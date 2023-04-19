Российские нефтепродукты и полимеры в Европе: лазейки и мимикрия 19 апреля, 11:56 NV Премиум

Эмбарго не покрывает огромное количество производимых Россией нефтепродуктов и полимеров. Одним из таких примеров является фирма Gavary Group

В феврале этого года Украина и цивилизованный мир, кажется, отпраздновали очередную победу над государством-террористом в экономическом поле — Евросоюз ввел эмбарго на российские нефтепродукты. В частности, ограничение коснулось светлых нефтепродуктов (например, дизельного топлива) и темных (мазут, вакуумный газойль и т. п. ). И это довольно существенный шаг для Европы, ведь раньше ЕС был крупнейшим покупателем нефтепродуктов из России и ежедневно тратил около 70 млн евро на российскую продукцию.

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Однако есть одно «но». Эмбарго не покрывает огромного количества нефтепродуктов, производимых Россией. Некоторые из них запретили только в отдельных санкционных пакетах, таких, как полимеры, которых коснулись ограничения только в 8-м санкционном пакете, и каучук, появившийся в 10-м.

Кроме того, в санкционном законодательстве до сих пор есть немало лазеек, по которым российские нефтепродукты могут попадать в ЕС. К примеру, до сих пор нет запрета на ввоз нефтепродуктов из российского сырья, произведенного за границей, а также на «смеси» — продукты смешивания российских и иностранных нефтепродуктов.

Такие нюансы есть и в импорте российских полимеров. Законодательством ЕС запрещен только ввоз полимеров в необработанной форме. Если же речь идет о готовых или полуготовых продуктах (finished и semi-finished products), их ограничения не касаются.

Законодательством ЕС запрещен только ввоз полимеров в необработанной форме

Этими пробелами и пользуются многочисленные российские компании, которые одной рукой помогают российскому военно-промышленному комплексу, а другой — продают свои товары европейцам. Совершенно без всяких препятствий. Одним из таких примеров является фирма Gavary Group, которая занимается производством и продажей широкого спектра полимерной продукции — от обуви из EVA-полимеров до виброизоляционных материалов, применяемых на железных дорогах, и термопластов, необходимых для производства кабелей.

Уголовное прошлое, автоковрики и сотрудничество с российским ВПК

На первый взгляд Gavary Group выглядит обычной европейской фирмой с офисом в Барселоне. В Испании она известна прежде всего как производитель автоковриков под брендом Eva Motion Car Mats. А еще фирма сотрудничает в сфере R&D с ведущими техническими университетами — Дрезденским и Мюнхенским. Вроде бы ничего необычного. Но на самом деле за яркой картинкой скрывается российская компания с российским руководством и тесными связями с российским ВПК, концерном Калашников и другими российскими оборонными предприятиями, в том числе подсанкционными.

Основал Gavary Group выходец из Армении Оганес Камарян в России еще в 2012 году. С 2013 года он находился в международном розыске, а летом 2022 года его убили в одном из криминальных конфликтов в центре Москвы. После убийства основателя Gavary Group управление бизнесом переняли на себя члены его семьи, теперь получившие испанское гражданство.

В настоящее время холдингу Gavary Group принадлежат 15 предприятий, «разбросанных» по всей Европе и России. Используя часть из них, компания экспортирует свои товары в ЕС. В частности, за прошлый год они поставили на европейский рынок товаров на сумму более 1,1 млн долларов. Но это в Европе.

В России же выручка компании за один только 2021 год составила $68 млн. Из этой суммы Gavary Group уплатил более $2 млн в виде сборов и налогов в российский бюджет, большая часть которого идет на финансирование войны против Украины.

Приклады для автоматов Калашникова и стельки для российских военных

У России у Gavary есть немало клиентов. Большинство из них производят вооружение для российских солдат и находятся под санкциями. В частности, Gavary Group сотрудничает с подсанкционным ОДК УМПО (ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение), производящее авиационные двигатели для российских истребителей и входящее в состав государственного Ростеха.

Также компания поставляет свою продукцию подсанкционному концерну Калашников, производящему боевое автоматическое и снайперское оружие, управляемые артиллерийские снаряды, а также высокоточное оружие. На сайте онлайн-магазина, кстати, можно легко найти оружие с элементами, изготовленным из стойких полимерных материалов производства Gavary.

А также в список клиентов Gavary Group входят российское предприятие КлАСС, производящее индивидуальные средства бронезащиты, которыми пользуются российские силовики, и компания Фарадей. Последняя разрабатывает и производит обувь и одежду для нужд министерства обороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО российской федерации и других силовых структур. Фарадей, в частности, нередко использует в своих изделиях подошвы и стельки производства Gavary Group.

Ранее всю информацию о российских клиентах компании можно было найти на российском сайте компании, но после многочисленных запросов со стороны журналистов и украинских госорганов все материалы были удалены. Но скрины и страницы из веб-архива, в отличие от оккупантов, не горят.

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Кроме того, Gavary Group открыто поддерживает российское полномасштабное вторжение в Украину, отправляя российским военным на фронт резиновые тапочки и туристические карематы. Именно в этих тапочках из EVA-полимеров российские солдаты топчут украинскую землю возле Бахмута.

ЕС ввел санкции на российские полимеры, но не все. Что делать?

Казалось бы, Евросоюз принял 10-й пакет санкций, запрещающий импорт российских полимеров, в том числе синтетического каучука. Так в чем же проблема? Но вот импорт EVA-полимеров запрещен только в виде сырья. Поэтому в качестве готовой продукции российские EVA-полимеры могут поступать на европейский рынок. Что и делает Gavary Group, одной рукой поставляя полимеры для автоматов и бронежилетов в Россию, а другой — продавая автоковрики для Европы.

Закрывая на этот факт глаза, Gavary Group и другие подобные компании так и будут дальше зарабатывать деньги на европейцах и направлять их на финансирование убийств украинцев. Поэтому мы должны немедленно действовать и блокировать их деятельность как в Украине, так и Европе. Благодаря НАПК мы уже сделали первый шаг на этом пути, и внесли Gavary Group и все причастные компании к санкционным целям, а именно: Гавари Групп, Гавари Микс, Редикал Степ, Роданс, Обувь Микс 2020, Гавари Рейлвейс, Гавари Пром, Гавари Компаундс, Поликом, Экополимеры, Гавари Инжиниринг, Гавари Снаб, Гавари Трейд, Гавари Лайн. Вскоре их рассмотрит санкционная межведомственная рабочая группа. А следующий наш шаг — внесение всех лиц, причастных к Gavary, в украинские санкционные списки.

Много работы предстоит и в ЕС. Обратился по этому поводу к нашим европейским партнерам — санкционным органам ЕС, Испании и Латвии. Надеемся, вскоре наши коллеги из Евросоюза заблокируют все лазейки для экспорта российской нефтехимии в следующем санкционном пакете, а на Gavary Group и все смежные компании будут наложены персональные санкции.

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