минами». Согласно некоторым оценкам, 30% территории Украины сейчас заминировано, особенно северо-восток страны. Данные устройства, запрещённые Конвенцией о запрете противопехотных мин 1997 года (Россия в ней не участвует), могут на многие годы затормозить процесс восстановления Украины. Важно, что Россия сумела сделать всё это без открытых поставок Китаем своих военных технологий, а именно этот риск недавно подчёркивала администрация Байдена.

Байден мог ошибиться, назвав введённый ЕС и США режим санкций самым широким из всех, который когда-либо вводился против какой-либо страны, но он не был полностью не прав. Например, финансовые санкции имеют очень широкий и комплексный спектр действия, при этом некоторые нацелены лично на Путина. Однако эти санкции были разработаны так, что Россия может сравнительно свободно продолжать экспорт всего что угодно, кроме нефти (а для нефти у неё всё равно остаётся масса покупателей). Например, действительно очень неловко выглядит тот факт, что США, производящие почти 20% электроэнергии на атомных электростанциях, до сих пор импортируют уран из России.

До вторжения у России имелся сравнительно значительный внешнеторговый профицит, поэтому у неё сохраняется широкий доступ к твёрдой валюте для импорта, хотя ей и приходится платить больше из-за изменения транспортных маршрутов, а ассортимент товаров, которые она может купить, сократился. Для того чтобы закрутить гайки путинскому режиму, США и их союзники должны серьёзно взяться за вторичные санкции.

Однако это проще сказать, чем сделать. Иногда можно услышать опасения, что вторичные санкции способны спровоцировать глобальную рецессию, но подобные страхи, скорее всего, преувеличены. Гораздо более серьёзная проблема в том, что неприсоединившиеся страны, подобные Индии, а также российские союзники, подобные Китаю, не разделяют морального негодования Запада по поводу вторжения в Украину. Введение вторичных санкций может ускорить процесс деглобализации, который в течение последнего года был предметом столь многочисленных исследований (хотя пока что его не особенно видно в торговой статистике).

Хотя Байден и НАТО, скорее всего, будут стараться избежать такого исхода, они могут быть вынуждены перейти Рубикон, если, например, Путин применит тактическое ядерное оружие в Украине. Многие комментаторы полагают, что такой сценарий «Армагеддона» никогда не материализуется, и я надеюсь, что они правы. Но если Путина загонят в угол (например, после весеннего украинского наступления), и он всё же сделает этот шаг, тогда от Китая и Индии будут ожидать прекращения торговли с Россией. А если они откажутся, тогда у США и их союзников не останется иного выбора, кроме как действительно ввести самый жёсткий режим санкций, который когда-либо видел мир.

NV обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал

Copyright: Project Syndicate 2023

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV