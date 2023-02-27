Это подорвало бы стратегию Путина. Два способа опустошить энергетический кошелек России 27 февраля, 12:05

Россия все еще получает прибыль от продажи ископаемого топлива. Этому нужно положить конец

Через год после смертоносного вторжения Владимира Путина и девяти лет российской агрессии, Украина остается сильной, единой и решительной. Кремль недооценил мужество и героизм украинского народа. Вся наша нация благодарна британскому народу, правительству и парламенту за помощь в нашей защите от неоимпериалистического режима Путина. Эта война стала всеобщей борьбой за демократические ценности, основанный на правилах порядок, устойчивый мир и безопасность.

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Победа в наших руках, если будут достигнуты пять целей: больше современного вооружения и военных систем, включая танки, истребители и дальнобойную артиллерию; усиление санкционного давления с целью истощения ресурсов России для ведения агрессивной войны; привлечение режима Путина к международному правосудию за его преступления против человечества и геноцид в Украине; усиление устойчивости Украины через помощь и реформы; и членство в Европейском Союзе и НАТО.

Разорение энергетического кошелька России имеет решающее значение для нашего успеха. Торговля энергоносителями лежит в основе власти Путина, угрожая мировому порядку и безопасности. Отказ от российской нефти и газа навсегда сделает страны Европы более устойчивыми и безопасными. Это подорвало бы гибельную стратегию Путина.

Требуются дополнительные энергетические санкции

Есть два способа добиться этого. Во-первых, введя санкции в отношении всего российского энергетического сектора, включая ядерный, и их возможностей в международной торговле. Путин остается смелым из-за своего злонамеренного влияния на европейские и мировые энергетические рынки. После вторжения энергетическая политика Великобритании лишила военную машину Путина 4,5 миллиарда фунтов стерлингов, прекратив импорт газа, нефти и угля. Однако Россия все еще зарабатывает примерно 460 миллионов фунтов стерлингов в день посредством международной торговли ископаемым топливом. И мы не можем забывать о вредном влиянии России на ядерные технологии. Оно генерирует огромные доходы и десятилетиями помогало России зарабатывать политический капитал.

Нужны дополнительные энергетические санкции, чтобы Россия не получала доходы от нефти и газа. Страны, продолжающие покупать российское ископаемое топливо, должны платить только цену производства, лишая прибыли Путина. Ограничение цены помогло, но этого недостаточно.

Россия также должна быть лишена возможности использовать свой теневой флот танкеров во избежание санкций и продолжать торговать своей нефтью. Невыносимо, что Россия дошла от продажи менее 3 млн баррелей нефти в ноябре до более 9 млн в прошлом месяце. Если мы серьезно настроены ограничить российские доходы, мы должны остановить сотню нефтяных танкеров, которые все еще перевозят российскую нефть, и убедиться, что они никогда этого не будут делать снова. Надо бороться с торговлей российским сжиженным газом, исключив его из экспорта кораблями и закрыв нефтепровод «Дружба». Это два очевидных шага, которые еще не были реализованы через год войны.

Во-вторых, мы должны ускорить переход к зеленой энергетике. Замена ископаемого топлива возобновляемыми источниками является одним из наиболее эффективных способов усилить энергетическую безопасность Европы и обеспечить независимость свободных стран от поставок энергии со стороны авторитарных антизападных режимов. То, что когда-то касалось только изменения климата, теперь также касается демократии. Европе и миру нужна чистая энергия чтобы избежать рук Путина. С каждой ветровой турбиной, которую мы построим, и каждой установленной солнечной панелью, Европа станет менее уязвимой для энергетической войны России.

Когда мы выиграем войну и будем восстанавливаться, Украина также должна воспользоваться возможностями чистой энергии и зеленых технологий, чтобы создать устойчивую, свободную и процветающую нацию.

Мы ожидаем, что Великобритания поможет положить конец влиянию России, происходящему от ее нефти и газа. Это принесет пользу, в частности, дешевую электроэнергию. Для Европы это поможет покончить с зависимостью от российских поставок. Украине это поможет избавить Путина от средств, чтобы мы могли выиграть войну на поле боя и на долгосрочную перспективу.

Подлинник опубликован в издании telegraph.co.uk

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