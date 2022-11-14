Как Европа стала «бриллиантовым источником» Путина 14 ноября, 18:13

Европейский цинизм во всей красе

Два дня находимся делегацией в Брюсселе, где говорим о санкциях и конфискации российских активов. И очень иронично, что в то время, как мы в Брюсселе работаем над санкциями, ровно в часе от нас, расположен один из крупнейших в мире хаб бриллиантов — Антверпен, который продолжает покупать российские кровавые бриллианты и финансировать войну Путина.

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Очень показательная история.

Поставляет алмазы в бельгийский город Антверпен — российская государственная компания «Алроса», на которую приходится 95% российской добычи и сбыта алмазов.

Представьте, только за прошлый год:

— Антверпен импортировал из России необработанных алмазов на сумму $1,8 млрд;

— в целом же за год в российский бюджет поступило более $4,2 млрд от продажи алмазов.

Эти вырученные средства пополняют российский госбюджет и, соответственно, идут на финансирование войны в Украине.

Путин хвастается, что именно «Алроса» — непосредственно финансировала новую подлодку РФ, и вливала миллиарды евро в год в военный кошелек Кремля.

Европа продолжает покупать российские бриллианты

И при этом Еврокомиссия уже в 8 раз отказывается вносить эту компанию в санкционный список.

США спустя 2 недели после полномасштабного вторжения России в Украину — запретили импорт российских алмазов и ввели прямые и косвенные санкции против «Алросы» и ее дочерних компаний и связанных лиц.

Со своей стороны, два крупнейших ювелирных предприятия в Соединенных Штатах — Signet Jewellers и Tiffany — объявили, что отказываются покупать «кровавые алмазы» из России.

Позже к санкциям против российского экспортера драгоценных камней присоединились Канада, Великобритания, Новая Зеландия и Багамские острова.

В Британии, например, с конца апреля действуют новые таможенные ставки на ввозимые из России алмазы (независимо от того, обработаны они или нет), а компаниям королевства запрещено вести бизнес с «Алросой».

Но Европа продолжает покупать российские бриллианты, и Европейская комиссия и Бельгия в отдельности отказываются это останавливать.

Каковы аргументы, спросите вы?

— 10 тыс. рабочих мест в самом Антверпене. (Парадоксально, что Европа до сих пор не осознала — чем быстрее изолировать Путина и забрать у него деньги на войну — тем быстрее война завершится и эти 10 тыс. человек смогут спокойно жить и работать).

— Второй аргумент — внезапная нехватка камней привела к стремительному росту цен на бриллианты, особенно на мелкие и более дешевые драгоценные камни, на которых как раз специализируется «Алроса».

Европейский цинизм во всей красе.

«Сакционные качели» — это когда в начале октября Европейская комиссия включает «Алросу» в 8-й пакет санкций против России, а уже через несколько дней она оттуда «исчезает».

Все еще не под европейскими санкциями и гендиректор " Алросы" — Сергей Иванов. Он — экс-вице-президент Сбербанка в 2016−17 гг. и сын постоянного члена Совета безопасности России и бывшего Министра обороны Сергея Иванова-старшего.

Иванов под санкциями США и Великобритании, но не ЕС.

Мы должны вместе остановить покупку российских кровавых бриллиантов. Хватит.

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