Россияне остаются без виски и трусов 10 марта, 21:22 Цей матеріал також доступний українською

Ровно две недели назад Россия начала войну против Украины. Ровно две недели Россия сталкивает свою экономику в бездну с невиданными ранее темпами

Кремль уже не может игнорировать эффект западных экономических санкций и массового выхода с рынка большего числа иностранных компаний. Их уже видит даже «телезомбированный» рядовой россиянин, когда не может снять наличные без длиннющих очередей, когда не может купить даже $100 для сбережений, когда не находит на полках магазинов привычные продукты повседневного потребления.

Именно поэтому 14-й день войны ознаменовался не только новыми санкциями и отказами международных компаний от российского рынка, но и мерами правительства в самой россии, которые призваны «залатать дыры», сделанные российскими ракетами и снарядами не только в украинской земле, но и в экономике агрессора.

Продолжение бизнес-бойкота

В среду свою позицию очертила еще одна отрасль — на этот раз табачная. Тотальный бойкот объявила только британская Imperial Tobacco, в которой работают около 2,5 тыс. россиян; компания сообщила о решении приостановить все продажи и производство в РФ. В свою очередь лидер российского табачного рынка Philip Morris (Parliament, Marlboro, L&M) сообщил о сокращении производства и остановке инвестиций в РФ. Их конкурент British American Tobacco (Kent, Lucky Strike, Glo) решил остановить запланированные капитальные инвестиции и «рационализировать» маркетинговые активности. А вот JTI заявила, что остается нейтральной и аполитичной, и, видимо, станет новой целью активного публичного давления.

Из FMCG-сектора о запрете бренда в РФ сообщила датская пивная компания Heineken. Крупнейший в мире производитель пищевых продуктов Nestle приостанавливает капитальные инвестиции в РФ. Поставки продукции в российские магазины прекращает компания Brown-Forman, являющаяся владельцем таких алкогольных брендов, как виски Jack Daniel’s и водка Finlandia, а также швейцарский производитель шоколада Lindt & Sprüngli.

Уменьшится и международных ресторанных брендов — Yum! Brands приостанавливает работу 70 собственных фастфуд-ресторанов KFC, а сеть пиццерий Papa John’s International прекращает операционную, маркетинговую и бизнес-поддержку российских франчайзи.

Продолжаются и подарки к 8 марта — о закрытии магазинов и продаж сообщили американский бренд нижнего белья Victoria’s Secret и ретейлер детских товаров Mothercare.

Кремль уже не может игнорировать эффект западных экономических санкций

В сфере креативных индустрий приостанавливает бизнес-операции звукозаписывающая компания Universal Music, с которой сотрудничают известные российские исполнители от Лолиты до Noize MC. Под вечер о прекращении работы в РФ заявил и телегигант WarnerMedia, владеющий в частности популярным каналом HBO. Также в РФ прекращают трансляцию Animal Planet, Eurosport и другие каналы группы Discovery.

Уже традиционно лидером изоляции российского рынка является ІТ-отрасль. Доступ российским пользователям закрывают Amazon Prime Video, приложения для знакомств Bumble, Badoo и Fruitz, компании по разработке программного обеспечения на открытом коде SUSE и Red Hat, графический редактор Figma, компания-разработчик приложения Documents и других Readdle, разработчик антивирусного ПО ESET и разработчик популярной игры Clash of Clans компания Supercell. Amazon также сообщила о прекращении доставки товаров в РФ и Беларусь.

В сфере техники и технологий тоже есть ряд важных решений. Одно из ключевых — приостановка поставок в Россию и Беларусь производителя процессоров Intel. Также поставки продукции на рынок агрессора прекращают производитель игровых приставок PlayStation Sony Interactive Entertainment, производитель поездов Alstom, итальянский производитель весовых автомобилей Ivecо и производитель флешек Kingston, а телекоммуникационная компания Lumen прекращает работу в РФ. Кроме того, даже крупнейшие китайские производители смартфонов во главе с Huawei и Xiaomi сокращают поставки в Россию.

Упорные бои идут вокруг ограничений Visa и MasterCard для российских карт. Из побед — грузинская национальная авиакомпания Georgian Airways под давлением общества убрала карту российской платежной системы «Мир» из способов оплаты за билеты. А вот зрада пришла от Райффайзен Банка — компания не только решила сохранить свой бизнес в стране оккупанта, но и сделала свои карточки в России бессрочными и помогает обходить россиянам международные санкции.

Экономическое изгнание

Экономические и финансовые последствия санкционной политики против страны-агрессора и прекращение деятельности международных компаний на рынке страны уже видны невооруженным глазом.

Мировые финансовые организации все чаще говорят о дефолте российской экономики — только в среду такие нелестные прогнозы озвучили эксперты Всемирного банка и кредитного агентства Fitch (которое, кстати, вместе с S&P остановило сегодня работу в России). И даже МВФ заговорил о вероятной рецессии.

Международные экономические организации прекращают работу с Россией. Такое решение принял Международный экономический форум в Давосе и OECD. Активно обсуждается и исключение России из состава Всемирной торговой организации (WTO).

На фоне ограничений российского финансового рынка курс рубля продолжает непрерывно падать и сегодня достиг исторического рекорда как по отношению к доллару, так и к евро. При этом, на черном рынке курс уже вдвое больше официального — примерно 300 рублей/долл.

В результате Кремль начал производить «гениальные» идеи спасения экономики — от депозитов в «перспективном юане» вместо доллара и евро до покрытия дефицита бюджета из фонда на пенсии россиян и налоговых льгот для покупки золотых слитков физлицами вместо отсутствующего в банках доллара.

Впрочем, это вряд ли поможет, когда российских граждан в полной мере догонят последствия сворачивания бизнеса в стране. По подсчетам аналитиков Bloomberg, в результате развязанной путиным войны, работу могут потерять около 3 млн россиян. В Кремле даже не могут этому парировать, кроме как бросить пустую фразу, что «не миллионы, а меньше». И сразу переходить на тему введения электронных чеков за неимением кассовой ленты на бумажных чеках в магазинах. Но зная эту страну, скорее, можно поверить, что вернутся к советским выпискам на бумаге ручкой.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.