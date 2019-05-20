Самый большой вызов для Зеленского Сегодня, 20:13 1131 Цей матеріал також доступний українською

Чтобы иметь в парламенте принципиально другую, некоррумпированную силу, ему нужна избирательная реформа

Очень часто хороший президентский текст не клеится к человеку, его зачитывающему. Однако сегодняшнее выступление Зеленского было естественным. И обратите внимание: никакой проблемы с речью.

Свое решение о роспуске Верховной Рады Зеленский подал неожиданно. Он поставил четкие требования — закон об импичменте, увольнение Генпрокурора, министра обороны и председателя СБУ, принятие многострадальной избирательной реформы с открытыми списками. Перед тем всевозможные анны герман говорили, что с каждым депутатом нужно будет договариваться отдельно, и что это такая культура, поэтому парламент сидел и слушал, готовый к сотрудничеству. Поэтому я ожидал, что Зеленский сейчас нагонит страху, выставит условия, большинство депутатов их радостно поддержит и все.

Но нет. Теперь парламент распущен — то есть назначена дата досрочных выборов, а депутаты будут работать ровно до тех пор, пока не выберут новых. Это означает, что у депутатов есть два месяца на то, чтобы проголосовать по инициативе Зеленского, что, по его словам, может добавить или отнять их баллы на выборах. Потому что если кто-то будет голосовать против, особенно мажоритарщики, это будет «каинова печать» на их лбах. И таких общественные организации и общество запомнят.

Зеленский не будет с ними договариваться, а будет продолжать ту практику, которую я считаю единственно правильной. Сейчас началась дискуссия о конституционности решения Зеленского. И это интересная особенность системы, с которой мы боремся: когда ей выгодно, может происходить все что угодно, а когда ты начинаешь с ней бороться, она взывает — нет, только по закону! Как тот киношный преступник, просящий уважения к своим правам, забрав чью-то жизнь.

Если кто-то будет голосовать против, это будет «каинова печать» на их лбах

Система всегда взывает о правилах тогда, когда ей что-то угрожает. И я хочу увидеть того судью, который своим решением остановит указ президента, сейчас имеющего поддержку 75% населения. Реакцию людей видели все. Поэтому даже если какой-то условный Ляшко подаст жалобу в суд, ее там быстренько рассмотрят и отклонят.

Голосование против президента, который имеет такой уровень поддержки и законодательные предложения которого очень популярны в обществе, станет резким осложнением на будущее. Народ и так взбешен, а Зеленский еще и будет иметь возможность сказать — смотрите, я выполняю свои обещания, а они за это не голосуют.

Нет, это не шантаж Верховной Рады. Зеленского поэтому и выбрали, что он обещал разрушать систему. Потому что после революции достоинства Порошенко только усилил ее, и теперь все, что Зеленский делать вопреки — будет иметь только большую поддержку. Сейчас его несуществующей партии отдают предпочтение 40% украинцев, а после сегодняшнего выступления их может быть еще больше.

И как решить кто будет в списке? Это проблема. Ведь если под его знаменами пройдут люди Коломойского и, как всегда, какие-то мошенники местного разлива — тогда это станет катастрофой. «Вы в моем списке не увидите ни одного нынешнего депутата», — говорит Святослав Вакарчук. Мол, только молодые профессионалы. Это же говорит «Самопомощь», «Гражданская позиция», «УДАР» и другие. Чтобы иметь в парламенте принципиально другую, некоррумпированную силу, и нужна избирательная реформа.

Да, было бы значительно лучше, если бы она состоялась до выборов. Но даже если нет, установление этих новых правил все равно станет самым большим вызовом для Зеленского. Система будет выдвигать тысячу и одну причину, почему это невозможно. И только такой несистемный кандидат как Зеленский сможет позволить себе те вещи и стиль, которые мы сегодня увидели. Осталось только подождать первых кадровых назначений.

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