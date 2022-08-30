Сможет ли РФ вернуться к прежним отношениям с Западом? 30 августа, 18:07

Не отделяйте санкции от долгосрочных внешнеполитических целей

В преддверии вторжения большие надежды возлагались на санкции как на главный инструмент сдерживания российской агрессии. Путин, согласно широко распространенному мнению, не может хотеть разрушить свою экономику ради убийства украинцев. Но рациональность — это концепция, которую трудно воплотить, а экономическая рациональность не играла роли в планах Путина в отношении Украины.

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Санкции как средство сдерживания стоили затраченных усилий, но в конечном итоге не смогли остановить вторжение.

Неспособность Запада использовать санкции для предотвращения войны не означает, что они бесполезны.

Напротив, они должны представлять собой стратегию для достижения долгосрочных целей. Любые тактические преимущества, вытекающие из санкций, должны рассматриваться как позитивные внешние факторы, а не как конкретная конечная цель.

Эти политические цели должны оставаться тем, о чем говорил Байден в конце февраля: санкции должны держать в изоляции Путина и его режим до тех пор, пока путинизм остается доминирующей формой правления в России. Нет возврата к довоенному периоду, во время которого многие на Западе цеплялись за идею о том, что торговля могла бы интегрировать путинский Кремль в систему, основанную на правилах.

Только после того, как исчезнет путинизм — основной двигатель внешней агрессии России — Запад должен будет использовать рычаги для снятия санкций, чтобы обеспечить экономическую реинтеграцию России.

Перевод НВ

НВ имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Atlantic Council. Републикация полной версии текста запрещена.

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