Самый сложный опыт. Как пережить смерть близких Сегодня, 16:21 Цей матеріал також доступний українською

К этому невозможно подготовиться

Этот год — какой-то слишком сконцентрированный на теме смерти. Я сопровождала знакомых в горевании. Взрослые не задают, к сожалению, вопросов, так, как дети. И одно дело, когда сопровождаешь человека, когда есть факт смерти близкого. Другое — когда сопровождаешь в подготовке к смерти близкого. И этот переход происходит не только у самого уходящего человека. Это часто становится действительно духовным важным опытом и у родных.

И так важно, чтобы у нас была возможность прояснить эту сложную тему вопросами, проявлять эмоции, чтобы рядом был тот близкий, на которого можно было бы опереться. И с кем, если это входит в наши задачи, мы могли бы совершить и свой внутренний переход.

Вот, что я сформулировала, сопровождая тех «кто задавал вопросы». Советы для тех, кто находится рядом с умирающим близким.

Мы не знаем всей истории, мы не знаем, что суждено прожить, испытать, к какому опыту прикоснуться — умирающему человеку. Иногда это время — до смерти — становится наиболее честным временем в отношениях с собой и с миром.

Признаться себе в злости от безысходности и бессилия

Как себя вести, находясь рядом? Искренне, не обесточивая себя и близкого жалостью. Честно говоря, что очень важно поддержать, дать сил, все сделать — что возможно и что невозможно. Это сложно, ведь может быть неизвестно, что именно нужно сделать. Можно честно сказать — я не знаю, как себя вести, но мне важно быть рядом. Спросить — что я могу сделать сейчас для тебя?

Не становиться «заместителем». «Я сделаю то, о чем ты мечтал. Ты хотел защитить диссертацию — я сделаю это для /за тебя». Если это возможно — помочь воплотить мечту. Но не стать мечтой. Помочь в поиске смысла, но не стать смыслом.

Иногда, желая облегчить боль, находясь рядом со страдающим человеком, мы буквально говорим — я бы хотел болеть вместо тебя. И это опасно. Наша «эмпатирующая» зеркальная система и так работает на воспроизведение опыта того, кому мы сочувствуем. Нам важно себе напоминать: ты- это ты, я это я. Я люблю тебя, я сочувствую тебе, но я позволяю себе не чувствовать то же, что и ты.

Заботиться о себе. На курсе травматерапии у нас было обязательное домашнее задание — «заниматься радостью» — следить за тем, чтобы фиксировать то, приносит радость, позволять себе радость, копить радость. Радость, жизнь — это то, чего бы для нас хотели те, кто нас любит, и это то, что дополняет бытийность смерти. Позволить себе радость — это очень сложно, но жизненно необходимо.

Признаться себе в том, что вам очень страшно. Страшно представить себе, что «это» близко, страшно представить себе жизнь без близкого. Страшно быть «носителем знания» о смерти. Это правда, очень страшно. Страшно прикоснуться к тому, что мы не знаем, а что там — за смертью. Близость смерти обостряет наши экзистенциальные страхи.

Один из сложнейших опытов человека — вынести неопределенность. Никто не может знать — когда.

Признаться себе в злости от безысходности и бессилия. Эта злость проявляется в матерщине у совершенно интеллигентных людей — это нормально, но она может проявиться и в совершенно завуалированной форме. Важно эту злость не обрушивать на себя и близких.

Держаться за жизнь. Буквально повторять по много раз в день слова — я выбираю жизнь. Я выбираю жизнь.

То, что у нас есть ценного — время на близость — время, чтобы говорить. Залечивать то, что возможно, в отношениях. говорить о ценности друг друга, или говорить о том, что было сложно и на что сейчас смотрите по-другому. Лучше вначале это трансформировать с психотерапевтом, чтоб не бросать своими накопленными камнями в другого. Это время прощения и примирения с самим собой. У нас есть шанс — трансформировать голоса родителей (в своей голове) из критических голосов, которые нами все время недовольны в голоса, поддерживающие и любящие. Я знаю много семей, в которых, именно в это время, люди впервые за всю жизнь говорили о любви.

Важно что-то делать со своей виной, важно принять мысль, что мы не боги, что мы не на все можем повлиять. И что очень сложные ситуации случаются с очень хорошими людьми.

Я верю в то, что у нас есть душа и что у неё есть свой опыт жизни. И, возможно, для кого-то это время прикосновения к вере в то, к чему есть готовность

Признать и принять с уважением выбор другого человека. Это спорное предложение. И это запредельно тяжело. Признать, что ответственность за жизнь другого человека, за его разные выборы в разных ситуациях — это не наша ответственность. Это его путь и его судьба.

Наверное, самое сложное — позволить близкому уйти. Несколько раз в моей жизни я мысленно говорила эту фразу людям, очень близким для меня, страдающим от болей. Я говорила мысленно: «Если твой выбор уйти — я его уважаю. Я очень хочу, чтобы ты жил. Но я справлюсь. Не оставайся только из моего эгоизма. Мы справимся. И я позабочусь о тех, кому будет тяжело».

К смерти близкого невозможно подготовиться. Это всегда трагедия. Есть закономерные этапы горевания, которые важно пройти. И у каждого человека — это его важный путь. Но важно, чтобы в этом пути мы помнили, что в память о близком — мы можем жить.

Идеально, если во всех этих и многих других вопросах, человека будет сопровождать специалист или как минимум близкие.

Текст опубликован с разрешения автора

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